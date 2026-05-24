Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

90 phút sinh tử của Tottenham

  • Chủ nhật, 24/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tottenham chỉ còn cách tấm vé trụ hạng một trận hòa, nhưng mùa giải đầy hỗn loạn khiến không ai dám tin “Gà trống” sẽ chắc chắn kết thúc mọi chuyện trong yên bình.

Tottenham chỉ cần một trận hoà để ở lại Premier League mùa sau.

Tottenham bước vào vòng cuối Premier League với cảm giác bất an chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Đội bóng Bắc London vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng cú sảy chân trước Chelsea giữa tuần khiến áp lực bị đẩy lên cực điểm trước màn tiếp đón Everton.

Đoàn quân của Roberto De Zerbi hiện hơn West Ham 2 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội. Điều đó đồng nghĩa Tottenham chỉ cần hòa Everton để chắc chắn ở lại Premier League. Dẫu vậy, phong độ nghèo nàn tại sân nhà mùa này khiến CĐV Spurs chưa thể yên tâm.

Tottenham mới giành 12 điểm tại Tottenham Hotspur Stadium, thành tích tệ nhất giải cùng Burnley. Một con số khó tin với đội bóng từng nhiều năm góp mặt trong nhóm cạnh tranh vé châu Âu.

Khó khăn của Spurs còn đến từ bầu không khí bất ổn nội bộ. Cristian Romero gây tranh cãi khi trở về Argentina thay vì ở lại cùng đội bóng trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, danh sách chấn thương vẫn kéo dài với Dejan Kulusevski, Xavi Simons hay Wilson Odobert.

Điểm tựa lớn nhất của Tottenham có lẽ nằm ở lịch sử đối đầu. Everton thường chơi rất tệ mỗi lần hành quân đến Bắc London. “The Toffees” thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất trước Spurs với tổng tỷ số 1-13.

Phong độ hiện tại của đội bóng do David Moyes dẫn dắt cũng không quá tích cực. Everton trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League và liên tục để lộ vấn đề nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, Spurs hiểu rõ một mùa giải hỗn loạn như hiện tại hoàn toàn có thể kết thúc bằng bi kịch nếu họ thêm một lần đánh mất bản lĩnh.

James Maddison từng gọi Tottenham mùa này là “đáng xấu hổ”, và chỉ 90 phút nữa thôi, đội bóng Bắc London sẽ biết mình còn giữ được vị trí tại Premier League hay không.

Thảm họa rớt hạng chờ Tottenham, West Ham

Tottenham và West Ham đứng trước nguy cơ mất hàng trăm triệu bảng cùng làn sóng các trụ cột tháo chạy nếu rớt hạng Premier League.

36:2179 hôm qua

Moyes muốn góp phần đẩy Tottenham xuống hạng

David Moyes thừa nhận muốn giúp Everton giành kết quả tốt nhất trước Tottenham ở vòng cuối Premier League trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng trở nên cực kỳ căng thẳng.

37:2243 hôm qua

Đội trưởng Tottenham gây tranh cãi dữ dội

Trung vệ Cristian Romero của Tottenham vướng tranh cãi khi không góp mặt ở trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng tại vòng cuối Premier League gặp Everton hôm 24/5.

07:19 22/5/2026

Highlights Tottenham 1-1 Leeds Rạng sáng 12/5, Tottenham hòa Leeds United với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Tottenham Spurs West Ham Tottenham Hotspur Everton Premier League

    Đọc tiếp

    Shaw gay kinh ngac hinh anh

    Shaw gây kinh ngạc

    5 phút trước 22:22 24/5/2026

    0

    Sau nhiều năm chìm trong chấn thương, Luke Shaw lần đầu đá chính trọn vẹn 38 trận Premier League cho MU.

    Truc tiep Brighton vs MU hinh anh

    Trực tiếp Brighton vs MU

    1 giờ trước 21:00 24/5/2026

    0

    Trận đấu giữa Brighton và MU ở vòng cuối Premier League 2025/26 sẽ mang ý nghĩa rất khác nhau với hai đội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý