90 phút sinh tử của Tottenham

Tottenham chỉ còn cách tấm vé trụ hạng một trận hòa, nhưng mùa giải đầy hỗn loạn khiến không ai dám tin “Gà trống” sẽ chắc chắn kết thúc mọi chuyện trong yên bình.

Tottenham chỉ cần một trận hoà để ở lại Premier League mùa sau.

Tottenham bước vào vòng cuối Premier League với cảm giác bất an chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Đội bóng Bắc London vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng cú sảy chân trước Chelsea giữa tuần khiến áp lực bị đẩy lên cực điểm trước màn tiếp đón Everton.

Đoàn quân của Roberto De Zerbi hiện hơn West Ham 2 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội. Điều đó đồng nghĩa Tottenham chỉ cần hòa Everton để chắc chắn ở lại Premier League. Dẫu vậy, phong độ nghèo nàn tại sân nhà mùa này khiến CĐV Spurs chưa thể yên tâm.

Tottenham mới giành 12 điểm tại Tottenham Hotspur Stadium, thành tích tệ nhất giải cùng Burnley. Một con số khó tin với đội bóng từng nhiều năm góp mặt trong nhóm cạnh tranh vé châu Âu.

Khó khăn của Spurs còn đến từ bầu không khí bất ổn nội bộ. Cristian Romero gây tranh cãi khi trở về Argentina thay vì ở lại cùng đội bóng trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, danh sách chấn thương vẫn kéo dài với Dejan Kulusevski, Xavi Simons hay Wilson Odobert.

Điểm tựa lớn nhất của Tottenham có lẽ nằm ở lịch sử đối đầu. Everton thường chơi rất tệ mỗi lần hành quân đến Bắc London. “The Toffees” thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất trước Spurs với tổng tỷ số 1-13.

Phong độ hiện tại của đội bóng do David Moyes dẫn dắt cũng không quá tích cực. Everton trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League và liên tục để lộ vấn đề nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, Spurs hiểu rõ một mùa giải hỗn loạn như hiện tại hoàn toàn có thể kết thúc bằng bi kịch nếu họ thêm một lần đánh mất bản lĩnh.

James Maddison từng gọi Tottenham mùa này là “đáng xấu hổ”, và chỉ 90 phút nữa thôi, đội bóng Bắc London sẽ biết mình còn giữ được vị trí tại Premier League hay không.

