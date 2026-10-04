9 tác phẩm giả tưởng xứng đáng đọc ít nhất một lần trong đời

Nhà phê bình Charlie Boyle chia sẻ với trang CBR danh sách 9 tác phẩm được coi là kiệt tác trong thế giới giả tưởng.

Từ Anh chàng Hobbit, Trò chơi Vương quyền, Biên niên sử Narnia... những tác phẩm fantasy vừa đưa người đọc khám phá thế giới kỳ ảo, vừa để lại những thông điệp đáng suy ngẫm.

A Game of Thrones

A Game of Thrones(Trò chơi Vương quyền) là tên gọi tập đầu tiên của loạt truyện chưa có hồi kết A Song of Ice and Fire (Khúc ca của Lửa và Băng), đồng thời, cũng là tên của bộ phim chuyển thể đình đám từ tác phẩm này.

Thế giới giả tưởng trong bộ truyện cực kỳ phức tạp, nơi có hàng trăm nhân vật cần ghi nhớ, cùng hàng chục tuyến truyện khác nhau cần theo dõi. Thể loại này đã được đưa lên một tầm cao mới khi tác giả phá vỡ quan niệm rạch ròi về thiện và ác cũng như những chuẩn mực hành xử thông thường.

Trò chơi Vương quyền là một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, được đánh giá là thương hiệu kỳ ảo (fantasy) có quy mô, sức ảnh hưởng và độ phủ sóng lớn nhất trong lịch sử truyền hình thế giới.

The Last Unicorn

The Last Unicorn (Con kỳ lân cuối cùng), được Peter S. Beagle chấp bút và xuất bản năm 1968, từ lâu đã được công nhận là một trong những cuốn sách giả tưởng có văn phong xuất sắc.

Câu chuyện xoay quanh những giằng xé của một nàng kỳ lân giữa việc đi theo tiếng gọi tình yêu hay tiếp tục hành trình giải cứu giống loài.

Dù sở hữu văn phong giàu chất thơ và tựa như một bản nhạc, cuốn sách lại mang những chủ đề đầy u sầu, khắc họa sâu sắc nỗi niềm hối tiếc, mất mát và nỗi cô đơn.

Tiểu thuyết đã bán được hơn 6 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Tác phẩm thường xuyên đứng trong top những cuốn sách kỳ ảo hay nhất mọi thời đại.

Jonathan Strange and Mr Norrell

Jonathan Strange and Mr Norrell hiếm khi được nhắc đến hoặc xếp vào hàng ngũ những tác phẩm kinh điển ngay cả trong thế giới văn học kỳ ảo.

Tuy nhiên, cuốn sách ra mắt năm 2004 của Susanna Clarke thực sự là một kiệt tác kỳ ảo khi tác giả đã kiến ​​tạo nên một thế giới song song nơi phép thuật từng tồn tại nhưng dần lụi tàn.

Bối cảnh bộ truyện vào thế kỷ 19 được khắc họa rất tỉ mỉ, với giọng văn hài hước và thông minh. Chất hài ở đây đôi khi thâm thúy, sắc sảo, lúc lại mang tính châm biếm sâu cay. Tất cả thể hiện trí tuệ tuyệt vời và lối viết xuất sắc của tác giả.

Ngay khi ra mắt, cuốn sách dày hơn 800 trang này đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Tác phẩm càn quét hàng loạt giải thưởng uy tín nhất của dòng phim/sách kỳ ảo: Giải Hugo (2005), Giải World Fantasy (2005), giải Locus, đồng thời lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng văn học danh giá Man Booker Prize.

The Fifth Season

The Fifth Season (tạm dịch: Mùa thứ Năm), được xuất bản vào năm 2015, là tác phẩm giả tưởng ấn tượng nhất ra mắt trong những năm gần đây.

Với cốt truyện hấp dẫn, khai thác các chủ đề về nỗi đau và những tổn thương tâm lý, cùng hệ thống phép thuật độc đáo, câu chuyện diễn ra tại một vùng đất rộng lớn mang dáng dấp hậu tận thế.

Xã hội trong truyện bị phân hóa, chia rẽ và tiềm ẩn những xung đột có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Jemisin đã khai thác tinh tế các tình tiết và đưa The Fifth Season trở thành một đại diện tiêu biểu cho thể loại này.

The Fifth Season cùng hai phần hậu truyện (The Obelisk Gate và The Stone Sky) đã giúp N. K. Jemisin lập kỷ lục lịch sử: Tác giả đầu tiên đoạt giải Hugo cho "Tiểu thuyết xuất sắc nhất" trong 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018).

The Lion, the Witch and the Wardrobe

Biên niên sử Narnia là loạt truyện viễn tưởng gồm bảy tập của tác giả C. S. Lewis, một tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển. Tác phẩm đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn cầu bằng 47 ngôn ngữ.

Tập 2 của bộ sách - The Lion, the Witch and the Wardrobe (Sư tử, Phù thủy và cái tủ áo) là một tác phẩm văn học giả tưởng nổi bật.

Là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại giả tưởng xuyên không, câu chuyện bắt đầu khi anh em nhà Pevensie bước qua chiếc tủ áo, rời bỏ thế giới thực tại để bước vào vùng đất Narnia.

Thông qua các chủ đề về định mệnh, sự trưởng thành và sự phản bội, những đứa trẻ dần thấu hiểu bản thân và bước vào vai trò đại diện cho lẽ phải.

The Hobbit

The Hobbit, cuốn sách mở ra chuỗi hành trình phiêu lưu tại vùng Trung Địa, được xuất bản lần đầu vào năm 1937.

Trong câu chuyện sử thi này, thế giới Trung Địa lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng với vô số sinh vật và bối cảnh kỳ diệu.

Tác phẩm vừa có giọng văn vui tươi, hóm hỉnh để lôi cuốn người đọc, đồng thời vẫn chứa đựng chiều sâu triết lý cùng sức lay động mạnh mẽ về mặt cảm xúc.

Cùng Chúa tể những chiếc nhẫn, Anh chàng Hobbit của J.R.R. Tolkien là hai tác phẩm văn học kinh điển và là nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách cùng thể loại khác sau này.

A Wizard of Earthsea

A Wizard of Earthsea (tạm dịch: Pháp sư xứ Earthsea) là một trong những ví dụ điển hình nhất về việc khắc họa phép thuật bằng ngôn ngữ trong thể loại giả tưởng.

Ra mắt từ năm 1968, tác phẩm không có những trận chiến quy mô lớn, những mối tình chấn động hay mô típ thiện - ác rạch ròi thường thấy, mà đơn thuần là câu chuyện về một chàng trai rời bỏ quê nhà để theo học phép thuật tại một ngôi trường chuyên biệt.

Tuy nhiên, lối viết và các chủ đề trong cuốn sách mang đậm tính triết lý và khai thác sâu sắc những giá trị nội tâm. Đây cũng là một trong những tác phẩm giả tưởng nổi tiếng đầu tiên có bối cảnh trường đào tạo phù thủy, tạo tiền đề cho các tác phẩm sau này.

Alice ở xứ sở thần tiên

Alice ở xứ sở thần tiên là cuốn sách lâu đời nhất trong danh sách này và cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới.

Xuất bản năm 1865, tác phẩm đóng vai trò nền tảng cho thể loại giả tưởng, phổ biến mô-típ "cánh cổng dẫn đến thế giới khác", góp phần mở đường cho các loạt truyện sau này như Biên niên sử Narnia.

Với trí tưởng tượng phong phú và khả năng khơi dậy sự sáng tạo, cuốn sách mang đến những nét phi lý đầy thú vị, đồng thời thách thức quan niệm thông thường về nghệ thuật và về thể loại giả tưởng.

Chúa tể những chiếc nhẫn

Chúa tể những chiếc nhẫn, cụ thể là tập đầu tiên Đoàn hộ nhẫn, là lựa chọn của nhiều người khi nói về các kiệt tác giả tưởng.

Toàn bộ loạt truyện vốn nổi tiếng với khả năng xây dựng thế giới đồ sộ và khắc họa những nhân vật giả tưởng kinh điển và cá tính trong văn học.

Cuốn sách được đánh giá cao về chi tiết và chiều sâu câu chuyện, ngôn ngữ do chính Tolkien sáng tạo ra, cùng những bài hát, thần thoại, lịch sử và nhiều yếu tố khác.