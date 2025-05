9 'ngôi nhà ma ám' tạo cảm hứng cho tiểu thuyết kinh dị

Monte Cristo Homestead - The Turn of the Screw của Henry James: Monte Cristo Homestead nằm tại thị trấn Junee, New South Wales, được xem là ngôi nhà ma ám nhất ở Australia. Ngôi nhà xây theo lối kiến trúc cuối đời Nữ hoàng Victoria này từng là hiện trường của một vụ án giết hại 7 người năm 1800. Những yếu tố huyền bí nơi đây được xem là nguồn cảm hứng khơi gợi chủ đề cho tiểu thuyết kinh dị The Turn of the Screw của Henry James. Câu chuyện kể về một nữ gia sư và những người được cô bảo mẫu chăm sóc bị ma ám hành hạ phản ánh các cuộc chạm trán kỳ lạ được ghi nhận tại Monte Cristo, làm mờ ranh giới giữa thực tế và siêu nhiên. Ảnh: Thecanberratimes.