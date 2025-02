9 cuốn tiểu thuyết kinh điển từng bị 'ghét'

The Master and Margarita (Nghệ nhân và Margarita) của Mikhail Bulgakov: Tiểu thuyết siêu thực và châm biếm của Bulgakov, kết hợp các yếu tố kỳ ảo, triết học và chính trị, đã gây nhiều tranh cãi và không được xuất bản trong suốt cuộc đời tác giả. Thế nhưng, The Master and Margarita hiện được ca ngợi là một cuộc khám phá sâu sắc về thiện, ác và tự do nghệ thuật, là một trong những tiểu thuyết Nga quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ảnh: Wordpress.