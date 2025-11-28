Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
84 người thiệt mạng trong trận lũ lụt tại Indonesia

  • Thứ sáu, 28/11/2025 13:47 (GMT+7)
Mưa lớn gây lũ và sạt lở trên đảo Sumatra khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn cô lập và lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian.

Indonesia cùng Malaysia và Thái Lan đều đang hứng chịu mưa lớn bất thường, gây ra hàng chục ca tử vong trong khu vực những ngày gần đây. Tại Bắc Sumatra (Indonesia), phát ngôn viên cảnh sát Ferry Walintukan cho biết: “Tính đến sáng nay, số người thiệt mạng đã lên 62. Có 95 người bị thương, từ nhẹ đến nặng”. Ông nói thêm rằng vẫn còn ít nhất 65 người đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.
Ông Walintukan cho biết công tác “sơ tán và hỗ trợ khẩn cấp” đang là ưu tiên hàng đầu tại Bắc Sumatra. Nhiều khu vực vẫn bị cô lập do đường sá và liên lạc bị cắt đứt. “Hy vọng thời tiết tốt lên để chúng tôi có thể điều trực thăng tới các điểm bị ảnh hưởng nặng nhất”, ông nói.
Nước lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở tỉnh Tây Sumatra Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu chảy qua các khu dân cư tại tỉnh Tây Sumatra vào ngày 27/11, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét của người dân.
Ô tô chìm trong bùn đất sau trận lũ lịch sử tại Indonesia. Riêng tại thành phố Sibolga, nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, đã có hơn 30 người thiệt mạng. Ở Tây Sumatra, ông Abdul Malik – lãnh đạo cơ quan quản lý thiên tai địa phương - xác nhận với AFP rằng “22 người đã tử vong và 12 người vẫn chưa được tìm thấy”.
Tại Aceh, tỉnh cực tây Indonesia, mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt diện rộng và sạt lở đất, buộc gần 1.500 người phải sơ tán. Một số khu vực cũng bị mất điện, theo ghi nhận của phóng viên AFP. Tập đoàn điện lực quốc gia Perusahaan Listrik Negara cho biết đã điều nhân viên khắc phục sự cố sau khi một trận lũ quét làm đổ tháp truyền tải.
"Lũ lụt ập đến lúc bình minh và tràn vào nhà cửa", cư dân Radi ở Padang, thành phố lớn thuộc tỉnh Tây Sumatra, cho hay.
Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ đã phải huy động trực thăng để chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ hậu cần đến khu vực phía Bắc đảo, nơi bị thiệt hại nặng nhất do đường sá bị cô lập và hệ thống liên lạc hư hỏng sau các vụ sạt lở.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

