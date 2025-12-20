81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Nơi nào khó có Bộ đội Cụ Hồ

Trong khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng vào những nơi khó khăn nhất, làm việc nặng nhọc nhất để hỗ trợ di dời, ứng cứu và giúp đỡ nhân dân.

Lực lượng quân đội cùng phương tiện tham gia hỗ trợ ứng cứu người dân vùng ngập lụt tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Trong bất kỳ thời điểm nào, khi nhân dân gặp khó khăn, những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt kịp thời, dù ngày hay đêm, thiên tai hay dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn kịp thời hỗ trợ, giúp dân khắc phục, ổn định cuộc sống, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Những ngày cuối năm 2025, đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Khánh Hòa, mưa lớn giữa tháng 11 gây sạt lở, ngập lụt khiến nhiều nơi trong tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trong khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng vào những nơi khó khăn nhất, làm việc nặng nhọc nhất, bất kể ngày đêm ở các địa bàn xung yếu để hỗ trợ di dời, ứng cứu và giúp đỡ nhân dân.

Kể lại câu chuyện đã qua, Trung tá Vũ Anh Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã chứng kiến trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Giữa tháng 11, khi có cảnh báo đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở, lực lượng Đồn biên phòng theo nhiệm vụ được phân công đã chủ động thực hiện di dời, sơ tán người dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao ở núi Chụt, Xóm Núi (phường Nam Nha Trang).

Hôm 19/11, khi mưa lớn gây ngập lụt ở địa bàn Vĩnh Thái cũ, đơn vị đã huy động xe ben để vào khu dân cư sơ tán người dân.

Chiều cùng ngày, nước dâng lên cao. Đơn vị đã đưa được hàng trăm người dân trong vùng ngập đến vị trí an toàn, bố trí thức ăn, nước uống, thực hiện chốt chặn các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Sự chủ động của lực lượng Biên phòng tỉnh không chỉ tại khu vực địa bàn phụ trách mà ngay khuya 20/11, khi nước lũ lên nhanh, Trung tá Vũ Anh Tú đã chủ động kêu gọi một số tàu cano du lịch tham gia vào công tác ứng cứu người dân vùng ngập khác.

Cũng trong đêm đó, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu khẩn trương tổ chức tìm kiếm người dân bị trôi dạt trên biển. May mắn, đến tờ mờ sáng 20/11, đơn vị đã cứu vớt 3 người dân an toàn.

Sáng 20/11, sau khi ổn định tình hình ở khu vực Nam Nha Trang, lực lượng Biên phòng được tăng cường lên ứng cứu ở các khu vực ngập sâu ở Tây Nha Trang.

Cảnh tượng lúc đó khá hỗn loạn, bởi đây là lần đầu tiên người dân Tây Nha Trang chứng kiến cảnh nước lên nhanh, nhiều người già, trẻ nhỏ không kịp sơ tán.

Chính lúc đó, sự bình tĩnh, quyết đoán của cán bộ, chiến sĩ làm người dân càng thêm yên tâm. Quân đội đã ổn định tình hình, phân phối các cano, thuyền kayak vào vùng ngập, ưu tiên ứng cứu người già, trẻ nhỏ.

“Khi đó sóng điện thoại chập chờn lắm, muốn có sóng điện thoại liên lạc, báo cáo với chỉ huy, tôi phải chạy đi chạy lại mấy cây số. Các thủ trưởng đồng ý các phương án đề xuất nên công tác cứu trợ người dân rất thuận lợi. Trong quá trình ứng cứu người dân, nước ở khu vực chảy xiết, bộ đội lại chưa thông thạo địa hình, tiềm ẩn nguy hiểm. Với trách nhiệm của người quân nhân, chúng tôi quyết tâm cứu người, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho đồng đội,” Trung tá Vũ Anh Tuấn nói.

Trong quá trình cứu người, giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị đinh nhọn, gai thép ở trong nước lụt đâm vào người. Lúc đó, chẳng ai biết đau, để rồi khi công việc hoàn tất, người dân ổn định nhà cửa, bộ đội rời đi thì mới thấy đau, mới tiêm vaccine, uống thuốc.

Lực lượng quân đội cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động hỗ trợ người dân xây nhà mới. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trong mưa lũ hoành hành, nhiều đồng chí dành hết thời gian, công sức ứng cứu rất nhiều trường hợp, nỗ lực đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng lại không thể giúp đỡ cho gia đình nhỏ của mình.

Tất cả cũng chỉ là lời động viên từ xa, để những người mẹ, người vợ ở nhà tự cố gắng vượt qua. Sự hy sinh thầm lặng ấy là minh chứng rõ ràng tinh thần tận hiến vì dân, vì nước của Bộ đội Cụ Hồ.

Bộ đội giúp dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Đợt thiên tai vừa qua ở Khánh Hòa để lại hậu quả nặng nề, cướp đi bao mạng sống của người dân, gây đổ ngã, sập nhà cửa, phá hỏng hệ thống điện - đường - trường - trạm và cây trồng hoa màu. Sau mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tái thiết cuộc sống.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sắc áo xanh của người Bộ đội Cụ Hồ tỏa đi khắp các vùng quê, khẩn trương xây dựng nhà bị sập đổ hoàn toàn cho người dân, để họ sớm có nhà ổn định cuộc sống và đón Tết Bính Ngọ đầm ấm yên vui, tạm quên đi nỗi lo của đợt thiên tai vừa qua.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung,” tỉnh Khánh Hòa có 89 căn nhà bị sập hoàn toàn. Các đơn vị quân đội đóng chân ở tỉnh được giao nhiệm vụ chạy đua với thời gian để sửa chữa, xây lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ lịch sử.

Tại Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) nhiều cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị từng tham gia ứng cứu người dân trong những ngày mưa lũ lại tiếp tục tình nguyện đăng ký đi hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho người dân ở xã Tây Khánh Sơn - vùng cao của Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Ông Cao Minh Vỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Khánh Sơn cho biết, sau mưa lớn, lũ quét khiến cho cơ sở hạ tầng ở xã bị ảnh hưởng nặng. Việc cung ứng vật liệu xây dựng nhà theo “Chiến dịch Quang Trung” gặp nhiều khó khăn, song đơn vị quân đội tham gia không ngại vất vả để thực hiện.

Chưa đầy 1 tháng từ ngày khởi công, ngôi nhà mới của vợ chồng anh Cao Cà Yên, xã Tây Khánh Hòa đã được hoàn thành khang trang với diện tích 40m2.

Anh Cao Cà Yên xúc động cho biết: “Mưa lũ cuốn đi căn nhà, vợ chồng con cái không biết lấy gì để làm lại từ đầu... May mắn sao, có Đảng, Nhà nước quan tâm, các chú bộ đội giúp xây nhà. Cả nhà tôi thực sự biết ơn lắm, nay mai trời nắng lên, đất trên đồi khô ráo lại trồng cây, đi làm để tiếp tục nuôi con học tập.”

Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162 cho biết thêm, để căn nhà hoàn thành vượt tiến độ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khắc phục những khó khăn của thời tiết nắng, mưa thất thường.

Khi thời tiết tốt, đơn vị tăng thời gian thi công, có thể làm sớm, nghỉ muộn hoặc làm thông trưa, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Mục tiêu đặt ra là sớm hoàn thiện ngôi nhà, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sau khi hoàn thành ở Tây Khánh Sơn, lực lượng sẽ di chuyển đến xã Suối Hiệp hỗ trợ các đơn vị khác cùng xây dựng nhà cho người dân bị sập, phấn đấu hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026.

Những ngày sau mưa lũ, ở các vùng quê, không chỉ Lữ đoàn 162 mà rất nhiều các đơn vị quân đội khác cũng đang chạy đua với thời gian để sửa chữa, xây mới những căn nhà bị hư hỏng nặng.

Có thể nói, mưa lũ đã cuốn đi nhiều của cải vật chất của bà con nhưng nơi đây sẽ còn mãi hình ảnh tốt đẹp về Bộ đội Cụ Hồ - đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, khi đến thăm, tặng quà các lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, thành quả, thành tích mà lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là niềm tự hào to lớn; đồng thời là động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.