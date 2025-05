8 nữ thám tử ấn tượng

Cho dù bạn thích truyện trinh thám kinh điển, điều tra pháp y hay kinh dị tâm lý, những nữ thám tử tài giỏi này sẽ mang đến góc nhìn mới mẻ, cuốn hút cho các vụ án ly kì, hấp dẫn.

Tiểu thuyết trinh thám từ lâu đã bị chi phối bởi các nhân vật chính là nam giới. Tuy nhiên, trong những năm qua, một số nữ thám tử tài giỏi đã xuất hiện, mang lại trí thông minh và phong cách điều tra độc đáo. Họ đã làm say mê độc giả bằng trí tuệ sắc sảo, tính cách táo bạo và khả năng phá án ngay cả những vụ khó khăn nhất.

Jane Marple (Agatha Christie)

Jane Marple, thám tử nghiệp dư mang tính biểu tượng của Agatha Christie, là một quý bà sống tại ngôi làng yên tĩnh St. Mary Mead. Mặc dù có vẻ ngoài yếu đuối, bà có khả năng vô song trong việc giải mã những bí ẩn bằng sự hiểu biết sâu sắc của mình về bản chất con người.

Cho dù tìm kiếm hung thủ của án mạng ở thị trấn nhỏ hay các khu điền trang lớn, những quan sát sắc sảo của Jane Marple khiến bà trở thành một trong những thám tử được yêu thích nhất trong tiểu thuyết. Quý bà Jane xuất hiện lần đầu vào năm 1926. Từ đó, bà xuất hiện trong 20 truyện ngắn và 12 tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.

Nữ thám tử lớn tuổi nhưng thông minh, sắc sảo Jane Marple. Ảnh: Foxtel.

Kinsey Millhone (Sue Grafton)

Kinsey Millhone, nhân vật chính trong Series Alphabet của Sue Grafton, là thám tử tư cứng rắn, thực tế làm việc tại California. Cô độc lập, tháo vát và quyết tâm tìm kiếm công lý, thường xuyên đảm nhận những vụ án nguy hiểm.

Grafton được ca ngợi vì xây dựng hình tượng nữ anh hùng thực tế, có khiếm khuyết. Tác giả từng cho hay Kinsey được coi là bản ngã khác của chính mình. Những cốt truyện được nghiên cứu kỹ lưỡng của Grafton và tính cách dễ gần của Kinsey khiến series này trở thành tác phẩm phải đọc đối với những người yêu thích thể loại bí ẩn.

Lisbeth Salander (Stieg Larsson)

Lisbeth Salander từ loạt truyện The Girl with the Dragon Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng) là hacker tài năng với quá khứ đầy rắc rối. Cô là thám tử mạo hiểm, thông minh và phi truyền thống, sử dụng các kỹ năng kỹ thuật của mình để vạch trần tham nhũng và giải quyết tội phạm.

Xăm trổ, xỏ khuyên, hacker tầm cỡ, trí thông minh thiên tài, khả năng suy luận thần sầu và một thân võ nghệ cao cường, Lisbeth Salander là biểu tượng của sự phản kháng bất công, người sẽ đứng lên bảo vệ kẻ yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Lisbeth Salander có vẻ ngoài gai góc nhưng đầy thông minh, tài năng. Ảnh: Screenrant.

Temperance Brennan (Kathy Reichs)

Tiến sĩ Temperance Brennan, nhà nhân chủng học pháp y trong loạt truyện của Kathy Reichs, dựa trên những trải nghiệm thực tế của tác giả. Bà chuyên giải quyết tội phạm bằng cách phân tích hài cốt con người, trở thành một thám tử độc đáo trong thể loại này. Cách tiếp cận khoa học và quyết tâm khám phá sự thật của bà khiến loạt truyện Temperance Brennan vừa hấp dẫn vừa mang tính giáo dục.

Temperance Brennan lần đầu xuất hiện trong tiểu thuyết Deja Dead, một trong những tác phẩm bán chạy nhất, đã khởi đầu sự nghiệp viết lách lâu dài và sôi động của Kathy. Sau đó, nữ thám tử lừng danh này cũng đã xuất hiện trong 17 cuốn tiểu thuyết hư cấu và ly kì của tác giả.

Phryne Fisher (Kerry Greenwood)

Quý cô Phryne Fisher là người phụ nữ thượng lưu quyến rũ và can đảm sống tại Melbourne, Australia vào những năm 1920. Là nhân vật chính của The Phryne Fisher Mysteries, cô được biết đến với trí thông minh, sự quyến rũ và phong cách hoàn hảo, giúp đỡ rất nhiều cho thanh tra, cảnh sát khu vực.

Với tình yêu dành cho những chiếc xe tốc độ cao, phiêu lưu và công lý, các vụ án của Phryne luôn ly kì và đầy hấp dẫn với độc giả.

Veronica Mars (Rob Thomas và Jennifer Graham)

Ban đầu là nhân vật trong chương trình truyền hình nổi tiếng, Veronica Mars sau đó được viết tiếp câu chuyện của mình trong loạt tiểu thuyết cùng tên với tư cách là thám tử tư. Cô là thám tử thông minh, không sợ hãi, quyết liệt tham gia giải quyết nạn tham nhũng và tội phạm ở quê nhà.

Cốt truyện sắc sảo, những nút thắt thôn minh và khả năng suy nghĩ nhanh nhạy, đánh bại tội phạm của Veronica khiến độc giả luôn hồi hộp, phải "đoán già đoán non" cho đến tận trang sách cuối cùng.

Nữ thám tử Veronica Mars trong bộ truyện cùng tên do Rob Thomas (người sáng tạo ra loạt phim truyền hình) và Jennifer Graham đồng sáng tác. Ảnh: Serie Maniacos.

Robin Ellacott (Robert Galbraith/JK Rowling)

Robin Ellacott là cô gái trẻ rất hấp dẫn, có dáng người đẹp và mái tóc xoăn vàng, suốt đời mơ ước trở thành điều tra viên. Cô là trợ lý thông minh và tháo vát, sau này trở thành cộng sự của thám tử Cormoran Strike trong loạt tác phẩm trinh thám của Robert Galbraith (bút danh khác của nhà văn JK Rowling).

Robin được mô tả là điều tra viên bẩm sinh với bản năng sắc bén và ý thức sâu sắc về công lý. Vai trò ngày càng phát triển của Robin trong loạt truyện giúp cô trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm điều tra của Cormoran Strike.

Kate Burkholder (Linda Castillo)

Kate Burkholder là cảnh sát trưởng, nhân vật chính trong loạt truyện tội phạm hấp dẫn của Linda Castillo lấy bối cảnh ở vùng Amish của Ohio. Cô sử dụng kiến thức và chuyên môn cảnh sát của mình để giải quyết các vụ án phức tạp, thậm chí đối mặt với một số bí mật của riêng mình.

Những đấu tranh cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp của Kate khiến cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn với người hâm mộ tiểu thuyết ly kỳ, bí ẩn.