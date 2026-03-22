8 năm hôn nhân của vợ chồng JustaTee

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, JustaTee (tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990) và Trâm Anh (sinh năm 1995) gần đây được người hâm mộ quan tâm trở lại, đặc biệt là khi bà xã nam rapper sinh em bé thứ 3. Cặp đôi bắt đầu công khai quen nhau từ tháng 7/2013. Thời điểm đó, JustaTee gây chú ý trong giới underground bằng nhiều bản hit với vai trò ca sĩ, còn Trâm Anh được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh "hot girl lễ bế giảng". Ảnh: trammanhhh305/Instagram.
Sau khoảng 5 năm yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 3/2018. Hôn lễ diễn ra riêng tư, có sự tham dự của gia đình và một số bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Cũng trong năm này, Trâm Anh sinh con gái đầu lòng, bé Cici. Thời điểm công khai rước dâu, JustaTee dành lời yêu đến bà xã: "Từ giờ em không còn là người yêu anh nữa rồi, nâng level thành con mẹ đốp". Ảnh: justatee/Instagram.
JustaTee nhiều lần thừa nhận cuộc sống thay đổi rõ rệt sau khi làm cha. Nam nghệ sĩ cho biết anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hạn chế các hoạt động giải trí và tập trung vào công việc sản xuất âm nhạc. Hình ảnh JustaTee chăm con, chơi đùa cùng con gái thường xuyên được vợ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: justatee/Instagram.
Năm 2021, cặp đôi đón con trai thứ hai, bé Mino. Sự xuất hiện của thành viên mới khiến gia đình bốn người càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. JustaTee cũng thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh vợ con xuất hiện ở trường quay. Ảnh: trammanhhh305/Instagram.
Trong khi đó, không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Trâm Anh vẫn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, khoảng hơn 570.000 lượt theo dõi trên Instagram. Nội dung cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, tập luyện thể thao, du lịch và thời trang. Ảnh: trammanhhh305/Instagram.
Tuy nhiên, đầu năm 2026, hôn nhân của họ bất ngờ vướng nghi vấn trục trặc. Tin đồn xuất hiện khi Trâm Anh đăng dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội: "Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi". Ảnh: justatee/Instagram.
Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện cô hủy theo dõi JustaTee trên Instagram và xóa một số hình ảnh chung. Những động thái này nhanh chóng gây bàn tán, làm dấy lên nghi vấn vợ chồng nam nghệ sĩ gặp trục trặc sau nhiều năm chung sống. Đây cũng là thời điểm cô vừa công khai mang bầu bé thứ 3. Ảnh: trammanhhh305/Instagram.
Trước những suy đoán lan rộng, Trâm Anh nhanh chóng lên tiếng. Cô khẳng định bài đăng gây hiểu lầm không liên quan đến mâu thuẫn hôn nhân. Theo chia sẻ, thời điểm đó cô đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và gặp nhiều áp lực tâm lý, dẫn đến những trạng thái cảm xúc thất thường. Bà xã JustaTee cũng mong khán giả không suy diễn quá mức từ những dòng trạng thái cá nhân trên mạng xã hội. Hôm 17/3, Trâm Anh chia sẻ hình ảnh kèm trạng thái: "Quà cho mẹ bỉm sau sinh". Điều này khiến người theo dõi cho rằng cô đã hạ sinh em bé thứ 3. Ảnh: trammanhhh305/Instagram.
Trong suốt quá trình người hâm mộ bàn tán về hôn nhân, nam rapper vẫn giữ thái độ kín tiếng và không cập nhật nhiều trên trang cá nhân. Ảnh: justatee/Instagram.
