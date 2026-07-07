8 năm bên nhau của Đặng Văn Lâm và 'chị đẹp' PT

Sau 2 năm kết hôn, Văn Lâm và Yến Xuân có cuộc sống hạnh phúc cùng con trai đầu lòng.

Ngày 7/7, Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân cùng lúc đăng bức ảnh kỷ niệm ngày cưới trên story trang Instagram, kèm theo dòng cảm xúc ngắn gọn: "#2yearsanniversary" (tạm dịch: kỷ niệm 2 năm ngày cưới).

Trong ảnh là khoảnh khắc cặp đôi trong ngày trọng đại cách đây 2 năm. Yến Xuân mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, nắm tay chú rể Văn Lâm trong hôn lễ trên bãi biển.

Đầu tháng 7/2024, thủ thành sinh năm 1993 tổ chức đám cưới riêng tư với "chị đẹp" Yến Xuân (sinh năm 1991) tại một bãi biển ở Nha Trang.

Sau hai năm kết hôn, Văn Lâm và Yến Xuân có hạnh phúc viên mãn.

Khách tham dự chỉ bao gồm người thân của gia đình hai bên và số ít bạn bè thân thiết, các hình ảnh không được chia sẻ rầm rộ. Cặp đôi không thực hiện các thủ tục cưới như bình thường và không nhận tiền mừng từ khách.

Trước khi kết hôn, Yến Xuân và thủ môn tuyển Việt Nam có 6 năm hẹn hò kín tiếng. Suốt thời gian dịch bệnh Covid-19, Văn Lâm thi đấu ở Thái Lan, cô đã sắp xếp thời gian để sang thăm và chăm sóc anh.

Đến tháng 2/2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, tên gọi ở nhà là Gấu - cũng là biệt danh của người bố thủ môn lai Việt - Nga.

Sau 2 năm kết hôn, Văn Lâm - Yến Xuân vẫn luôn là một trong những gia đình có cuộc sống viên mãn, được ngưỡng mộ của làng cầu thủ. Trong khi Văn Lâm chuyển sang thi đấu cho CLB Ninh Bình, bà xã anh cũng cùng con trai nhỏ chuyển ra miền Bắc để đồng hành cùng nửa kia.

Trên trang cá nhân, nàng WAG chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống tại Ninh Bình, bày tỏ niềm vui khi có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở một vùng đất mới với cảnh vật nên thơ.

Sau khi sinh con, Yến Xuân có thời gian ngắn nghỉ ngơi và hiện tại đã trở lại làm huấn luyện viên thể hình (PT) online. Cô khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn, vòng eo phẳng nhờ tập luyện và dinh dưỡng khoa học.

Yến Xuân luôn đồng hành cùng chồng trong hành trình thi đấu, có mối quan hệ thân thiết với các gia đình cầu thủ khác.