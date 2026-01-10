8 loại trà giàu chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết tự nhiên

Trà xanh, trà đen và trà dâm bụt là những lựa chọn hàng đầu, đặc biệt là đối với những người đang kiểm soát hoặc có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Một số loại trà không đường có thể giúp hạ đường huyết một cách tự nhiên nhờ khả năng chống oxy hóa.

1. Trà xanh tốt cho người đái tháo đường

Trà xanh là loại trà giàu chất chống oxy hóa, chứa catechin, giúp cải thiện độ nhạy insulin và epigallocatechin gallate (EGCG), giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Điều này giúp hạ đường huyết tự nhiên và giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoặc dùng chiết xuất trà xanh có thể làm giảm lượng đường trong máu (glucose) và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 và béo phì.

2. Trà đen

Giống như trà xanh, trà đen cũng chứa catechin giúp điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn. Một nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên uống trà đen hoặc trà xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cũng như giảm nguy cơ biến chứng.

3. Trà dâm bụt

Trà dâm bụt, còn được gọi là trà chua, là một loại trà thảo mộc có vị chua được làm từ những cánh hoa khô của loài hoa Hibiscus sabdariffa. Loại trà này không chứa caffeine và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Uống trà dâm bụt có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Trà dâm bụt cũng có thể làm giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin.

4. Trà quế

Trà quế là một loại trà thơm ngon, dễ chịu, có thể giúp hạ đường huyết. Quế là một loại gia vị phổ biến được biết đến với những lợi ích đối với bệnh đái tháo đường, bao gồm thúc đẩy độ nhạy insulin và làm chậm sự tăng đột biến đường huyết.

Một nghiên cứu cho thấy uống khoảng 100 ml trà quế trước khi uống đồ uống có đường giúp giảm lượng đường trong máu.

5. Trà nghệ

Nghệ là một loại gia vị nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nó chứa curcumin, một hợp chất có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thường xuyên tiêu thụ curcumin giúp giảm lượng đường trong máu và mức lipid trong máu.

Trà nghệ được làm từ bột nghệ. Mặc dù các chất bổ sung nghệ có thể giúp giảm lượng đường trong máu nhưng cần nghiên cứu thêm để xác định xem trà nghệ có mang lại những lợi ích tương tự hay không.

6. Trà tía tô chanh giúp hạ đường huyết tự nhiên

Trà bạc hà chanh được làm từ một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà. Loại trà này có mùi thơm tươi mát, thoang thoảng hương chanh và có thể giúp hạ đường huyết.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chiết xuất tía tô chanh có thể làm giảm lượng đường trong máu và chỉ số HbA1c ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác định xem trà tía tô chanh có mang lại những lợi ích tương tự hay không.

7. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc được biết đến với đặc tính làm dịu, có thể giúp dễ ngủ hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh đái tháo đường.

Giấc ngủ không được điều độ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ insulin và làm tăng nguy cơ kháng insulin. Ngoài việc cải thiện giấc ngủ, trà hoa cúc còn có tác dụng chống viêm, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

8. Trà gừng

Trà gừng là một loại đồ uống ấm nóng, cay nồng với tác dụng chống viêm. Nó cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu và chỉ số HbA1c ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng có thể giúp cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Cần thêm nghiên cứu để xác định xem trà gừng có mang lại những lợi ích tương tự hay không.

Lưu ý khi dùng các loại trà thảo dược Nhiều người thêm chất tạo ngọt vào trà. Nếu thêm đường, tác dụng lên lượng đường trong máu sẽ bị triệt tiêu. Mặc dù trà thảo mộc thường là lựa chọn tốt cho sức khỏe của người mắc bệnh đái thao đường nhưng một số loại trà có thể gây tương tác với một số loại thuốc điều trị đái tháo đường thông thường. Nếu không chắc chắn liệu chế độ uống trà mới có thể tương tác với các loại thuốc kê đơn hiện tại của mình hay không, hãy trao đổi với bác sĩ điều trị về cách sử dụng cũng như liều lượng nên uống.