8 dấu hiệu bệnh gan biểu hiện ngay trên mặt

Bệnh trứng cá đỏ và mẩn đỏ trên mặt: Theo Healthline, trứng cá đỏ là tình trạng da mạn tính đặc trưng bởi mẩn đỏ mạn tính và sự xuất hiện của các mạch máu nổi rõ trên vùng mặt. Trong một số trường hợp, vấn đề viêm da này cũng có thể dẫn đến sự phát triển của các nốt mụn nhỏ màu đỏ hoặc thậm chí là mụn mủ giống như mụn trứng cá. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là trứng cá đỏ không chỉ do bệnh gan gây ra, sự biểu hiện của nó, đặc biệt khi đi kèm với các triệu chứng khác như sưng phù mặt hoặc tăng sắc tố da, có thể là dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng về các biến chứng gan, trong đó có gan nhiễm mỡ. Ảnh: Freepik.