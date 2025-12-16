8 dấu hiệu bệnh gan biểu hiện ngay trên mặt

|
Mặt bị sưng, phù nề: Theo India Times, một trong những dấu hiệu bệnh gan dễ nhận thấy là sưng phù mặt. Bệnh gan tiến triển có thể làm giảm khả năng sản xuất các protein thiết yếu của gan, dẫn đến suy giảm lưu thông máu và cân bằng dịch trong cơ thể. Điều này gây sưng phù mặt, đặc biệt là quanh mắt và má. Tình trạng sưng phù mặt kéo dài cần được bác sĩ thăm khám, đặc biệt nếu xuất hiện mà không có nguyên nhân rõ ràng, chẳng hạn dị ứng hoặc tích nước. Ảnh: Medical News Today.
Bệnh trứng cá đỏ và mẩn đỏ trên mặt: Theo Healthline, trứng cá đỏ là tình trạng da mạn tính đặc trưng bởi mẩn đỏ mạn tính và sự xuất hiện của các mạch máu nổi rõ trên vùng mặt. Trong một số trường hợp, vấn đề viêm da này cũng có thể dẫn đến sự phát triển của các nốt mụn nhỏ màu đỏ hoặc thậm chí là mụn mủ giống như mụn trứng cá. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là trứng cá đỏ không chỉ do bệnh gan gây ra, sự biểu hiện của nó, đặc biệt khi đi kèm với các triệu chứng khác như sưng phù mặt hoặc tăng sắc tố da, có thể là dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng về các biến chứng gan, trong đó có gan nhiễm mỡ. Ảnh: Freepik.
Phát ban quanh miệng do thiếu hụt chất dinh dưỡng: Các bệnh lý gan mạn tính có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng, bao gồm cả kẽm. Thiếu kẽm thường gặp ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và có thể biểu hiện dưới dạng viêm da quanh miệng. Điều này xuất hiện dưới dạng các nốt nhỏ hoặc kích ứng, có thể chứa dịch hoặc đặc. Ngoài ra, tình trạng gan có thể gây ra mụn trứng cá, đặc biệt là mụn xuất hiện dọc theo đường viền hàm dưới. Nguyên nhân là suy giảm chức năng gan dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, khiến độc tố tích tụ trong máu và gây ra mụn trứng cá. Ảnh: MyMed.
Quầng thâm dưới mắt: Nếu bạn ngủ đủ giấc nhưng vẫn xuất hiện quầng thâm nghiêm trọng, có thể gan đang gặp vấn đề. Khi gan bị tổn thương, lưu thông máu kém, đặc biệt quanh mắt, dẫn đến quầng thâm. Ngoài ra, gan yếu có thể gây rối loạn nội tiết, khiến quầng thâm mắt trầm trọng hơn. Ảnh: News18.
Ngứa mặt do tích tụ muối mật: Cảm giác ngứa, kể cả ở mặt, có thể là triệu chứng đáng chú ý liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Sự khó chịu này xuất hiện khi muối mật tích tụ trong máu do khả năng hoạt động bình thường của gan bị suy giảm. Chỉ gãi vùng bị ảnh hưởng hiếm khi làm giảm sự khó chịu và thậm chí có thể làm tăng thêm. Các phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát triệu chứng này bao gồm sự kết hợp giữa điều trị y tế và thay đổi lối sống nhằm cải thiện sức khỏe tổng thể của gan. Ảnh: Health.
Da và mắt bị vàng: Ở giai đoạn tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ, vàng da có thể xuất hiện như biến chứng đáng chú ý. Tình trạng này dẫn đến việc da và lòng trắng mắt bị vàng, do sự tích tụ bilirubin dư thừa. Bilirubin là sắc tố được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu. Thông thường, dấu hiệu vàng da ở mặt ban đầu có thể nhìn thấy được là dấu hiệu cảnh báo sớm trước khi nó lan sang các vùng khác của cơ thể. Ảnh: Blue Fin Vision.
Tĩnh mạch mạng nhện: Người có vấn đề về gan có thể bị các đốm đỏ dưới da, trông giống mạng nhện, được gọi là tĩnh mạch mạng nhện, trên má hoặc mũi, hoặc đỏ mặt thành từng mảng và dai dẳng. Tình trạng này là do suy giảm estrogen trong bệnh gan làm tăng lưu lượng máu đến các mạch máu nông, khiến mao mạch này giãn ra, gây tĩnh mạch mạng nhện. Ảnh: Siamhealth.
Vùng da sẫm màu ở nếp gấp cổ: Một trong những dấu hiệu bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu là vùng da sẫm màu ở các nếp gấp cổ, tình trạng được gọi là chứng gai đen (acanthosis nigricans). Điều này xảy ra do tình trạng kháng insulin, biến chứng phổ biến của NAFLD, trong đó cơ thể không thể sử dụng insulin hiệu quả. Nồng độ insulin cao có thể kích thích các tế bào da sản sinh ra nhiều sắc tố hơn, gây ra hiện tượng sẫm màu rõ rệt. Ảnh: Times of India.
