8 cuốn sách về 'nhà ma' khiến bạn mất ngủ đêm Halloween

Những tác phẩm gothic kinh điển, các tiểu thuyết hiện đại phá cách lấy bối cảnh về những ngôi nhà ma khiến người đọc "sởn tóc gáy".

Ngôi nhà ma ám tối tăm, nằm giữa nghĩa trang mờ sương, dưới ánh trăng mang tới cảm giác rùng rợn. Ảnh: Shutterstock

Dịp Halloween, những điểm đến rùng rợn luôn thu hút sự tò mò. Tuy nhiên, nếu muốn tìm cảm giác mạnh từ khoảng cách an toàn, sách báo và phim ảnh là lựa chọn phù hợp. Tạp chí Mental Floss giới thiệu 8 tiểu thuyết đề tài "nhà ma" đáng đọc nhất, kết hợp giữa yếu tố kinh dị truyền thống và tư duy sáng tạo hiện đại.

Chuyện ma ám ở trang viên Bly

Tác gốc: The Turn of the Screw

Tác giả: Henry James

Năm xuất bản: 1898

Cuối những năm 1890, vì cần tiền khẩn cấp, nhà văn Henry James chấp nhận viết một câu truyện ma nhiều kỳ cho tạp chí Collier's Weekly với thù lao 40 bảng Anh mỗi tháng. Tác phẩm xoay quanh một nữ gia sư trẻ được thuê chăm sóc hai đứa trẻ tại dinh thự Bly cổ kính, nơi cô dần tin rằng đang bị ám bởi những linh hồn tội lỗi.

Ban đầu, James không đánh giá cao đứa con tinh thần này, nhưng sau khi biên tập lại bản thảo, chính ông cũng phải thừa nhận mình bị dọa cho khiếp sợ. "Đêm qua khi sửa xong các trang in thử, tôi sợ đến mức không dám bước lên cầu thang để đi ngủ", ông từng chia sẻ với bạn mình.

Chuyện ma ám ở dinh thự Hill

Tên tiếng Anh: The Haunting of Hill House

Tác giả: Shirley Jackson

Năm xuất bản: 1959

Khác với bản phim chuyển thể nổi tiếng trên Netflix xoay quanh gia đình Crain, tiểu thuyết gốc của Shirley Jackson theo chân một nhóm người xa lạ do tiến sĩ John Montague chiêu mộ. Để kiểm tra và bổ trợ cho các quan sát của mình, ông lựa ra ba người bạn đồng hành mình chưa từng quen biết: hai cô gái - Theo và Eleanor - cùng Luke - một chàng trai trẻ, người thừa kế của Dinh thự Hill.

Cả bốn người bắt đầu đối phó với những cơn ớn lạnh, các sự kiện kinh hoàng nằm ngoài tầm kiểm soát tại Dinh thự Hill, họ cũng khó lòng đoán biết được những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Cuốn tiểu thuyết kinh dị siêu nhiên Chuyện ma ám ở Dinh thự Hill (The Haunting of Hill House) được nhiều người coi là một trong những truyện ma hay nhất từng xuất bản, ảnh hưởng tới những nhà văn viết truyện kinh dị nổi tiếng như Stephen King, Sarah Waters và Neil Gaiman.

Thị Kiến

Tên tiếng Anh: The Shining

Tác giả: Stephen King

Năm xuất bản: 1977

Dù bối cảnh chính là một khách sạn thay vì một ngôi nhà thông thường, Thị kiến vẫn là tượng đài không thể bỏ qua trong dòng sách kinh dị địa điểm. Câu chuyện kể về Jack Torrance cùng vợ Wendy và con trai Danny đến trông coi khách sạn Overlook biệt lập trên núi trong suốt mùa đông. Cậu bé Danny sở hữu năng lực thấu thị, giúp cậu nhìn thấy những linh hồn tàn ác đang cư ngụ tại đây.

Stephen King lấy cảm hứng cho Overlook từ khách sạn có thật Stanley ở Colorado. Sau một đêm lưu trú tại đây vào năm 1974 ngay trước khi khách sạn đóng cửa nghỉ đông, ông đã trải qua một cơn ác mộng và phác thảo xong cốt truyện ngay sáng hôm sau.

Khách sạn Overlook trong Thị kiến trở thành một trong những biểu tượng kinh dị kinh điển.

The Elementals

Tạm dịch: Những nguyên tố bí ẩn

Tác giả: Michael McDowell

Năm xuất bản: 1981

Khác với hình ảnh nhà ma truyền thống nằm giữa không gian u tối, sương mù, Michael McDowell đặt bối cảnh tác phẩm của mình dưới ánh nắng chói chang trên bãi cát bờ biển Alabama.

McDowell được nhớ đến nhiều nhất với vai trò biên kịch của phim Beetlejuice (1988), nhưng ông cũng sử dụng kỹ năng viết truyện kinh dị của mình để viết tiểu thuyết - bao gồm cả The Elementals. Tác phẩm kể về hai gia đình thường xuyên nghỉ hè tại hai ngôi nhà cạnh nhau. Tuy nhiên, ngôi nhà thứ ba bỏ hoang gần đó lại là nơi trú ngụ của một thế lực cổ xưa tàn bạo.

The Good House

Tạm dịch: Căn nhà an lành

Tác giả: Tananarive Due

Năm xuất bản: 2003

The Good House phá vỡ các mô-típ nhà ma quen thuộc. Thay vì những con ma gõ cửa đêm khuya, căn nhà trong câu chuyện gắn liền với một lời nguyền gia tộc đang gieo rắc tai ương lên toàn bộ thị trấn nhỏ Sacajawea.

Nhân vật chính Angela Toussaint thừa kế căn nhà từ bà nội, nhưng sau đó con trai cô đã tự sát tại đây. Tác phẩm đan xen giữa yếu tố tâm linh siêu nhiên và hiện thực khắc nghiệt về sự phân biệt chủng tộc mà gia đình da màu Toussaint phải đối mặt.

Kill Creek

Tạm dịch: Dòng suối tử thần

Tác giả: Scott Thomas

Năm xuất bản: 2017

Bốn tác giả chuyên viết truyện kinh dị được mời đến căn nhà Finch nổi tiếng bị ám vào đêm Halloween để thực hiện một buổi phỏng vấn trực tiếp trên mạng.

Dù ban đầu đây chỉ được coi là chiêu trò quảng cáo, họ sớm nhận ra những đồn đại tăm tối về ngôi nhà hoàn toàn là sự thật.

Tác giả Scott Thomas cho biết căn nhà Finch được lấy cảm hứng từ một ngôi trường cũ bỏ hoang gần nơi ông sống hồi nhỏ - nơi ông và bạn bè thường thêu dệt nên những câu chuyện ma mị và thách nhau bước vào lúc nửa đêm.

How to Sell a Haunted House

Tạm dịch: Bán nhà ma

Tác giả: Grady Hendrix

Năm xuất bản: 2023

Để giải quyết câu hỏi hóc búa trong các tác phẩm kinh dị: "Tại sao nhân vật không bỏ chạy?", Grady Hendrix đưa ra câu trả lời bằng mâu thuẫn gia đình.

Sau khi cha mẹ qua đời đột ngột trong một tai nạn, hai chị em Louise và Mark buộc phải ở lại căn nhà cũ để dọn dẹp và tranh chấp tài sản.

Những sự kiện kỳ quái bắt đầu xảy ra với sự xuất hiện của những con búp bê và rối ma quái. Cuốn sách kết hợp giữa nỗi đau mất mát người thân và sự hài hước châm biếm đặc trưng của tác giả.

A House with Good Bones

Tạm dịch: Ngôi nhà có bộ khung tốt

Tác giả: T. Kingfisher

Năm xuất bản: 2023

Sam Montgomery về thăm nhà mẹ đẻ trong kỳ nghỉ nhưng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường: đàn kền kền bay quanh nhà, không gian bị trang trí lại hoàn toàn và người mẹ trở nên hoảng hốt một cách lạ thường. Khi đi tìm sự thật, cô phát hiện ra bóng đen của một linh hồn độc ác đang bao trùm. Tác phẩm của T. Kingfisher (bút danh của Ursula Vernon) đã giành cả hai giải thưởng uy tín là Dragon Award 2023 và Locus Award 2024 cho hạng mục Tiểu thuyết kinh dị hay nhất.