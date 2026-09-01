DC và Marvel trong cuộc đua truyện kinh dị năm 2026

Trong nửa cuối 2026, Marvel chuẩn bị mở cánh cửa vào "Midnight Universe", trong khi DC và Vertigo trở lại với hàng loạt tác phẩm kinh dị, nổi bật là "The Nice House by the Sea".

Tạo hình của Spider-Man trong series mới. Ảnh: CBR.

Bắt đầu từ tháng 10/2026, Marvel sẽ khởi động dòng truyện Midnight Universe với màu sắc kinh dị là chủ đạo. Series tái hiện lại câu chuyện nguồn gốc của các siêu anh hùng nhưng dưới lăng kính đầy u ám. Ba phát súng mở đầu cho series này là Midnight Spider-Man, Midnight Fantastic Four cùng Midnight X-Men.

Đáng chú ý, cả ba đều sẽ được Marvel tung ra trong cùng một tuần, biến tháng 10 thành phép thử lớn cho chiến lược kinh dị mới. Theo chia sẻ của các tác giả với AIPT, dự tính cho series này không chỉ nằm ở những nhân vật đã quen thuộc với độc giả. Điều này cho thấy Marvel đang xem đây như một vũ trụ có khả năng phát triển dài hạn thay vì một sự kiện ngắn ngủi.

Theo tác giả Phillip Kennedy Johnson (người phụ trách Midnight Spider-Man), cách tiếp cận nhân vật lần này có thể lấy cảm hứng từ tác phẩm Người ruồi của đạo diễn David Cronenberg. Được biết đây là đạo diễn nổi tiếng với phong cách sử dụng thân thể để gợi lên cảm giác kinh dị.

Nếu Spider-Man khai thác body horror, Midnight Fantastic Four chuyển sang kinh dị vũ trụ. Reed Richards và ba thành viên còn lại của Fantastic Four bước vào những chiều không gian mà con người có lẽ không nên khám phá. Marvel mô tả câu chuyện của bộ đôi Benjamin Percy và Kev Walker như một cuộc đối đầu với những bí mật có thể khiến chính cơ thể con người bị biến dạng.

Ý tưởng này gợi nhớ phong cách nhà văn H.P. Lovecraft, nơi nỗi kinh hoàng xuất phát từ việc con người nhận ra mình quá nhỏ bé trước những thực thể và quy luật vượt ngoài nhận thức.

Trong khi Marvel bận rộn với series mới, DC lại bước vào cuộc đua từ một vị trí khác. Với công ty con Vertigo, năm 2026 đánh dấu hồi kết của series Nice House của James Tynion IV. Trong đó bao gồm The Nice House on the Lake (phần 1) và The Nice House on the Sea (phần 2) sẽ là điểm nhấn chính.

Câu chuyện phần hai lấy bối cảnh sau thảm họa toàn cầu, một nhóm người được lựa chọn sống trong một ngôi nhà ven biển dưới sự kiểm soát của Max, một thực thể ngoài hành tinh. Khi những người sống ở ngôi nhà bên biển phát hiện nhóm người ở ngôi nhà bên hồ, câu chuyện sinh tồn nhanh chóng biến thành cuộc đối đầu có nguy cơ buộc một nhóm phải giết nhóm còn lại. DC mô tả series là sự pha trộn giữa sinh tồn, hoang tưởng và kinh dị vũ trụ.

Điểm đáng chú ý là Nice House đã có thành tích trước khi cuộc đua năm 2026 bắt đầu. Tác phẩm tiền nhiệm The Nice House on the Lake giành nhiều giải Eisner và được trao giải Best New Series tại Liên hoan truyện tranh Angouleme. Điều này tạo cho DC một lợi thế lớn.

Dù vậy, The Nice House by the Sea cũng không phải một hiện tượng bán chạy. Trong bảng xếp hạng doanh số truyện tranh tháng 6/2026 được tổng hợp từ dữ liệu thị trường, tập #10 của series đứng ở vị trí 139, thấp hơn nhiều đầu truyện siêu anh hùng chủ lực của DC. Các tác phẩm kinh dị của Tynion có thể tạo tiếng vang lớn về mặt phê bình và cộng đồng, nhưng chưa chắc đạt quy mô doanh số ngang các thương hiệu siêu anh hùng chủ lực.

Có thể thấy Marvel và DC đang đi theo hai hướng ngược nhau. Marvel lấy Spider-Man, Fantastic Four và X-Men rồi phá bỏ những công thức quen thuộc để đưa họ vào các màu sắc u ám hơn. DC và Vertigo lại muốn chứng minh rằng truyện tranh kinh dị có thể tồn tại mà không cần dựa vào biểu tượng siêu anh hùng.