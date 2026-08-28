Top 5 thực thể quyền năng trong vũ trụ Marvel

Không phải Thanos, Doom hay Phoenix Force, thực thể quyền năng của vũ trụ Marvel lại là một người đàn ông với cây bút chì.

Một tạo hình khác của One Above All (Đấng tối cao) trong vũ trụ Marvel. Ảnh: ScreenRant.

Trong thế giới Marvel Comics, có những thực thể vũ trụ sở hữu khả năng viết lại thực tại, các dị nhân với sức mạnh đặc biệt và kẻ phản diện có thể tiêu hủy hàng trăm hành tinh trong thoáng chốc. Điều thú vị là những thực thể này không phải lúc nào cũng xuất hiện với một diện mạo bí ẩn hay gai góc. Dưới đây là top 5 nhân vật quyền năng xuất hiện trong Marvel Comics.

Eternity

Eternity thường xuất hiện trong các series về cuộc chiến đa vũ trụ. Ảnh: Marvel.

Eternity là một thực thể đại diện cho toàn bộ sự sống và tồn tại của vũ trụ. Gần như toàn năng, Eternity có khả năng thao túng thời gian, không gian và định hình lại thực tại. Nhân vật thường không can thiệp vào những vấn đề thông thường. Ông chỉ xuất hiện khi vũ trụ đối mặt với các mối đe dọa ở cấp độ tuyệt đối.

Tuy nhiên, quyền năng của Eternity vẫn có giới hạn. Trong The Infinity Gauntlet (1991), Thanos sử dụng găng tay vô cực để áp đảo và giam cầm Eternity. Đến sự kiện Secret Wars (2015), nhóm Beyonders được cho là đã tiêu diệt các thực thể vũ trụ, trong đó có Eternity, nhằm phá hủy cấu trúc đa vũ trụ. Trước đó, trong một số câu chuyện liên quan đến Doctor Strange, Nightmare cũng từng sử dụng năng lực để khiến Eternity rơi vào trạng thái ngủ.

Franklin Richards

Franklin Richards phiên bản thiếu niên. Ảnh: Marvel.

Franklin là con trai của Reed Richards và Susan Storm. Do cấu tạo gen đột biến của cha mẹ, Franklin sinh ra với những năng lực phi thường. Có thời điểm, các độc giả cho rằng Franklin là một dị nhân, nhưng dường như cậu bé này còn hơn thế nữa. Franklin phiên bản trưởng thành đã nhiều lần bộc lộ sức mạnh như khả năng tạo ra toàn bộ đa vũ trụ, định hình lại thực tại, nhìn thấy tương lai, tạo ra những vụ nổ vũ trụ và đọc được suy nghĩ của người khác (Fantastic Four, 2009-2012).

Trong những câu chuyện đầu tiên như Fantastic Four #140-141 (1973), điểm yếu lớn nhất của Franklin là trí óc non nớt của cậu. Mặc dù sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng cơ thể và tâm trí non nớt của cậu chưa thể hiểu hết được nó. Vì vậy cậu chưa hoàn toàn làm chủ được khả năng của mình.

The Living Tribunal

Tạo hình The Living Tribunal trong các phiên bản truyện tranh hiện đại khác so với thời Silver Age. Ảnh: Marvel.

The Living Tribunal (Tòa án sống) hoạt động như thẩm phán, bồi thẩm đoàn và đao phủ cho các vấn đề vũ trụ trong đa vũ trụ. Trong Warlock and the Infinity Watch #1 , Tòa án sống được mô tả với sức mạnh vô hiệu hóa các viên đá Vô cực. Tòa án sống chịu sự chỉ đạo của Đấng tối cao (One Above All), người tạo ra vũ trụ.

Điểm yếu: Tòa án Sống có ba khuôn mặt. Tất cả khuôn mặt phải đạt được sự đồng thuận trước khi có thể hành động. Tòa án sống đã bị tiêu diệt bởi Beyonders (New Avengers Vol. 3) và bởi Thanos khi sử dụng Trái tim của vũ trụ trong phần Marvel Universe: The End #1-6 (2003).

God Emperor Doom

God Emperor Doom khác với các phiên bản Doctor Doom thường thấy là bộ giáp màu trắng. Ảnh: CBR.

Trong sự kiện Secret Wars năm 2015, Doctor Doom đã đánh cắp sức mạnh của Beyonders và sử dụng nó để tái tạo toàn bộ thực tại theo hình ảnh của mình. Với danh xưng mới, God Emperor Doom, Victor von Doom sở hữu sức mạnh viết lại sự tồn tại, tạo ra sự sống và phá hủy bất cứ thứ gì chỉ bằng một ý nghĩ. Cư dân của đa vũ trụ tôn thờ Doom như vị thần của họ, nhưng chính sự kiêu ngạo của Doom đã khiến hắn vô tình đánh mất sức mạnh của mình .

God Emperor Doom có điểm yếu duy nhất là cái tôi của mình. Reed Richards đã có thể lợi dụng sự kiêu ngạo của Doom và lừa tên phản diện từ bỏ sức mạnh của hắn (Secret Wars #9, 2016).

One Above All

The One Above All xuất hiện trong Fantastic Four #511. Ảnh: Marvel.

The One Above All (Đấng tối cao) là thực thể vũ trụ tối thượng nhất trong Vũ trụ Marvel. Ông là người tạo ra mọi thứ tồn tại và là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp trong thực tại.

Khi lần đầu xuất hiện trong Fantastic Four #511, Đấng tối cao đã mang hình dạng của Jack Kirby, họa sĩ đồng sáng tạo ra nhiều nhân vật và các khái niệm mang tính biểu tượng của Marvel. Ông có thể tạo ra, phá hủy, ban sự sống, viết lại thực tại và làm bất cứ điều gì độc giả có thể nghĩ ra. Đôi khi, One Above All chỉ cần sử dụng một cây bút chì.

Trong Incredible Hulk #5 (2023), One Above All có thể bị tha hóa bởi các thế lực bên ngoài.