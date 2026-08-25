Họa sĩ của Marvel ra sách hướng dẫn sáng tác truyện tranh

Cuốn sách "Marvel's Mastering the Art of Comics" có sự góp mặt của nhiều cây bút, họa sĩ từng làm nên tên tuổi của thương hiệu Marvel.

Theo Marvel đưa tin, ngày 20/10 tới, họa sĩ, nhà văn, tác giả truyện tranh Alex Segura sẽ phát hành cuốn sách Marvel's Mastering the Art of Comics (tạm dịch: Bí quyết sáng tác truyện tranh của Marvel). Sách được xuất bản bởi Random House Worlds, hướng dẫn các tác giả trẻ cách tự sáng tác một bộ truyện tranh theo phong cách của thương hiệu nổi tiếng này.

Alex Segura không chỉ sáng tác truyện tranh mà còn từng làm việc trong các bộ phận truyền thông, marketing, biên tập và từng giảng dạy về cách tìm nhà xuất bản cho các dự án truyện tranh. Ông sẽ chia sẻ và đúc kết những trải nghiệm này trong cuốn sách sắp ra mắt.

Cuốn "Marvel's Mastering the Art of Comics". Ảnh: Marvel.

"Tôi coi đây là cơ hội để chia sẻ lại những góc nhìn và kinh nghiệm mà mình đúc kết được suốt nhiều năm, với tư cách là một độc giả, một người bạn và một đồng nghiệp của rất nhiều tác giả, biên tập viên tài năng", ông Segura cho biết.

Cuốn sách sẽ hướng dẫn người đọc các bước để hoàn thiện một bản thảo truyện tranh theo quy trình của Marvel: hướng dẫn tạo hình nhân vật, thiết kế bìa sách, cách kể chuyện thông qua ngôn ngữ hình ảnh, qua từng trang truyện, tập truyện,...

"Đây là cuốn cẩm nang cần có cho các tác giả trẻ trong lĩnh vực truyện tranh. Sách cũng phù hợp với những người vẽ lâu năm, muốn tác phẩm của mình có thêm chút cá tính tương tự phong cách của Marvel", ông Segura nói.

Sách đi kèm nhiều trang minh họa từ bản thảo của X-Men, Daredevil, Fantastic Four và The Amazing Spider-Man, cùng các bài phỏng vấn với nhiều tác giả, biên kịch từng làm nên tên tuổi của Marvel, trong đó có Fabian Nicieza, Kurt Busiek, Tini Howard, Kieron Gillen. Một số họa sĩ nổi tiếng như Walt Simonson, Phil Noto, Kris Anka và Leonard Kirk cũng góp mặt trong cuốn sách.

Cuốn sách có nhiều nội dung liên quan tới kỹ thuật xây dựng tuyến nhân vật phụ, tạo dựng mâu thuẫn và cao trào trong truyện, kiểm soát nhịp điệu truyện, cũng như hướng dẫn cách xây dựng kịch bản để thể hiện các trận chiến - vốn là một điểm mạnh của Marvel.

Ông Segura cho biết bản thân ông cũng học hỏi được nhiều điều trong quá trình hoàn thiện cuốn sách này.