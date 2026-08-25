Avengers có thể phải đối đầu với nhiều hơn một Dr. Doom

Sự im lặng của Marvel về tạo hình Doctor Doom khiến người hâm mộ đưa ra nhiều giả thuyết về kế hoạch thực sự cho nhân vật này trong MCU.

Ảnh minh họa Doctor Doom. Nguồn: Marvel.

Hơn một năm sau khi thông tin được công bố, Marvel vẫn chưa chính thức cho khán giả thấy diễn viên Robert Downey Jr. trong tạo hình Doctor Doom.

Nhân vật này không xuất hiện rõ mặt trong trailer, poster hay các đoạn phim quảng bá. Sự im lặng đó càng khiến người hâm mộ đưa ra nhiều giả thuyết về kế hoạch thực sự của Marvel. Một số độc giả cho rằng Avengers có thể phải đối đầu với nhiều hơn một phiên bản của Dr Doom hoặc thậm chí là Doombot.

Trong truyện tranh, khi bị chính quyền Latveria truy đuổi, Doom chế tạo một robot có ngoại hình giống mình để đánh lừa binh lính. Những người truy bắt đã tưởng rằng họ bắt được Doom và thậm chí xử bắn robot.

Spiderman trong trận chiến với các Doombot. Ảnh: Marvel.

Điểm đáng sợ của Doombot nằm ở chỗ chúng có thể thay thế Doom trong những tình huống mà ông không muốn trực tiếp xuất hiện. Bộ tứ siêu đẳng từng bị một Doombot đánh lừa khi tìm cách lấy lại Đá Merlin trong Fantastic Four (Vol. 1) #5. Sau khi hạ gục con robot, nhóm mới nhận ra mình chưa thực sự đối đầu với Doctor Doom.

Spider-Man cũng từng trở thành nạn nhân của thủ đoạn này. Ở tập 5 của series The Amazing Spider-Man (1963), Doom triệu tập Peter Parker đến phòng thí nghiệm và cử một Doombot ra đàm phán trước, dường như để đề phòng khả năng cuộc gặp biến thành xung đột. Spider-Man nhanh chóng tấn công robot, nhưng sau đó mới phát hiện Doom thật đang ở phía sau. Trong một cuộc đối đầu khác, Doombot còn bất ngờ khống chế Spider-Man và đẩy anh vào nguy hiểm.

Những tình huống như vậy cho thấy Doombot là cách Doom kiểm soát thông tin và khiến đối thủ luôn phải đoán xem nhân vật trước mặt có phải bản thể thật hay không.

Khả năng thay thế chủ nhân của Doombot thậm chí từng được sử dụng để duy trì quyền lực tại Latveria. Khi Doom bị phế truất hoặc mất tích, các robot có thể tiếp tục đóng giả ông, trong khi tìm cách khôi phục sức khỏe và quyền lực cho chủ nhân.

Trong Fantastic Four (Vol. 1) #275-279, năm Doombot được giao nhiệm vụ bảo đảm quá trình chuyển giao chính quyền. Chúng giả danh Doom, sau đó triển khai kế hoạch dự phòng nhằm đưa Kristoff Vernard, con nuôi và người thừa kế được Doom lựa chọn, vào máy chuyển giao ký ức để truyền tính cách và kỹ năng của Doom sang cơ thể mới.

Đáng chú ý, chính hệ thống Doombot đôi khi cũng không thể xác định đâu là Doom thật. Khi Kristoff Vernard (đã bị cấy bộ nhớ của Doom) đối đầu với một Doombot, các robot rơi vào tình trạng không thể phân biệt hai người. Chúng cuối cùng phải dựa vào một tiêu chí rất đặc biệt: Kẻ nào hành xử không giống Doom thì có khả năng là kẻ giả mạo.

Do vậy, nếu Marvel Studios khai thác Doombot trong Avengers: Doomsday, sức mạnh này có thể mở ra nhiều hướng đi cho cốt truyện. Robert Downey Jr. có thể đóng Victor von Doom thật, trong khi những phiên bản robot mang gương mặt hoặc hình dáng của ông xuất hiện để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.

Khi đó, Avengers sẽ không thể đơn giản đánh bại một Doom rồi cho rằng mối đe dọa đã kết thúc. Họ còn phải xác định liệu kẻ vừa bị đánh bại là Doom thật hay chỉ là một trong những bản sao được tạo ra để đánh lạc hướng họ.

Trong truyện tranh, chính khả năng này đã biến Doombot thành một phần quan trọng trong chiến thuật của Doom. Với MCU, nó cũng có thể trở thành cách giải thích hợp lý cho việc Marvel giữ kín hình ảnh Robert Downey Jr. trong vai Doctor Doom.