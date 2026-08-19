Cặp Black Panther và Storm liệu có thể lên màn ảnh rộng?

Black Panther và Storm là cặp được nhiều độc giả Marvel trông đợi sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng sau khi các rào cản về bản quyền nhân vật đã được giải quyết.

Hôn lễ Black Panther và Storm. Ảnh: Marvel.

Trong lịch sử Marvel Comics Black Panther (T’challa) và Storm (Ororo), là một trong những cặp đôi quyền lực từng xuất hiện. Một người là vị vua của Wakanda, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh của châu Phi.

Người còn lại là dị nhân cấp độ Omega, thành viên kỳ cựu của X-Men và có khả năng điều khiển thời tiết. Câu chuyện tình của họ từng có đủ yếu tố để gây ấn tượng. Nhưng cũng chính những khác biệt về trách nhiệm, lý tưởng và phe phái đã biến họ thành đối thủ.

Chuyện tình giữa hai nhân vật thực tế bắt đầu từ khi họ còn là những đứa trẻ. Trong Marvel Team-Up #100 (1972), Ororo năm 12 tuổi bắt đầu hành trình xuyên châu Phi. Trên đường đi, cô gặp T’Challa, lúc đó cậu còn là hoàng tử trẻ đang thực hiện chuyến khám phá của riêng mình.

T’Challa bị tên buôn người Andreas de Ruyter truy đuổi nhằm biến hoàng tử Wakanda thành công cụ phục vụ lợi ích của các thế lực ngoại bang. Ororo xuất hiện và giúp T’Challa chống lại nhóm lính đánh thuê. Từ những người xa lạ, cả hai nhanh chóng trở thành đồng đội và cùng nhau tiếp tục hành trình.

Mối quan hệ này được đào sâu hơn trong miniseries Storm năm 2006, khi Marvel nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ của hai nhân vật. Tuy nhiên, con đường của họ rồi cũng chia đôi. T’Challa bị cuốn vào trách nhiệm của một người thừa kế Wakanda và quyết tâm trả thù cho cái chết của cha. Ororo vì thế rời xa anh. Nhiều năm sau, T’Challa trở thành Black Panther và Quốc vương Wakanda, trong khi Ororo trở thành một trong những dị nhân nổi tiếng nhất thế giới. Họ gặp lại nhau khi đã trưởng thành và thừa nhận rằng tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ thực sự biến mất.

Cuộc tái hợp lớn nhất diễn ra dưới thời biên kịch Reginald Hudlin trong loạt Black Panther năm 2005. Nữ hoàng Ramonda muốn con trai tìm một người vợ và hy vọng Storm sẽ trở lại Wakanda. Sau những khúc mắc ban đầu, T’Challa cầu hôn Ororo. Đến Black Panther #18, đám cưới của họ trở thành một sự kiện đặc biệt trong Marvel Comics, quy tụ hàng loạt siêu anh hùng, thậm chí cả những kẻ thù lâu năm và Watcher. Sau lễ cưới, hai người thực hiện chuyến ngoại giao vòng quanh thế giới, gặp các cường quốc như Atlantis và Latveria, đồng thời tiếp tục chiến đấu bên nhau.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Trong Avengers vs. X-Men, Wakanda trở thành chiến trường khi Namor sử dụng sức mạnh Phoenix để nhấn chìm quốc gia này trong lúc tìm kiếm những Avengers được T’Challa che chở. Sau thảm họa, T’Challa tuyên bố X-Men là kẻ thù của Wakanda. Storm lại chọn đứng về phía đồng đội.

Trong Avengers vs. X-Men: Versus #5, cô tháo chiếc nhẫn cưới và đối đầu với chính người chồng cũ. Cuộc hôn nhân bị hủy bỏ, khép lại một trong những chuyện tình đáng nhớ nhất của Marvel.

Dù vậy, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt. Trong Black Panther and the Crew (2017), T’Challa và Storm tiếp tục hợp tác điều tra hoạt động của Hydra và thừa nhận tình cảm vẫn còn. Những bất đồng sau đó lại đẩy họ xa nhau, đặc biệt khi Storm lấy thanh Stormblade khỏi Wakanda trong Marauders. Đến Black Panther (2021), khoảng cách giữa hai người tiếp tục lớn hơn khi T’Challa tìm cách kiểm soát mối liên hệ giữa Wakanda và Krakoa.

Mới đây, Marvel đã công bố nữ diễn viên Maya Boyd đóng vai Storm và David Jonsson sẽ vào vai Black Panther. Cả hai tác phẩm sẽ ra mắt vào năm 2028. Nếu Marvel xây dựng Storm và Black Panther như một mạch truyện hoàn chỉnh trong MCU, đây có thể là sự kết hợp đáng mong đợi.