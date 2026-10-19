Cuộc 'hôn phối' bất ngờ giữa ngôn tình với kinh dị

Những tiểu thuyết kinh dị lãng mạn đưa độc giả vào các mối tình với quái vật, hồn ma cùng những mối quan hệ đầy ám ảnh. Ở đó, ham muốn có thể dẫn đến bi kịch, bạo lực và trả thù.

Truyện kinh dị thường tập trung khai thác nỗi khiếp sợ trong khi ngôn tình thường hướng đến cái kết có hậu và những phân đoạn tình cảm nồng nhiệt. Điểm chung hiếm ai chú ý là cả hai khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt, đẩy con người vào trạng thái hồi hộp, bất an. Sự giao thoa này tạo nên dòng tiểu thuyết kinh dị lãng mạn, còn gọi là horromance hoặc horrormance.

Ám ảnh phía sau ánh hào quang

Taylor Grothe, tác giả tiểu thuyết Hollow (Tạm dịch: Rỗng tuếch), cho rằng yêu một người vốn là trải nghiệm đáng sợ. Theo cô, kinh dị với lãng mạn đều khai thác những cảm xúc nguyên thủy của con người, khiến chúng trở thành sự kết hợp tự nhiên. Tờ Publishers Weekly nhận định xu hướng nhà văn tiếp tục khám phá ranh giới mong manh giữa tình yêu và phản bội (một cách kinh dị) sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

Trong The Finalist (Tạm dịch: Chung kết), Faith Gladwin khai thác mặt tối của thế giới vũ công ba lê, nơi áp lực cạnh tranh và những đòi hỏi khắc nghiệt về hình thể đẩy con người đến giới hạn.

Eden, vũ công hàng đầu mắc chứng đau mạn tính, cùng sáu người khác tham gia đợt tuyển chọn kéo dài một tháng tại Deveraux Manor, trang viên biệt lập bị ma ám. Khi những cái chết xảy ra, cuộc cạnh tranh giành cơ hội gia nhập đoàn của nữ nghệ sĩ huyền thoại Leanora Karagianni biến thành cuộc chiến sinh tồn.

Gladwin cho biết múa ba lê là chất liệu phù hợp với kinh dị bởi sự cạnh tranh khốc liệt, những kỳ vọng về hình thể cùng áp lực phải đạt đến sự hoàn hảo. "Sự cạnh tranh trong ba lê có thể trở nên đen tối, còn những kỳ vọng về cơ thể có thể biến thành điều quái dị. Người ta luôn đòi hỏi sự hoàn hảo", tác giả chia sẻ.

Những tác phẩm kinh dị lãng mạn được Publisher Weekly nêu bật.

Bi kịch của Eden nằm ở việc cô yêu hình ảnh Leanora do mình tưởng tượng ra thay vì con người thật của nữ nghệ sĩ. Trong khi Eden say mê thần tượng, Leanora lại quan tâm đến những gì có thể nhận được từ cô.

Trong quyển Sensual World (Tạm dịch: Thế giới nhạy cảm), Lauren Friedlander đưa hai thiếu niên Bet và Helen đến học viện diễn xuất do nhà viết kịch Una Flood thành lập. Flood đã biến mất nhiều năm trước và để lại một vở kịch chưa hoàn thành.

Những thế lực siêu nhiên tìm kiếm vật chủ để hoàn tất tác phẩm trong khi tuổi thơ cô lập khiến hai cô gái trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương. Câu chuyện khai thác cách tình yêu, sự khuất phục và ham muốn chiếm hữu có thể vượt khỏi giới hạn thông thường.

"Những cảm xúc mãnh liệt có thể khiến con người mất khả năng kiểm soát bản thân. Chúng ta thường lý tưởng hóa hoặc khao khát một người khác. Sự đầu hàng có thể trở thành tình yêu, nhưng cũng có thể biến thành ham muốn sở hữu. Những cảm xúc ấy có thể lấn át cơ thể và lý trí", Friedlander nhận định.

Tình yêu, sự tổn thương và ham muốn trả thù

Với Distortion (Tạm dịch: Biến dạng), Kathryn Bromwich kể về Natalie, một diễn viên khuyết tật được chọn tham gia bộ phim kinh dị của một đạo diễn nổi tiếng khó tính. Khi đoàn phim chuyển đến lâu đài hẻo lánh ở Scotland, Natalie chấm dứt mối quan hệ hiện tại, bắt đầu quan hệ với bạn diễn và ngày càng dấn sâu vào bộ phim.

Bromwich, người có khuyết tật tương tự nhân vật chính, muốn thách thức định kiến thường khắc họa người khuyết tật như quái vật trong phim kinh dị. Bà xây dựng mối quan hệ giữa Natalie và Louis từ sự thu hút, tình cảm và niềm vui khi ở bên nhau, qua đó đặt câu hỏi về việc phụ nữ khuyết tật hiếm khi được nhìn nhận như đối tượng của ham muốn.

Trong You Just Have to Ask Me (Tạm dịch: Anh phải hỏi tôi), Hadeer Elsbai kể về Hana, cô gái bị Ben bỏ rơi ngay trước lễ cưới để quay lại với người yêu cũ Poppy. Đêm lẽ ra là đêm tân hôn, Hana lái xe vào vùng hoang vu của Australia và gặp một thực thể mang hình dạng người chị gái đã khuất. Thực thể hứa giúp cô trả thù, còn Hana chấp nhận mà không hiểu rõ hậu quả.

Distortion lấy bối cảnh một đoàn phim kinh dị đi quay ở Scotland với nhân vật chính là một diễn viên khuyết tật.

Elsbai cho biết cả Hana lẫn Poppy đều yêu Ben nhưng nỗi sợ cô đơn cũng chi phối lựa chọn của họ. Những cảm xúc không thể kiểm soát trở thành cánh cửa để thực thể siêu nhiên bước vào cuộc đời Hana.

Qua góc nhìn của các tác giả, nỗi sợ trong tiểu thuyết kinh dị lãng mạn không chỉ đến từ ma quỷ hay những hiện tượng siêu nhiên. Nó còn bắt nguồn từ sự tổn thương, nỗi cô đơn, khát vọng được yêu và nguy cơ đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Chính những bất an vốn có trong tình yêu tạo nên vùng giao thoa giữa hai thể loại, nơi ham muốn có thể dẫn đến sự gắn kết, nhưng cũng có thể mở đường cho thao túng và trả thù.