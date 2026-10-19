Phim chuyển thể tác phẩm của ông hoàng kinh dị Stephen King gây sốt

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bản chuyển thể mới nhất từ tác phẩm kinh điển "Carrie" đã tạo nên cú bùng nổ lớn ngay khi ra mắt vào đầu tháng 10 năm 2026.

Vừa ra mắt, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King đã tạo cú nổ lớn. Ảnh: Amazon Prime.

Chính thức phát hành vào đầu tháng 10/2026, 8 tập phim Carrie, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Stephen King đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu khi chiếm giữ vị trí số 1 trên Amazon Prime Video suốt hơn một tuần liền.

Theo dữ liệu từ FlixPatrol, tác phẩm dễ dàng vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám như Reacher hay Neagley, đồng thời giữ vị trí quán quân tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Brazil và Australia.

Thành công rực rỡ của bộ phim trước hết đến từ sự hợp tác giữa hai "tượng đài" của dòng phim kinh dị: tác giả Stephen King và đạo diễn Mike Flanagan - người từng tạo nên các kiệt tác kinh dị tâm lý như The Haunting of Hill House, Gerald’s Game hay Doctor Sleep.

Từ cuốn sách bị vứt vào sọt rác đến biểu tượng toàn cầu

Nhìn lại nguyên tác, ít ai biết rằng Carrie chính là tiểu thuyết đầu tay đưa tên tuổi Stephen King bước ra ánh sáng vào năm 1974. Bản thân ông từng thất vọng đến mức vứt bản thảo ban đầu vào sọt rác, nhưng chính người vợ Tabitha đã nhặt lại và động viên ông hoàn thành.

Tiểu thuyết gốc của Stephen King. Ảnh: Amazon.

Cuốn tiểu thuyết kể về Carrie White - một nữ sinh bị bạn bè bắt nạt, sống cô độc dưới sự kiểm soát cuồng tín của người mẹ tại một thị trấn yên bình thuộc bang Maine. Khi Carrie phát hiện mình có năng lực dịch chuyển đồ vật bằng tâm trí (telekinesis) và được "nam thần" Tommy Ross mời đến đêm dạ hội, cô tưởng như đã tìm thấy cơ hội hòa nhập. Tuy nhiên, một trò đùa quái ác tại buổi lễ đã biến đêm vui thành "đêm dạ hội đen tối" đẫm máu.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của cuốn sách chính là lối kể chuyện dồn dập, kịch tính kết hợp giữa văn xuôi, các bản tin giả lập và những bài phỏng vấn nhân chứng. Bản quyền sách sau đó được bán với giá kỷ lục 400.000 đô-la, chính thức đưa Stephen King bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp.

Trải qua hơn 50 năm, Carrie đã trở thành tượng đài kinh điển của dòng kinh dị học đường, trải qua 4 lần bước lên màn ảnh và truyền cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm văn hóa đại chúng hiện đại.

Bản chuyển thể mang hơi thở hiện đại đầy ám ảnh

Vẫn giữ nguyên tinh thần của cuốn tiểu thuyết đã ra mắt cách đây nửa thế kỷ, song bản chuyển thể của đạo diễn Mike Flanagan vẫn thành công vượt bậc trong việc đưa bối cảnh hiện đại vào phim.

Thay vì tập trung vào cá nhân Carrie như câu chuyện gốc, bộ phim sử dụng một cộng đồng gồm cả kẻ thủ ác lẫn nạn nhân để bình luận về sự tàn nhẫn của xã hội. Carrie vẫn đóng vai trò trung tâm, nhưng trải nghiệm của cô gắn liền với trải nghiệm rộng lớn hơn của ngôi trường và thị trấn nơi cô sống.

Phiên bản phim năm 2026 mang đến cái nhìn trần trụi về nạn bạo lực mạng. Ảnh: Amazon Prime.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở mối quan hệ giữa Carrie và nữ phản diện chính Chris Hargensen. Mạng xã hội được lồng ghép mượt mà vào câu chuyện thông qua Chris khi cô ta tạo một tài khoản mạng xã hội ẩn danh với tên người dùng "Carrie Red" và đăng đoạn video Carrie bị các bạn cùng lớp nhạo báng trong nhà vệ sinh sau khi trải qua kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Thay vì trực tiếp đối đầu, Chris luôn đối xử tử tế trước mặt Carrie nhưng lại tàn nhẫn hành hạ cô trên mạng. Với việc xây dựng Chris như một kẻ bạo lực mạng, sự tàn nhẫn của nữ phản diện này trở nên gần gũi và quen thuộc hơn đối với khán giả.

Flanagan đã mang đến cái nhìn trần trụi về nạn bạo lực mạng - nơi sự chế giễu không còn dừng lại ở cánh cổng trường học mà bám riết lấy nạn nhân mọi lúc mọi nơi nhờ mạng xã hội. Điều này càng khiến cho bi kịch của nhân vật chính Carrie được đẩy lên cao trào và lấy trọn cảm xúc của người xem.

Tạp chí Esquire đã dành lời khen ngợi cho đạo diễn khi đánh giá bộ phim không chỉ đơn thuần là bản làm lại ăn theo, mà thực sự là một "câu chuyện kinh dị học đường đầy lôi cuốn và mang tính thời đại".