'Ông hoàng kinh dị' là tác giả bị cấm nhiều nhất ở trường học Mỹ

Với 87 tác phẩm bị kiểm duyệt trong hơn 200 trường hợp, "ông hoàng kinh dị" Stephen King trở thành tác giả bị cấm nhiều nhất tại trường học Mỹ trong năm học 2024-2025.

Stephen King được mệnh danh là "ông hoàng truyện kinh dị" nổi tiếng thế giới. Ảnh: WordPress.

Ngày 1/10, Tổ chức PEN America công bố báo cáo Banned in the USA, ghi nhận tình trạng cấm sách trong hệ thống trường công lập Mỹ trong năm học 2024-2025. Theo đó, Stephen King, nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, là tác giả bị kiểm duyệt nhiều nhất với tổng cộng 87 tác phẩm bị đưa ra khỏi thư viện hoặc chương trình giảng dạy, tương đương 206 trường hợp cấm.

Các tựa sách bị kiểm duyệt bao gồm nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim nổi tiếng như Tỏa sáng, It - Chú hề ma quái, Dặm xanh, Nghĩa địa thú cưng, Giấc ngủ của quỷ, Carrie... Trong đó, tác phẩm gần đây nhất được chuyển thể là Trăm dặm tử thần, ra rạp tại Việt Nam hồi tháng 9.

Nguyên nhân chính khiến các sách của Stephen King bị loại bỏ là "chứa nội dung dành cho người lớn", theo báo cáo của PEN America.

Trên mạng xã hội X, Stephen King đã phản ứng mạnh mẽ với tình trạng kiểm duyệt, kêu gọi độc giả hãy tự mình đọc và đánh giá thay vì để người khác quyết định thay. “Những kẻ cấm sách tự cho mình là đúng không phải lúc nào cũng được như ý. Đây vẫn là nước Mỹ”, ông viết.

Tờ Guardian dẫn lời Kasey Meehan, đồng tác giả của báo cáo, cho biết các tác phẩm bị cấm thường liên quan đến chủ đề LGBTQ+, vấn đề chủng tộc, hoặc có yếu tố bạo lực, tình dục. Meehan nói thêm: “Một số nơi do quá thận trọng hoặc lo sợ bị trừng phạt đã loại cả sách của Stephen King khỏi danh mục tiếp cận”.

Đây không phải lần đầu tiên King lên tiếng về kiểm duyệt sách. Ngay từ năm 1992, trong một chuyên mục trên Bangor Daily News, ông từng khuyến khích học sinh “hãy chạy đến thư viện công cộng hoặc nhà sách gần nhất và đọc những gì người lớn không muốn bạn biết”. Ông cũng cảnh báo phụ huynh nên cân nhắc kỹ trước khi ủng hộ việc cấm sách, bởi “những cuốn sách hay khiến chúng ta suy nghĩ và cảm nhận luôn gây tranh cãi”.

Theo thống kê của PEN America, trong năm học vừa qua đã có 6.870 trường hợp cấm sách được ghi nhận tại 23 bang và 87 học khu công lập trên toàn nước Mỹ. Ngoài Stephen King, những tác giả bị kiểm duyệt nhiều còn có Ellen Hopkins, nhà văn nổi tiếng với các tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên; Sarah J. Maas, tác giả của các loạt truyện giả tưởng ăn khách như Court of Thorns and Roses (tạm dịch: Điện Hồng Gai); cùng một số tác giả manga Nhật Bản như Yusei Matsui (Lớp học ám sát) và Atsushi Ohkubo (Soul Eater, Fire Force).