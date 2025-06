8 bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại

Chicken Soup for the Soul (Hạt giống tâm hồn) gồm những câu chuyện truyền cảm hứng, tạo động lực, được viết ra với mục đích an ủi độc giả. Bộ sách mang lại sự đồng cảm, đề cao sức mạnh tinh thần của con người và giá trị của việc vượt qua nghịch cảnh. Jack Canfield và Mark Victor Hansen là tác giả của tập đầu tiên, xuất bản năm 1993. Đến nay, bộ sách gồm nhiều tác phẩm của các cây bút khác nhau. Độ dài mỗi quyển từ 140 đến 480 trang. Trong nhiều năm qua, bộ Chicken Soup for the Soul bán được tổng cộng 500 triệu bản, trở thành bộ truyện bán chạy thứ hai, đồng thời đứng đầu danh mục sách self-help (tự lực). Ảnh: The Independent.