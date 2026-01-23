Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ sáu, 23/1/2026 09:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chelsea đón tân binh hứa hẹn từ Sheffield Wednesday với giá rẻ.

chuyen nhuong anh 1

Napoli đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Giovane từ Hellas Verona dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 20 triệu euro vào hè năm nay.
chuyen nhuong anh 2

Hậu vệ trẻ 17 tuổi Yisa Alao được Chelsea chiêu mộ từ Sheffield Wednesday với giá 500.000 euro kèm những khoản thưởng lớn nếu thi đấu tốt trong tương lai. Alao chỉ còn chờ kiểm tra y tế để chính thức ra mắt đội bóng mới.
chuyen nhuong anh 3

Lorenzo Lucca sẽ đầu quân cho Nottingham từ Udinese dưới dạng cho mượn. CLB Anh trả 1 triệu euro phí mượn, đính kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá lên đến 40 triệu euro. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, Lucca “đánh thuê” cho Napoli nhưng chỉ ghi 1 bàn sau 16 lần vào sân.
chuyen nhuong anh 4

Sebastian Szymanski, tiền vệ công người Ba Lan, rời Fenerbahce để gia nhập Rennes tại Ligue 1 với mức phí chuyển nhượng 9,5 triệu euro.
chuyen nhuong anh 5

Souza có bước tiến đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp khi gia nhập Tottenham từ Santos với giá 15 triệu euro. Tài năng trẻ 19 tuổi được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới tại Ngoại hạng Anh.
chuyen nhuong anh 6

Benfica của Jose Mourinho gây bất ngờ khi chi 5 triệu euro để chiêu mộ Rafa Silva, tiền đạo năm nay đã 32 tuổi, từ Besiktas.
chuyen nhuong anh 7

Tiền vệ công 29 tuổi Jefferson Savarino rời Botafogo để đầu quân cho Fluminense với giá 6,4 triệu euro, qua đó trở thành một trong những tân binh đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Maracana.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Bournemouth chi đậm để đón tân binh lấp khoảng trống của Antoine Semenyo.

22 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Mourinho Chelsea Verona Serie A Premier League

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Garnacho can nhac roi Chelsea hinh anh

Garnacho cân nhắc rời Chelsea

1 giờ trước 09:50 23/1/2026

0

Alejandro Garnacho có thể rời Chelsea theo dạng cho mượn chỉ sau nửa mùa giải khi chưa thể tạo được dấu ấn tại sân Stamford Bridge.

The do day Kim Min-jae ra xa Bayern hinh anh

Thẻ đỏ đẩy Kim Min-jae ra xa Bayern

2 giờ trước 08:44 23/1/2026

0

Trung vệ Kim Min-jae đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Bayern Munich, khi CLB nước Đức thất vọng trước những sai lầm của tuyển thủ Hàn Quốc thời gian qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý