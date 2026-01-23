7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Napoli đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Giovane từ Hellas Verona dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 20 triệu euro vào hè năm nay.
|
Hậu vệ trẻ 17 tuổi Yisa Alao được Chelsea chiêu mộ từ Sheffield Wednesday với giá 500.000 euro kèm những khoản thưởng lớn nếu thi đấu tốt trong tương lai. Alao chỉ còn chờ kiểm tra y tế để chính thức ra mắt đội bóng mới.
|
Lorenzo Lucca sẽ đầu quân cho Nottingham từ Udinese dưới dạng cho mượn. CLB Anh trả 1 triệu euro phí mượn, đính kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá lên đến 40 triệu euro. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, Lucca “đánh thuê” cho Napoli nhưng chỉ ghi 1 bàn sau 16 lần vào sân.
|
Sebastian Szymanski, tiền vệ công người Ba Lan, rời Fenerbahce để gia nhập Rennes tại Ligue 1 với mức phí chuyển nhượng 9,5 triệu euro.
|
Souza có bước tiến đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp khi gia nhập Tottenham từ Santos với giá 15 triệu euro. Tài năng trẻ 19 tuổi được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới tại Ngoại hạng Anh.
|
Benfica của Jose Mourinho gây bất ngờ khi chi 5 triệu euro để chiêu mộ Rafa Silva, tiền đạo năm nay đã 32 tuổi, từ Besiktas.
|
Tiền vệ công 29 tuổi Jefferson Savarino rời Botafogo để đầu quân cho Fluminense với giá 6,4 triệu euro, qua đó trở thành một trong những tân binh đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Maracana.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.