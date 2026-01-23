7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Lorenzo Lucca sẽ đầu quân cho Nottingham từ Udinese dưới dạng cho mượn. CLB Anh trả 1 triệu euro phí mượn, đính kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá lên đến 40 triệu euro. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, Lucca “đánh thuê” cho Napoli nhưng chỉ ghi 1 bàn sau 16 lần vào sân.