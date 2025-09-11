7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Romain Faivre (Bournemouth sang Al-Taawoun): Cầu thủ chạy cánh người Pháp không thể thích nghi với Premier League nên liên tục bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Sau 2 năm đánh thuê tại Ligue 1 cho Lorient và Brest, Faivre tiếp tục bị đẩy sang Saudi Arabia.