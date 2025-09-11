7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Christian Eriksen gia nhập Wolsburg: Sau khi rời MU dưới dạng tự do, tiền vệ người Đan Mạch ký hợp đồng hai năm với Wolfsburg và sẽ trở thành phần quan trọng trong kế hoạch của CLB Bundesliga.
|
Yacine Adli (AC Milan sang Al Shabab): Tiền vệ phòng ngự người Pháp gia nhập Al Shabab với giá 8 triệu euro và trở thành tân binh đắt nhất cua đại diện Saudi Pro League trong hè này.
|
Romain Faivre (Bournemouth sang Al-Taawoun): Cầu thủ chạy cánh người Pháp không thể thích nghi với Premier League nên liên tục bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Sau 2 năm đánh thuê tại Ligue 1 cho Lorient và Brest, Faivre tiếp tục bị đẩy sang Saudi Arabia.
|
Jan-Carlo Simic (Anderlecth sang Al Ittihad): Đội bóng thủ đô Riyadh tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội hình bằng việc chi 6 triệu euro để mượn trung vệ 20 tuổi người Serbia trong mùa 2025/26, kèm điều khoản mua đứt trị giá 14 triệu euro vào hè năm sau.
|
Lazaro (Almeria sang Al-Najma): Với mức phí chuyển nhượng 5 triệu euro, Lazaro trở thành bản hợp đồng đắt thứ 2 lịch sử đội bóng vừa thăng hạng lên Saudi Pro League.
|
Lukasz Fabianski trở lại West Ham: Hồi tháng 6, Fabianski rời West Ham bởi không được gia hạn hợp đồng. 3 tháng sau, anh trở lại sân vận động London dưới dạng tự do, khi "Búa tạ" mất thủ môn dự bị Wes Foderingham (sang Limassol).
|
Josh Brownhill (Burnley sang Al-Shabab): Tiền vệ 29 tuổi gia nhập Al Shabab dưới dạng tự do từ Burnley và trở thành bản hợp đồng thứ 12 của CLB SPL trong hè này.
