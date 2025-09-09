7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Yacine Adli (AC Milan sang Al Shabab): Tiền vệ phòng ngự người Pháp ký hợp đồng 3 năm với CLB Saudi Pro League và mang về cho AC Milan 7 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa kèm tiền thưởng. Trước đó, Milan tốn 9 triệu euro để mua Adli từ Bordeaux.
|
Mahamadou Diawara (Lyon sang Royal Antwerp): Sao trẻ 20 tuổi gia nhập CLB Bỉ theo hợp đồng cho mượn với mức phí 250.000 euro. Antwerp còn được phép mua đứt Diawara vào hè 2026, nếu cầu thủ này chơi tốt.
|
Mathieu Patouillet (Lyon sang Al Hilal): Thủ môn 21 tuổi được Al Hilal chiêu mộ với giá 350.000 euro để làm phương án dự phòng lâu dài cho Bono.
|
Mahamadou Doumbia (Antwerp sang Al Ittihad): Sau bản hợp đồng bom tấn 19 tuổi Roger Fernandes, Al Ittihad tiếp tục đầu tư cho tương lai khi chi 16 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi Doumbia từ Antwerp.
|
Cengiz Under (Fenerbahce sang Besiktas): Sau khi trở về từ hợp đồng cho mượn tại LAFC, cầu thủ chạy cánh 28 tuổi tiếp tục bị Fenerbahce đẩy sang Besiktas trong mùa giải 2025/26.
|
Wissam Ben Yedder (Sepahan sang Sakaryaspor): Hồi tháng 3 năm nay, Ben Yedder gia nhập CLB Iran Sepahan dưới dạng tự do. Tuy nhiên, anh không thích nghi được với môi trường bóng đá châu Á. Cựu sao Sevilla kết thúc hợp đồng với đội bóng Iran để trở lại châu Âu chơi cho Sakaryaspor.
|
Ronaldo (Estrela sang Motor Lublin): Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2004 rời Bồ Đào Nha để chuyển sang Ba Lan thi đấu dưới dạng cho mượn trong 2 mùa tiếp theo.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...