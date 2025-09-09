7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Yacine Adli (AC Milan sang Al Shabab): Tiền vệ phòng ngự người Pháp ký hợp đồng 3 năm với CLB Saudi Pro League và mang về cho AC Milan 7 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa kèm tiền thưởng. Trước đó, Milan tốn 9 triệu euro để mua Adli từ Bordeaux.