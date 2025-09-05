7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Roger Fernandes (Braga sang Al Ittihad): Đội của Benzema chi đến 30 triệu để chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi từ Braga. Fernandes có thể chơi tốt ở cả hai cánh và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất đang thi đấu ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.