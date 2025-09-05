7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Roger Fernandes (Braga sang Al Ittihad): Đội của Benzema chi đến 30 triệu để chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi từ Braga. Fernandes có thể chơi tốt ở cả hai cánh và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất đang thi đấu ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
|
Aleksandar Mitrovic (Al Hilal sang Al Rayyan): Sau khi chiêu mộ Darwin Nunez, Al Hilal đẩy Mitrovic sang Al Rayyan dưới dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định này có phần bất công với ngôi sao từng ghi 68 bàn chỉ trong 2 mùa cho đội bóng thủ đô.
|
Ianis Hagi (Rangers sang Alanyaspor): Con trai của Gheorghe Hagi có sự nghiệp lận đận và không thể thoát khỏi cái bóng của người cha huyền thoại. Anh vừa gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ Alanyaspor dưới dạng tự do ở tuổi 26.
|
Gustavo (Shabab Al-Ahli sang United FC): Tiền vệ người Brazil tiếp tục hành trình tại UAE bằng việc gia nhập United FC dưới dạng cho mượn trong 1 mùa.
|
Salvi Sánchez (Espanyol sang AD Ceuta): Sau khi bị Espanyol từ chối gia hạn hợp đồng, lão tướng 34 tuổi tìm được công việc mới ở Ceuta, CLB vừa thăng hạng lên La Liga 2.
|
Matias Kranevitter (River Plate sang Karagumruk): Kranevitter trở lại châu Âu thi đấu sau 8 năm. Hợp đồng cho mượn của tiền vệ 32 tuổi kéo dài trong 1 mùa. Trước đó, cầu thủ người Argentina từng chơi cho Atletico Madrid, Zenit, Sevilla.
|
Rubén Alcaraz (Cadiz sang Granada): Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Barcelona không thể vươn mình thành ngôi sao và chỉ khoác áo các CLB cấp thấp ở Tây Ban Nha. Anh vừa gia nhập đội hạng hai Granada theo dạng chuyển nhượng tự do.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...