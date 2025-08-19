7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Allan Saint-Maximin (Al Ahli sang Club America): Cầu thủ chạy cánh người Pháp đổi CLB đến 2 lần trong chưa đầy một năm. Sau khi rời Fenerbahce để gia nhập Al Ahli vào hè năm ngoái, anh cũng chỉ gắn bó với đội bóng Saudi Arabia 1 mùa, trước khi chuyển sang chơi cho America tại giải Mexico với giá 10,3 triệu euro.