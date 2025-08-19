7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Arnaud Kalimuendo (Renns sang Nottingham): Sau khi được UEFA cho phép dự Europa League, Nottingham chi khoản phí kỷ lục dành cho một tiền đạo để chiêu mộ Kalimuendo. Ở mùa trước, cầu thủ 23 tuổi góp công vào 20 bàn tại Ligue 1 (17 bàn, 3 kiến tạo).
|
Omari Hutchinson (Ipswich sang Nottingham): Sau Kalimuendo, Nottingham phá kỷ lục chuyển nhượng CLB (43,4 triệu euro) để đưa tiền vệ tấn công Hutchinson về City Ground.
|
James McAtee (Man City sang Nottingham): Tính cả tiền vệ trẻ McAtee, "The Tricky Trees" chi tổng cộng 171 triệu euro, con số sánh ngang với các CLB hàng đầu Premier League.
|
Ben Doak (Liverpool sang Bournemouth): "The Cherries" chấp nhận khi khoản tiền lớn (23,2 triệu euro) để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh mới 19 tuổi từ Liverpool. Ở mùa 2024/25, Doak thi đấu cho Middlesbrough dưới dạng cho mượn, ghi 3 bàn sau 24 lần ra sân.
|
Nicola Zalewski (Inter sang Atalanta): Inter kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ người Ba Lan từ Roma vào hồi đầu năm với giá 6,3 triệu euro, sau đó bán lại cho Atalanta vào hè năm nay với giá 17 triệu euro.
|
Nordi Mukiele (PSG sang Sunderland): Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn tại Leverkusen, Mukiele được PSG đem bán đứt cho đội bóng mới thăng hạng Premier League với giá 10 triệu euro.
|
Allan Saint-Maximin (Al Ahli sang Club America): Cầu thủ chạy cánh người Pháp đổi CLB đến 2 lần trong chưa đầy một năm. Sau khi rời Fenerbahce để gia nhập Al Ahli vào hè năm ngoái, anh cũng chỉ gắn bó với đội bóng Saudi Arabia 1 mùa, trước khi chuyển sang chơi cho America tại giải Mexico với giá 10,3 triệu euro.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.