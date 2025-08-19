Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 19/8/2025 10:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nottingham liên tục bổ sung tân binh sau khi giành vé dự Europa League từ tay Crystal Palace.

chuyen nhuong he anh 1

Arnaud Kalimuendo (Renns sang Nottingham): Sau khi được UEFA cho phép dự Europa League, Nottingham chi khoản phí kỷ lục dành cho một tiền đạo để chiêu mộ Kalimuendo. Ở mùa trước, cầu thủ 23 tuổi góp công vào 20 bàn tại Ligue 1 (17 bàn, 3 kiến tạo).
chuyen nhuong he anh 2

Omari Hutchinson (Ipswich sang Nottingham): Sau Kalimuendo, Nottingham phá kỷ lục chuyển nhượng CLB (43,4 triệu euro) để đưa tiền vệ tấn công Hutchinson về City Ground.

chuyen nhuong he anh 3

James McAtee (Man City sang Nottingham): Tính cả tiền vệ trẻ McAtee, "The Tricky Trees" chi tổng cộng 171 triệu euro, con số sánh ngang với các CLB hàng đầu Premier League.
chuyen nhuong he anh 4

Ben Doak (Liverpool sang Bournemouth): "The Cherries" chấp nhận khi khoản tiền lớn (23,2 triệu euro) để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh mới 19 tuổi từ Liverpool. Ở mùa 2024/25, Doak thi đấu cho Middlesbrough dưới dạng cho mượn, ghi 3 bàn sau 24 lần ra sân.
chuyen nhuong he anh 5

Nicola Zalewski (Inter sang Atalanta): Inter kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ người Ba Lan từ Roma vào hồi đầu năm với giá 6,3 triệu euro, sau đó bán lại cho Atalanta vào hè năm nay với giá 17 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 6

Nordi Mukiele (PSG sang Sunderland): Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn tại Leverkusen, Mukiele được PSG đem bán đứt cho đội bóng mới thăng hạng Premier League với giá 10 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 7

Allan Saint-Maximin (Al Ahli sang Club America): Cầu thủ chạy cánh người Pháp đổi CLB đến 2 lần trong chưa đầy một năm. Sau khi rời Fenerbahce để gia nhập Al Ahli vào hè năm ngoái, anh cũng chỉ gắn bó với đội bóng Saudi Arabia 1 mùa, trước khi chuyển sang chơi cho America tại giải Mexico với giá 10,3 triệu euro.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Ngoại hạng Anh chuẩn bị phá mọi kỷ lục chuyển nhượng

Chỉ còn hai tuần nữa kỳ chuyển nhượng mùa hè Premier League sẽ khép lại, nhưng các CLB tiến rất gần tới việc lập cột mốc mới về chi tiêu.

3 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng hè Crystal Palace Arnaud Kalimuendo Trees Omari Hutchinson Nottingham Ben Doak

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Be boi moi o Premier League hinh anh

Bê bối mới ở Premier League

33 phút trước 12:00 19/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Ngay vòng mở màn Premier League 2025/26, người hâm mộ lại được chứng kiến một tình huống điển hình của “drama” bóng đá Anh: luật, VAR và cách cắt còi của trọng tài không gặp nhau, để rồi tạo ra một làn sóng tranh luận dữ dội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý