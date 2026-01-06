7 trường đại học đào tạo ngành y ở TP.HCM

Tại TP.HCM, nhiều trường đại học có truyền thống đào tạo khối ngành khoa học sức khoẻ trong hàng chục năm. Đồng thời, một số cơ sở khác cũng bắt đầu mở ngành y và tuyển sinh theo loạt phương thức khác nhau.

Sinh viên khoa Y tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Sinh viên Khoa Y PNTU.

Các ngành liên quan lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là Y khoa, luôn nhận được sự quan tâm từ thí sinh. Hàng năm, điểm chuẩn các ngành thuộc lĩnh vực này luôn ở mức cao, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực học tập tốt mới có thể trúng tuyển.

Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại TP.HCM đào tạo lĩnh vực sức khỏe. Hiện, trường đào tạo 5 ngành là Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường công bố mức học phí dành cho chương trình đào tạo chính quy là từ 41-70 triệu đồng/năm học. Ngành lấy mức cao nhất là Y khoa (70 triệu đồng), theo sau đó là Răng - Hàm - Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng) và Điều dưỡng (41,8 triệu đồng).

Về phương thức tuyển sinh, trong năm vừa qua, trường áp dụng 3 phương thức là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về điểm chuẩn, trong năm 2025, ngành Y khoa của trường này lấy 25,6 điểm, cao nhất trong các ngành đào tạo còn ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 25 điểm. Các ngành còn lại lấy ngưỡng trúng tuyển lần lượt là Dược học (21,5 điểm), Y học cổ truyền (20,1 điểm) và Điều dưỡng (18 điểm).

Sinh viên Đại học Khoa học Sức khỏe tham gia quy trình soi cổ tử cung và điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Ảnh: FBNT.

Tại Đại học Y Dược TP.HCM, nhà trường chưa công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Còn trong năm 2025, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển để tuyển sinh loạt ngành như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Hoá dược, Điều dưỡng...

Các phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển thẳng; dự bị đại học.

Điểm chuẩn của trường này trong năm 2025 cao nhất là Y khoa (27,34 điểm), theo sau đó là Răng Hàm Mặt (26,45 điểm). Bên cạnh những ngành lấy điểm chuẩn cao, một số ngành của trường này chỉ lấy 17-18 điểm như Y tế công cộng (17 điểm), Công tác xã hội (17,25 điểm), Hộ sinh (18 điểm).

Cũng trong năm học 2025-2026, học phí tại trường này dao động từ 30-84,7 triệu đồng. Hai ngành lấy cao nhất là Răng - Hàm - Mặt (84,7 triệu đồng) và Y khoa (82,2 triệu đồng), ngành Công tác xã hội có mức học phí 30 triệu đồng còn một loạt ngành lấy mức 46 triệu đồng là Dinh dưỡng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Điều dưỡng...

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng là trường công lập tốp đầu tại TP.HCM về đào tạo các ngành sức khỏe. Vào tháng 11 vừa qua, trường đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, bao gồm mở ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức, đồng thời bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh dành cho ngành Y khoa.

Như vậy, trong năm 2026, trường sẽ tuyển sinh 13 ngành ở 3 phương thức là tuyển thẳng xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác.

Thí sinh lưu ý trong năm 2025, điểm chuẩn vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất là ngành Y khoa với 25,55 điểm, ngành lấy thấp nhất là 18 điểm. Học phí tại trường này dao động từ 42,8-55,2 triệu đồng/năm học.

Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố phương án tuyển sinh cho năm 2026. Năm nay, trường tiếp tục tuyển sinh cho các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Để đăng ký vào những ngành này, thí sinh có thể sử dụng một trong 4 phương thức sau: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc xét tuyển thẳng.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2025 như sau: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt (20,5 điểm), Y học cổ truyền và Dược học (19 điểm), các ngành còn lại lấy 17 điểm.

Mới đây, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo mở thêm ngành mới cho đợt tuyển sinh 2026 là Y khoa và Y học cổ truyền. Như vậy, sắp tới, trường này đào tạo 5 ngành liên quan sức khỏe là Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Về phương thức xét tuyển, nhà trường dự kiến áp dụng 7 phương thức như sau:

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026.

Xét tuyển học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12.

Xét tuyển học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).

Sinh viên khối ngành sức khỏe của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đào tạo nhiều ngành liên quan sức khỏe như Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Theo thông tin công bố trên trang web chính thức, học phí ngành Răng - Hàm - Mặt và Y đa khoa của trường này lấy cao nhất là 72 triệu đồng/học kỳ, các ngành khác dao động từ 22-36 triệu đồng/học kỳ.

Để trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào năm 2025, thí sinh cần đạt từ 15-20,5 điểm, trong đó ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt đều lấy 20,5 điểm.

Ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm V-SAT hoặc điểm SAT/IB...

Đại học Văn Lang cũng tổ chức tuyển sinh các ngành thuộc khối sức khỏe, gồm Y khoa, Dược học, răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Điểm chuẩn các ngành này trong năm 2025 dao động từ 17-20,5 điểm, cũng là những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất trong số 59 ngành tuyển sinh.

Về phương thức tuyển sinh, trong năm 2025, trường áp dụng 5 phương thức sau cho các ngành sức khỏe:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM

Xét tuyển thẳng

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025