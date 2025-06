7 tiểu thuyết kinh điển mất hàng thập kỷ để viết

Dù khác nhau về chủ đề và thể loại, những tiểu thuyết này có chung một điểm: Các tác giả đã rất kiên trì để tạo nên những câu chuyện không thể phai mờ trong nền văn học thế giới.

Cho dù mất nhiều năm hay nhiều thập kỷ, quá trình viết đằng sau những cuốn sách này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những câu chuyện có tiếng vang sâu sắc với độc giả, khiến cho thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trở nên xứng đáng.

Chúa tể những chiếc nhẫn

Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) của JRR Tolkien là một trong những bộ truyện giả tưởng được yêu thích nhất trong lịch sử văn học. Tiến trình viết tác phẩm này của Tolkien nổi tiếng là chậm chạp. Ở tuổi 45 (1937), ông bắt đầu viết Chúa tể những chiếc nhẫn, và mãi đến năm 63 tuổi, cuốn sách mới được xuất bản.

Điều này là do một số yếu tố. Một là Tolkien làm việc như một học giả toàn thời gian trong suốt quá trình viết tiểu thuyết.

Chúa tể những chiếc nhẫn hiện vẫn là cuốn sách bán chạy và là một trong những tác phẩm sử thi viễn tưởng được yêu thích bậc nhất hiện nay, chứng minh rằng nhiều năm làm việc của Tolkien là hoàn toàn xứng đáng.

Những người khốn khổ

Những người khốn khổ (Les Misérables) của Victor Hugo không chỉ là câu chuyện sử thi về tình yêu, công lý và sự cứu rỗi mà còn là tác phẩm mất gần 17 năm để viết. Hugo bắt đầu viết tiểu thuyết vào năm 1845, nhưng nhiều vấn đề chính trị và cá nhân đã trì hoãn việc hoàn thành. Phải đến năm 1862, Les Misérables mới được xuất bản.

Câu chuyện sâu sắc của tiểu thuyết và sự khám phá về bất công xã hội ở nước Pháp thế kỷ 19 đã khiến nó trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cuốn theo chiều gió

Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind) của Margaret Mitchell là một trong thành tựu to lớn trong nền văn học Mỹ. Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của miền Nam nước Mỹ trong Nội chiến và thời kỳ Tái thiết.

Nghe có vẻ khó tin nhưng Mitchell chưa bao giờ có ý định xuất bản cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer của mình. Bà bắt đầu nó chỉ đơn giản là cách để quên đi chấn thương mắt cá chân. Không một người thân hay bạn bè của Mitchell biết quá trình bà viết cuốn tiểu thuyết.

Sau 10 năm, cuối cùng bà đã hoàn thành và - chỉ trong tình thế miễn cưỡng - mới xuất bản nó. Cuốn theo chiều gió đạt được thành công lớn và chuyển thể thành bộ phim năm 1939 - đã giành được 8 giải Oscar bao gồm cả Phim hay nhất.

Cuốn theo chiều gió được Margaret Mitchell viết trong thời gian bị chấn thương chân và mất 10 năm mới hoàn thành. Ảnh: Art House Billings.

Đi tìm thời gian đã mất

Tác phẩm đồ sộ của Marcel Proust, Đi tim thời gian đã mất (In Search of Lost Time hay có tiêu đề khác là Remembrance of Things Past), là một trong những tiểu thuyết dài nhất từng được viết và mất 13 năm để hoàn thành.

Trải dài 7 tập, tiểu thuyết của Proust là sự khám phá sâu sắc về ký ức, thời gian và xã hội. Ông bắt đầu viết vào năm 1909 và hoàn thành vào năm 1922, ngay trước khi qua đời. Cuốn tiểu thuyết được tôn kính vì những hiểu biết sâu sắc và phong cách tường thuật phức tạp.

Bắt trẻ đồng xanh

Tiểu thuyết mang tính biểu tượng của JD Salinger, Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye), mất hơn một thập kỷ để viết. Salinger bắt đầu viết truyện vào đầu những năm 1940 và tiếp tục chỉnh sửa, biên tập lại cho đến khi xuất bản vào năm 1951.

Cuốn tiểu thuyết khám phá chủ đề về nỗi lo lắng và sự xa lánh của tuổi mới lớn qua góc nhìn của nhân vật chính, Holden Caulfield, đã trở thành chuẩn mực cho nhiều thế hệ độc giả. Quá trình viết tỉ mỉ của Salinger thể hiện rõ qua lời văn được trau chuốt tinh tế và sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc của cuốn tiểu thuyết.

Finnegans Wake

Finnegans Wake của James Joyce là một trong những tiểu thuyết phức tạp và mang tính thử nghiệm nhất từng được viết. Joyce đã dành 17 năm để tạo nên tác phẩm dày và phức tạp này, từ năm 1922 đến khi xuất bản vào năm 1939.

Cuốn tiểu thuyết, được viết theo phong cách độc đáo, thách thức và thường khó đọc, khám phá các chu kỳ của lịch sử và trải nghiệm của con người thông qua câu chuyện giống như trong mơ.

A Dance to the Music of Time

A Dance to the Music of Time của Anthony Powell là một bộ 12 tiểu thuyết mất hơn 25 năm để hoàn thành. Powell bắt đầu loạt truyện này vào năm 1948, với tiểu thuyết đầu tiên A Question of Upbringing, và hoàn thành vào năm 1975 với Hearing Secret Harmonies.

Loạt truyện này kéo dài trong nhiều thập kỷ, theo chân cuộc sống của một nhóm bạn bè và người quen khi họ trải qua những thay đổi về mặt xã hội và chính trị của nước Anh thế kỷ 20. Sự cống hiến của Powell cho loạt truyện trong thời gian dài như vậy đã tạo ra bức chân dung phong phú và chi tiết về một thời đại lịch sử.