7 sai lầm khiến Tây Ban Nha ôm hận ngày ra quân World Cup

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên hàng đầu sau chức vô địch châu Âu hai năm trước. Nhưng ngay trận ra quân, họ gây thất vọng.

Tây Ban Nha có trận ra quân thất vọng.

Việc này khác với lần Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2010 bằng thất bại trước Thuỵ Sĩ. Lần này, đoàn quân của Luis de la Fuente phát đi tín hiệu cảnh báo khi bị Cape Verde, đội tuyển có lần đầu tham dự World Cup và là một trong những quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử giải đấu cầm hòa.

Khi thứ bóng đá từng làm nên thương hiệu Tây Ban Nha biến mất

Sai lầm thứ nhất của Tây Ban Nha nằm ở chính thứ từng làm nên sức mạnh của họ: khả năng kiểm soát trận đấu. Đội bóng của De la Fuente vẫn cầm bóng nhiều, vẫn duy trì những chuỗi chuyền bóng dài, nhưng họ không còn tạo ra cảm giác áp đảo như tại Euro 2024.

Ngay từ những phút đầu tiên, sự thiếu thanh thoát xuất hiện. Tây Ban Nha gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự thấp và kỷ luật của Cape Verde. Hai hậu vệ biên Cucurella và Llorente là những cầu thủ nổi bật nhất, khi họ là những người hiếm hoi tạo ra khoảng trống bằng các pha dâng cao và di chuyển chồng biên.

Ngược lại, bộ ba tiền vệ Pedri, Fabian Ruiz và Rodri không thể tạo ra tốc độ cần thiết để kéo giãn đối thủ. Họ chuyền bóng nhiều nhưng thiếu những đường chuyền có tính sát thương, khiến Tây Ban Nha rơi vào trạng thái kiểm soát bóng nhưng không kiểm soát được thế trận.

Sai lầm thứ hai đến từ quyết định sử dụng Gavi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Đây là một thử nghiệm gây bất ngờ của De la Fuente. Về lý thuyết, khả năng gây áp lực ngay sau khi mất bóng của Gavi có thể giúp Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn trước một đội bóng chủ động phòng ngự. Nhưng trên thực tế, tiền vệ Barcelona lại khiến lối chơi trở nên chật chội hơn.

Gavi thường xuyên bó vào trung lộ, nơi Tây Ban Nha vốn đã có quá nhiều cầu thủ, trong khi anh không phải mẫu cầu thủ có khả năng đi bóng một đấu một để tạo khác biệt ở hành lang cánh. Sự lựa chọn này khiến đội bóng mất đi chiều rộng và giảm khả năng kéo giãn hàng phòng ngự Cape Verde. Một phương án như Alex Baena có lẽ phù hợp hơn với yêu cầu tạo đột biến ở khu vực đó.

Các cầu thủ Cape Verde gây bất ngờ lớn đầu tiên tại World Cup.

Các cầu thủ Tây Ban Nha chưa đạt phong độ

Sai lầm thứ ba của Tây Ban Nha là sự thiếu hiệu quả trong các tình huống mở rộng lối chơi. Khi trung lộ bị khóa chặt, đội bóng buộc phải tìm cách tấn công từ hai biên. Nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu, những cầu thủ có khả năng tạo đột phá như Lamine Yamal hay Nico Williams lại không xuất hiện trên sân.

Thay vào đó, Tây Ban Nha sử dụng Ferran Torres và Gavi ở hai hành lang. Ferran không có màn trình diễn tốt nhất, trong khi cách vận hành của đội bóng cũng không giúp anh phát huy điểm mạnh. Anh cần những đường chuyền vào khoảng trống để tận dụng tốc độ, nhưng phần lớn bóng lại được đưa đến chân trong không gian hẹp.

Sai lầm thứ tư nằm ở khả năng điều chỉnh của ban huấn luyện. De la Fuente vốn nổi tiếng với sự bình tĩnh và niềm tin vào đội hình xuất phát. Nhưng trước Cape Verde, sự kiên nhẫn ấy lại trở thành điểm yếu. Khi hiệp một kết thúc mà Tây Ban Nha vẫn không tìm ra giải pháp, nhiều người chờ đợi những thay đổi sớm hơn.

Thực tế, những cầu thủ có khả năng tạo năng lượng mới như Mikel Merino và Lamine Yamal chỉ được tung vào sân ở phút 71. Dani Olmo xuất hiện ở phút 81, còn Nico Williams đến tận phút 87. Trong khi đó, trung phong duy nhất Borja Iglesias chỉ khởi động mà không được sử dụng.

Tây Ban Nha cần sớm lấy lại phong độ như 2024.

Thiếu phương án B

Sai lầm thứ năm là sự phụ thuộc vào những cầu thủ chưa đạt trạng thái tốt nhất. De la Fuente lựa chọn những cái tên ông tin tưởng nhất, nhưng phong độ thực tế lại là một câu chuyện khác.

Rodri vẫn chưa hoàn toàn trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sự thiếu thanh thoát của anh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Fabian Ruiz cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì các vấn đề cơ bắp. Những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt như Nico Williams, Merino hay Lamine Yamal cũng chưa có được sự bùng nổ cần thiết.

Sai lầm thứ sáu là chất lượng dứt điểm quá thấp. Tây Ban Nha không thiếu số lượng cơ hội, nhưng thiếu sự sắc bén ở khoảnh khắc quyết định. Đội bóng tung ra 23 cú sút, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích.

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, đó là con số không tệ. Nhưng vấn đề nằm ở chất lượng cơ hội. Hầu hết pha dứt điểm không đủ khó để đánh bại hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Cape Verde, trong đó thủ môn Vozinha cũng có một ngày thi đấu xuất sắc.

Ferran Torres có cơ hội rõ ràng nhất khi cú sút đưa bóng tìm đến xà ngang. Oyarzabal cũng suýt mở tỷ số trong những phút cuối. Nhưng với một đội tuyển sở hữu tham vọng vô địch World Cup, chỉ hai khoảnh khắc nguy hiểm là không đủ. Tây Ban Nha kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cú sút, nhưng không tạo ra cảm giác họ thực sự có thể kết liễu đối thủ.

Cuối cùng, sai lầm thứ bảy và lớn nhất của Tây Ban Nha là không có một kế hoạch thay thế đủ thuyết phục. Trong suốt trận đấu, họ lặp lại một công thức quen thuộc: chuyền nhiều ở giữa sân, cố gắng đột phá ở hai biên và thỉnh thoảng thử vận may bằng những cú sút xa. Nhưng khi công thức đó không hiệu quả, đội bóng không tìm được cách tiếp cận mới.

Một đội tuyển muốn vô địch World Cup không thể chỉ có một cách chơi. Những giải đấu lớn thường được quyết định bởi khả năng thích nghi trong những thời điểm khó khăn. Trận hòa Cape Verde chưa phải thảm họa với Tây Ban Nha, nhưng nó là lời cảnh báo rõ ràng. Sẽ ra sao nếu đối thủ ở các vòng trong là Argentina hay Đức?