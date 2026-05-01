7 năm Anh Tú bên Lyly

Anh Tú gây chú ý khi đăng tải ảnh nắm tay Lyly trên một sân khấu mới đây. " Bạn muốn hẹn hò 2026", nam ca sĩ chú thích dưới bài đăng. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt với nhiều bình luận cho rằng Anh Tú công khai chuyện tình cảm. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, cả hai hẹn hò 7 năm qua. Thời gian gần đây, họ không còn giấu giếm chuyện tình cảm. Anh Tú và Lyly thoải mái đăng ảnh tình tứ bên nhau.

Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống. Họ còn có những chuyến du lịch riêng cùng nhau. Cặp sao diện trang phục đồng điệu trong mỗi lần xuất hiện. Dưới bức ảnh, nhiều đồng nghiệp, khán giả khen Anh Tú, Lyly đẹp đôi và thúc giục họ sớm tổ chức lễ cưới. Một fan thậm chí còn dùng công cụ chỉnh sửa ảnh để tạo ra bức hình Anh Tú hôn Lyly, rồi bình luận dưới bài đăng của nam ca sĩ. Anh Tú vui vẻ thả tim và tương tác lại bình luận này.

Anh Tú và Lyly là bạn bè trước khi trở thành người yêu. Nam ca sĩ tỏ tình với chủ nhân bản hit Sao anh chưa về nhà 7 năm trước, tại cầu Ánh Sao (TP.HCM).

Trong cuộc phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Lyly cho biết trong thời gian quen biết, cả hai có nhiều kỷ niệm và không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã. Tuy nhiên, Anh Tú luôn là người chủ động làm lành. Điều Lyly muốn Anh Tú thay đổi nhất là bớt suy nghĩ xa xôi.

Cặp ca sĩ thoải mái ôm ấp, thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm và đăng tải những khoảnh khắc này trên mạng xã hội. Khi Anh Tú tham gia Anh trai "say hi" hay Lyly góp mặt ở Em xinh "say hi", cả hai đều hỗ trợ nửa kia.

Sự nghiệp của cả hai khởi sắc những năm gần đây. Gần đây, Lyly còn thử sức với phim ảnh. Cô góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành dịp Tết Nguyên đán 2026. Nhân vật của Lyly có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, từ hạnh phúc cho tới đau khổ, hoài nghi, trăn trở, tự trách bản thân rồi khủng hoảng và suy sụp. Ở lần đầu chạm ngõ màn ảnh, diễn viên trẻ tạo thiện cảm với ngoại hình sáng.

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

