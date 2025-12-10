7 dấu hiệu của người giả tạo

Họ liên tục thay đổi tính cách với người khác: Người chân thật luôn giữ nguyên bản chất của mình với mọi người; họ không giả vờ là chính mình trước mặt người khác. Tuy nhiên, người giả tạo lại điều chỉnh tính cách của mình cho phù hợp với từng nhóm người họ tham gia. Họ có thể tỏ ra khiêm tốn trước một người, nhưng lại tỏ ra quá tự tin với người khác. Sâu thẳm bên trong, hành vi biến hóa như tắc kè hoa này bộc lộ sự bất an và thiếu bản sắc của họ. Tâm lý học định nghĩa đây là cách kiểm soát, thay đổi hành vi để nhận được sự chấp thuận của người khác, từ đó tăng sự tự tin và cái tôi của họ.