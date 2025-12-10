7 dấu hiệu của người giả tạo

|
Họ thể hiện sự nhiệt tình, tốt bụng thái quá: Theo India Times, những người chân thành luôn tự tin vào bản thân - họ không cần phải làm hài lòng người khác và họ dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với người khác. Ngược lại, nếu ai đó quá ngọt ngào với bạn ngay từ đầu, đó có thể là dấu hiệu của việc họ đang cố gắng bù đắp quá mức và giả tạo. Họ có thể đang cố gắng chiếm được lòng tin của bạn quá nhanh hoặc che giấu động cơ thực sự đằng sau vẻ ngoài tử tế giả tạo. Hành vi "tốt bụng" này cũng có thể được sử dụng để thao túng người khác.
Họ liên tục thay đổi tính cách với người khác: Người chân thật luôn giữ nguyên bản chất của mình với mọi người; họ không giả vờ là chính mình trước mặt người khác. Tuy nhiên, người giả tạo lại điều chỉnh tính cách của mình cho phù hợp với từng nhóm người họ tham gia. Họ có thể tỏ ra khiêm tốn trước một người, nhưng lại tỏ ra quá tự tin với người khác. Sâu thẳm bên trong, hành vi biến hóa như tắc kè hoa này bộc lộ sự bất an và thiếu bản sắc của họ. Tâm lý học định nghĩa đây là cách kiểm soát, thay đổi hành vi để nhận được sự chấp thuận của người khác, từ đó tăng sự tự tin và cái tôi của họ.
Họ thiếu kết nối cảm xúc thực sự: Một dấu hiệu quan trọng của người giả tạo là không có khả năng đồng cảm với người khác và xây dựng những mối quan hệ tình cảm chân thành. Mặc dù họ có vẻ ấm áp, hòa đồng và thân thiện trong vài lần gặp đầu tiên, theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy các mối quan hệ của họ thường thiếu chiều sâu hoặc sự đồng cảm. Theo tâm lý học, điều này có thể là do tính cách tự luyến - khi mọi mối quan hệ chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân tiềm ẩn, chứ không phải sự quan tâm hay tình cảm chân thành.
Họ luôn nói xấu người khác: Dấu hiệu điển hình khác của những kẻ giả tạo là hay buôn chuyện. Họ thích gây kịch tính và thường lợi dụng bí mật của người khác để thao túng, và cảm thấy mình có quyền lực hoặc được coi trọng. Các nhà tâm lý học cho biết những người luôn nói xấu người khác thường che giấu sự bất an và lòng tự trọng thấp của chính mình. Nếu ai đó liên tục nói xấu người khác với bạn, rất có thể họ cũng sẽ nói xấu bạn với người khác.
Họ giả vờ là bạn tốt, nhưng thực chất là đang cạnh tranh với bạn: Những người giả tạo thường mang trên mình lớp vỏ bọc tình bạn nhưng lại chất chứa sự đố kỵ sâu thẳm trong lòng. Thay vì ăn mừng thành tích của bạn, họ lại âm thầm so sánh hoặc hạ thấp chúng. Sự cạnh tranh độc hại này bắt nguồn từ sự bất an và đố kỵ. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự ganh đua ngầm - khi ai đó giả vờ ủng hộ nhưng thực chất lại muốn vượt mặt bạn. Bạn bè chân chính nâng đỡ và khích lệ lẫn nhau; nhưng bạn bè giả tạo lại bào mòn sự tự tin và bình yên của bạn.
Họ không đáng tin cậy: Theo Very Well Mind, những người giả tạo thường đưa ra lời hứa mà không thể thực hiện hoặc đồng ý với những kế hoạch mà không có ý định thực hiện. Sự không đáng tin cậy này có thể gây khó chịu và là dấu hiệu rõ ràng cho thấy người đó quá giả tạo. Độ tin cậy là nền tảng của lòng tin. Nếu ai đó liên tục không giữ lời hứa, đó là dấu hiệu cho thấy họ có thể không đáng tin cậy như họ thể hiện.
Họ đóng vai nạn nhân: Những người giả tạo thường đóng vai nạn nhân để lấy lòng thông cảm hoặc tránh chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ thường đổ lỗi cho người khác về vấn đề của mình hoặc tự cho mình thường xuyên bị đối xử bất công. Đóng vai nạn nhân là chiến thuật thao túng có thể được sử dụng để kiểm soát người khác hoặc tránh trách nhiệm. Những người chân thật chịu trách nhiệm về hành động của mình và không thao túng người khác bằng cảm giác tội lỗi.
