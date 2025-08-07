Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 bom tấn chờ kích nổ

  • Thứ năm, 7/8/2025 05:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Man Utd vẫn đang hoạt động năng nổ trên thị trường chuyển nhượng với hy vọng đón thêm tân binh.

chuyen nhuong he anh 1

Nicolas Jackson: Sau khi bị MU đánh bại trong thương vụ Benjamin Sesko, Newcsatle đã chuyển hướng sang mục tiêu khác là Jackson. Chelsea đã sẵn sàng chia tay tiền đạo người Senegal và có thể để anh rời đi với mức phí chuyển nhượng khoảng 90 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 2

Thomas Partey: Tiền vệ trụ hàng đầu Premier League từ chối các đề nghị tại Trung Đông và có thể gia nhập Villarreal dưới dạng tự do. Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải sự phản đối từ CĐV "Tàu ngầm vàng", nguyên nhân bởi Partey đang vướng vào các cáo buộc hiếp dâm.
chuyen nhuong he anh 3

Goncalo Inacio: Theo báo chí Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr chi đậm để gia cố hàng thủ. Inacio, ngôi sao của Sporting Lisbon được CR7 chọn làm mục tiêu hàng đầu. Al Nassr có thể phải chi từ 50 đến 60 triệu euro để sở hữu trung vệ sinh năm 2001.
chuyen nhuong he anh 4

Dusan Vlahovic: Juventus đã liên hệ với MU về trường hợp của Vlahovic nhưng "Quỷ đỏ" từ chối. Hiện tại, chân sút người Serbia đang được CLB chủ quản chào bán với AC Milan. Theo Transfermarkt, Vlahovic chỉ còn được định giá 35 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 5

Brahim Diaz: Sau khi thất bại trong việc chèo kéo Rodrygo, Tottenham muốn có một ngôi sao khác của Real là Diaz. Real không ép cầu thủ người Morocco rời đi nhưng sẽ cân nhắc bán anh nếu nhận được mức giá tốt từ đối tác thành London.
chuyen nhuong he anh 6

Fermin Lopez: Manchester United bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng đưa ra đề nghị lên tới hơn 70 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha. Fermin muốn ở lại Camp Nou nhưng ban lãnh đạo thể thao luôn ý thức được rằng: trước một lời đề nghị “không thể từ chối”, tương lai của cầu thủ sinh năm 2003 hoàn toàn có thể đổi chiều.
chuyen nhuong he anh 7

Carlos Baleba: Baleba là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của MU. Theo The Athletic, MU sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ tuyển thủ Cameroon. Baleba được nhắm đến để thay thế vị trí của một Casemiro đã cao tuổi và Manuel Ugarte chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

3 giờ trước

Duy Anh

