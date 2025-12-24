6 thói quen 'vô bổ' cần bỏ ngay theo Elon Musk

Elon Musk cho rằng thành công không chỉ đến từ những gì bạn theo đuổi, mà còn từ việc dám buông bỏ những thói quen đang kìm hãm mình.

Nếu có một nhân vật đương đại nào đủ sức viết lại định nghĩa về tham vọng, đó chắc chắn là tỷ phú Elon Musk. Từ việc tái định hình ngành công nghiệp xe điện cho đến tham vọng đưa nhân loại đến gần hơn với sao Hỏa, Musk đã xây dựng sự nghiệp bằng cách làm những điều mà người khác cho là bất khả thi.

Tuy nhiên, ẩn sau hình tượng phi thường ấy là sự thật đáng ngạc nhiên. Vị tỷ phú cho rằng thành công không chỉ đến từ những gì chúng ta theo đuổi, mà còn từ việc dám buông bỏ những thói quen đang kìm hãm mình.

Qua các bài phát biểu, cuộc phỏng vấn và những chia sẻ ngẫu hứng của Musk, có thể nhận ra một điểm chung: Musk thường xuyên chỉ ra một số thói quen độc hại, âm thầm "bào mòn" tiềm năng của con người.

Theo vị tỷ phú, từ bỏ những hành vi này sẽ giúp bạn tư duy sắc bén, hành động táo bạo hơn và tiến bộ thực sự.

Để sự chỉ trích chi phối

Nhiều người chùn bước ngay khi cảm nhận được sự phán xét. Nhưng Musk đón nhận theo cách khác. Ông từng nói "Một lời phê bình thấu đáo còn quý hơn vàng". Bí quyết của vị tỷ phú là hãy coi trọng giá trị của thông tin, chứ không phải sự tán đồng của đám đông.

Thực tế, thành công đòi hỏi sự bền bỉ, không phải làm vừa lòng tất cả. Khi bạn sợ người khác nghĩ gì, ý tưởng của bạn sẽ bị thu nhỏ để vừa với vùng an toàn của người khác. Biết phân biệt giữa phản hồi mang tính xây dựng và những ý kiến nhiễu loạn chính là ranh giới giữa trì trệ và phát triển.

Trì hoãn để đợi "thời điểm hoàn hảo"

Nếu cứ chờ khoảnh khắc hoàn hảo, bạn sẽ đợi mãi mãi. Quan điểm của Musk rất thẳng thắn - hãy hành động. Ông tin rằng động lực quan trọng hơn nhiều so với một kế hoạch hoàn hảo. Triết lý của ông là "nếu điều gì đó đủ quan trọng, bạn vẫn nên làm nó”. Đây là lời nhắc nhở rằng sự rõ ràng thường đến sau khi bạn bắt đầu, chứ không phải trước đó.

Các nhà tâm lý học cũng đồng tình với quan điểm này. Việc suy nghĩ quá nhiều sẽ âm thầm triệt tiêu mọi tiến bộ, trong khi quyết định nhanh và có cơ sở sẽ tạo ra cơ hội.

Elon Musk không bao giờ để thất bại định nghĩa bản thân. Ảnh: Reuters.

Mắc kẹt trong những thất bại cũ

Trong hành trình của Musk, thất bại là chuyện thường gặp, từ tên lửa nổ giữa không trung cho đến Tesla suýt phá sản... Nhưng ông không bao giờ để thất bại định nghĩa bản thân.

Ông coi mỗi sai lầm là một bậc thang thay vì dấu chấm hết. Việc tự suy ngẫm là cần thiết, nhưng trừng phạt mình bằng cách dằn vặt về những thất bại cũ chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ.

Ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc

Làm nhiều việc cùng lúc nhìn có vẻ ấn tượng nhưng hiệu quả thực tế lại rất thấp. Dù điều hành nhiều công ty, Musk thường chia lịch làm việc và dồn toàn bộ sự chú ý vào một vấn đề tại một thời điểm.

Thực tế, khoa học đã chứng minh não bộ hoạt động kém hơn khi bị kéo theo nhiều hướng. Sự đơn giản không phải là điểm yếu, mà là lợi thế cạnh tranh.

Tránh né sự khó chịu và những thử thách lớn

Sự thoải mái mang lại cảm giác an toàn, nhưng sẽ không có gì phát triển ở đó. Hầu hết đột phá của Musk đều sinh ra trong môi trường rủi ro và đầy bất ổn.

Sự phát triển hiếm khi đến dưới dạng món quà, nó thường xuất hiện dưới hình hài của thử thách. Việc bước vào sự khó chịu giúp bạn rèn luyện khả năng chịu đựng, thích nghi và tái tạo bản thân.

Lãng phí hàng giờ cho việc lướt web vô định

Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi Musk thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Dù vậy, vị tỷ phú luôn cảnh báo về sự xao nhãng kỹ thuật số.

Việc lướt mạng trong vô định làm lu mờ các ưu tiên, tiêu tốn năng lượng tinh thần và triệt tiêu khả năng sáng tạo. Trong khi đó, sử dụng công nghệ có chủ đích sẽ giúp bạn tư duy sắc bén hơn.