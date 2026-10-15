6 tháng đầu năm, 71 vụ việc vi phạm bản quyền bị xử phạt

Số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng, cơ quan chức năng đã tổ chức 187 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ việc, tổng số tiền xử phạt trên 1,3 tỷ đồng.

Các số liệu trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Hội nghị diễn ra sáng 15/10, tại Hà Nội, do Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Báo cáo từ các cơ quan quản lý cho thấy riêng về công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh bảo vệ quyền tác giả đã có nhiều chuyển biến mạnh. Các hành vi vi phạm được xử lý triệt để hơn bằng nhiều biện pháp dân sự, hành chính, hình sự. Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính cũng tăng lên nhiều lần so với năm 2025.

Cụ thể, theo báo cáo từ Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, triển khai đợt cao điểm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng đã triển khai tổ chức 187 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ việc với tổng số tiền xử phạt là trên 1,3 tỷ đồng , đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian gỡ bỏ 1.175 đường dẫn, website vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Còn theo báo cáo từ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, từ tháng 5/2026 tới nay, sau quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm, Bộ Công an đã phát hiện, điều tra, khởi tố 29 vụ án, 115 bị can về "Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". So sánh với năm 2025, không có vụ án nào bị khởi tố, và chỉ có 11 bị can/bị cáo liên quan.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có 21 vụ bị truy tố theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong khi đó, năm 2025, chỉ có 1 vụ bị truy tố.

Trong công tác đấu tranh chống xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của lực lượng Công an nhân dân, hoạt động đã chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý đơn lẻ sang chủ động đấu tranh theo chuyên đề, đường dây; từ xử lý hành chính sang kiên quyết xử lý hình sự với các hành vi đủ căn cứ.

Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ năm 2026. Ảnh: Tạp chí Thương hiệu & Công luận.

Tuy nhiên, công tác xử lý hành vi vi phạm cũng còn gặp một số khó khăn.

Đầu tiên, khó khăn tới từ quy định pháp luật và sự phát triển của môi trường số. Pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có liên quan tới rất nhiều lĩnh vực. Việc xác định hành vi có cấu thành xâm phạm quyền hay không cần đối chiếu đồng thời nhiều quy định pháp luật.

Ngoài ra, việc xác định chủ thể quyền và phạm vi quyền được bảo hộ cũng còn nhiều phức tạp. Sự dịch chuyển nhanh của hành vi xâm phạm lên môi trường số cũng khiến công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm gặp khó khăn, đặc biệt trong việc thu thập chứng cứ điện tử. Sự phát triển của AI cũng đặt ra những thách thức pháp lý mới.

Báo cáo từ Bộ Công an cũng nêu khó khăn trong tổ chức thực thi. Trong đó, sự tham gia liên ngành là yếu tố cần; nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về cơ chế phối hợp. Dữ liệu ở các cơ quan khác nhau, gây khó khăn khi đánh giá toàn diện tình hình và dự báo xu hướng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an đề xuất cần cơ chế phối hợp liên ngành thực chất hơn với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, sở hữu trí tuệ, cơ quan tư pháp, các tổ chức quản lý quyền tập thể, doanh nghiệp công nghệ. Cơ chế phối hợp cần xác định rõ đầu mối, thời hạn phản hồi, trách nhiệm từng bên, đặc biệt với các vụ xảy ra trên không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới.