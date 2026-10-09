Bộ VHTTDL chuẩn bị triển khai Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 9

Theo thông tin từ buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 9 đang được triển khai.

Họp báo thường kỳ quý III năm 2026 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Phan Chi.

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh và Phó cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì họp báo thường kỳ quý III năm 2026.

Buổi họp báo nhằm thông tin về kết quả thực hiện, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho quý IV trên tất cả lĩnh vực thuộc Bộ.

Theo báo cáo tại họp báo, trong quý III, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, riêng lĩnh vực xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026. Bộ cũng triển khai công tác chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 9 và tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo nội dung số.

Với lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, Bộ tiếp tục xây dựng Dự án Luật Bản quyền tác giả, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Với lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Trong quý IV năm 2026, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành. Các Luật Di sản văn hóa, Luật Thư viện, Luật Báo chí,... tiếp tục được Bộ phối hợp với cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện. Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cũng tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm tới các vấn đề như quản lý phim AI, Luật phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu khách du lịch quốc tế,...

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời báo chí, cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và tìm kiếm động lực phát triển mới cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.