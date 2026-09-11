Khi đọc sách trở thành một bữa tiệc cộng đồng ở nhiều quốc gia

Từ một thú vui riêng tư, đọc sách đang bước ra không gian công cộng và trở thành lý do để mọi người gặp gỡ, kết nối.

Những “bữa tiệc đọc sách” đang xuất hiện ở nhiều nơi, mở ra một cách mới để kết nối cộng đồng.

Người dân đọc sách tại một cửa hàng ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: TTXVN

Thói quen đọc sách đang thay đổi

Trước đây, thói quen đọc sách thường được xem là thú vui mang tính riêng tư. Đơn giản là đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ, vài trang đọc trên chuyến tàu điện ngầm hay những giờ phút thư giãn trên ghế tắm nắng trong kỳ nghỉ hè. Nhưng giờ đây, điều đó đang dần thay đổi.

Các câu lạc bộ sách từ lâu đã đưa việc đọc thành hoạt động mang tính cộng đồng. Giờ đây, sách đang bước vào đời sống xã hội theo một cách mới mẻ hơn.

Những buổi tiệc đọc sách của tổ chức cộng đồng Book Doof tại Melbourne (Australia) xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, cùng với hàng loạt hình thức khác đã đưa sách trở thành trung tâm của các hoạt động giao lưu.

Từ những kỳ nghỉ dành riêng cho việc đọc, các bữa tối theo chủ đề văn học cho đến những buổi đi bộ và trò chuyện cùng tác giả, thói quen đọc sách đang hướng đến cộng đồng.

Theo những người tổ chức, sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sự kiện này là kết quả của nhiều xu hướng cùng lúc. Sau đại dịch, con người có nhu cầu kết nối và tìm kiếm những mối quan hệ xã hội nhiều hơn.

Đặc biệt, thay vì những cuộc vui có thể khiến họ mệt mỏi hay say xỉn vào ngày hôm sau, một số người đang tìm đến những cách gặp gỡ nhẹ nhàng hơn. Và đọc sách có lẽ là một trong số đó.

Trong bối cảnh con người ngày càng dành nhiều thời gian cho việc liên tục lướt màn hình, các trải nghiệm “analog” không phụ thuộc vào công nghệ số đang ngày càng được quan tâm như một cách để cân bằng lại cuộc sống.

Tại Mỹ, các buổi đọc sách đã được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau, từ dãy núi Adirondack ở vùng ngoại ô bang New York đến Vườn quốc gia Joshua Tree ở California là một lựa chọn phổ biến ngày nay.

Tại Florida, một số người thậm chí đang thay thế những buổi ghé thăm nhiều quán bar trong một đêm bằng các hiệu sách. Những hoạt động này cho thấy việc đọc sách đang dần vượt ra khỏi không gian riêng tư để trở thành một trải nghiệm xã hội mới.

Cộng đồng cùng đọc sách

Sự phát triển của các hình thức đọc sách mang tính cộng đồng diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia đưa ra cảnh báo về tình trạng suy giảm năng lực đọc hiểu.

Thực tế này đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Liệu đưa việc đọc sách trở lại không gian cộng đồng có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng về khả năng đọc và tiếp nhận văn bản đang ngày càng rõ nét?

Tháng 7 vừa qua, một bài viết trên The Atlantic tuyên bố “sự kết thúc của việc đọc đã đến”. Hàng loạt số liệu từ nhiều nơi trên thế giới cũng cho thấy điểm số đọc hiểu đang sụt giảm, trong khi số người đọc sách, tạp chí, báo chí hoặc nghe sách nói để giải trí cũng ngày càng ít đi.

Trong bối cảnh đó, các sự kiện đọc sách cộng đồng cũng mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm.

Những người tìm đến các sự kiện này cũng không nhất thiết phải là những “mọt sách chính hiệu”. Một phần lý do là các kỳ nghỉ được thiết kế như một trải nghiệm tổng hợp, bên cạnh việc đọc sách còn có những bữa tối do các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị cùng nhiều hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài hay chèo xuồng.

Thông thường, chương trình sẽ khép lại bằng một buổi trò chuyện với chính tác giả của cuốn sách được lựa chọn. Tác giả được mời tham dự, tạo cơ hội để người đọc không chỉ cùng nhau khám phá tác phẩm mà còn trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với người viết.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của người đọc cho thấy những buổi đọc sách không còn đơn thuần là hoạt động dành cho những người yêu văn chương, mà đang trở thành một không gian để mọi người gặp gỡ, kết nối và tìm thấy cảm giác thuộc về trong đời sống ngày càng số hóa.

Trong một thế giới mà sự chú ý liên tục bị kéo về phía màn hình, những buổi đọc sách cùng nhau có thể đang mở ra cách khác để con người chậm lại, tập trung và kết nối với nhau.