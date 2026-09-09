Cuốn sách khiến sao tennis Trung Quốc đọc ít nhất 3 lần

Wang Xinyu (25 tuổi) có thói quen đọc lại những cuốn mình yêu thích, trong đó "Rừng Na Uy" của Haruki Murakami đã được tay vợt người Trung Quốc đọc ít nhất 3 lần.

Tay vợt Trung Quốc không ngại quay lại một cuốn đã biết rõ cốt truyện. Ảnh: @wangxinyu926.

Wang Xinyu (sinh năm 2001) có thói quen đọc đi đọc lại những cuốn sách mình yêu thích. Điển hình là Norwegian Wood (Rừng Na Uy) của Haruki Murakami, tác phẩm cô đã đọc ít nhất 3 lần, theo WTA.

Rừng Na Uy là tiểu thuyết trưởng thành xoay quanh Toru Watanabe, một sinh viên ở Tokyo (Nhật Bản) mắc kẹt giữa tình yêu, mất mát và những mối quan hệ phức tạp trong bối cảnh Nhật Bản những năm 1960.

“Với những cuốn thực sự yêu thích, tôi sẽ đọc đi đọc lại”, Wang chia sẻ. Tay vợt cho biết mỗi lần trở lại với cùng một tác phẩm, người đọc có thể phát hiện những chi tiết vô tình bỏ qua hoặc có cách hiểu câu chuyện theo hướng khác so với trước.

Wang Xinyu bày tỏ sự yêu thích với tiểu thuyết của tác giả Murakami. Ảnh: @kimlongbook/IG.

Đọc sách từ lâu là một trong những thú vui lớn của Wang ngoài sân tennis. Haruki Murakami là nhà văn cô yêu thích. Ngoài Rừng Na Uy, cô còn nhắc đến Dance Dance Dance (Nhảy Nhảy Nhảy) như một trong những tác phẩm Murakami mình thích nhất. Tủ sách của tay vợt Trung Quốc cũng có Little Women (Những cô gái nhỏ) của Louisa May Alcott.

Không chỉ đọc văn học, Wang còn tìm đến những cuốn sách gần với sự nghiệp của mình. Một trong số đó là My Life (tạm dịch: Cuộc đời tôi), tự truyện của Li Na, tay vợt đầu tiên của châu Á giành chức vô địch đơn Grand Slam và cũng là thần tượng của cô từ nhỏ.

Wang từng gặp Li Na từ sớm nhờ cha cô, Wang Peng, cựu VĐV và từng giữ vai trò trong tuyển tennis nữ Trung Quốc. Sau này, cô trở nên thân thiết với thần tượng và xem Li Na như một người chị.

Dù nhận được nhiều lời khuyên trực tiếp từ Li Na, cô cho biết một trong những điều khiến mình nhớ nhất lại đến từ cuốn tự truyện của đàn chị: khi bước lên sân, một tay vợt cuối cùng vẫn phải tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Sách cũng giúp Wang hiểu rõ hơn những suy nghĩ và áp lực của bản thân khi thi đấu.

Đầu tháng 5, cô đến Rome (Italy) sau một giai đoạn sa sút. Wang từng khởi đầu mùa giải khá tốt với vị trí á quân Auckland và vào vòng 4 Australian Open, nhưng sau đó liên tục dừng sớm tại Indian Wells và Miami (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha).

Tay vợt Trung Quốc nhận ra một phần áp lực đến từ việc cô luôn cố tìm lại cảm giác thi đấu tốt từng có ở Australia. Càng so sánh phong độ hiện tại với quãng thời gian đầu năm, cô càng khó tập trung vào những gì đang diễn ra trên sân.

Những ý tưởng trong The Inner Game of Tennis giúp Wang Xinyu đối chiếu với chính những áp lực và suy nghĩ mình gặp khi thi đấu. Ảnh: Red Note.

Trong giai đoạn này, Wang đọc The Inner Game of Tennis (tạm dịch: Trò chơi nội tâm trong quần vợt) của W. Timothy Gallwey, cuốn sách bàn về cách người chơi kiểm soát suy nghĩ và áp lực tâm lý trên sân tennis. Một trong những ý tưởng khiến cô đặc biệt chú ý là cách tác giả mô tả hai phần bên trong người chơi, gọi là “Self 1” và “Self 2”.

Có thể hiểu đơn giản, “Self 1” là tiếng nói trong đầu liên tục suy nghĩ, phán xét và ra lệnh, chẳng hạn tự nhắc phải đánh tốt hơn, lo sợ mắc lỗi hay cố kiểm soát từng động tác. Trong khi đó, “Self 2” là khả năng tự nhiên của cơ thể, dựa trên những kỹ năng đã được rèn luyện qua thời gian.

Theo Gallwey, khi “Self 1” can thiệp quá nhiều, người chơi dễ trở nên căng thẳng và tự cản trở khả năng vốn có của mình. Vì vậy, ông khuyến khích họ giảm bớt việc phán xét bản thân, tập trung vào hiện tại và tin tưởng hơn vào những kỹ năng cơ thể đã được rèn luyện.

Wang nhận ra những mô tả này khá giống với vấn đề cô đang gặp. Không chỉ tập trung vào từng trận đấu, cô liên tục nghĩ về phiên bản từng chơi tốt ở Australia và cố tái tạo cảm giác đó. Những ý tưởng trong sách vì thế giúp tay vợt nhận diện rõ hơn cách chính các suy nghĩ và kỳ vọng của bản thân có thể tạo thêm áp lực trên sân.

“Thông qua những ví dụ trong sách, tôi có thể đối chiếu với những gì xảy ra trong cuộc sống hay các trận đấu của mình và học được khá nhiều”, Wang chia sẻ.