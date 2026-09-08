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Range: Sức mạnh của tư duy đa lĩnh vực

Trong một xã hội luôn thúc đẩy đào tạo chuyên môn hóa từ sớm, cuốn sách đưa ra góc nhìn ngược lại về thành công. David Epstein chỉ ra rằng việc thử nghiệm nhiều lĩnh vực và theo đuổi nhiều mối quan tâm giúp con người tư duy linh hoạt, sáng tạo và xử lý tốt những vấn đề phức tạp, thay vì bó hẹp bản thân trong một chuyên môn duy nhất.

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Vì sao luyện tập xen kẽ giúp bạn giỏi hơn?

  • Thứ ba, 8/9/2026 06:33 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Luyện tập xen kẽ có thể khiến tiến bộ chậm hơn trước mắt nhưng giúp kiến thức bền vững, tăng khả năng thích nghi và xử lý những vấn đề chưa từng gặp.

Luyện tập xen kẽ giúp người học nâng cao khả năng xử lý những vấn đề mới và linh hoạt hơn trong cách giải quyết. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Luyện tập xen kẽ là một chướng ngại cần thiết thường xuyên áp dụng cho việc rèn luyện cả về kỹ năng thể chất lẫn tinh thần. Một ví dụ về kỹ năng vận động là một thử nghiệm yêu cầu các sinh viên dương cầm học cách thực hiện một đường lướt tay trái đặc biệt qua 15 phím trong 1/5 giây. Họ được phép thực hành 190 lần. Một số người sử dụng tất cả thời gian thực hành để luyện tập đường lướt qua 15 phím, trong khi một số người khác chuyển đổi từ 8, 12, 15 rồi 22 phím.

Khi các sinh viên dương cầm được mời trở lại để kiểm tra, những người trải qua thực hành hỗn hợp biểu diễn đường lướt qua 15 phím nhanh hơn và chính xác hơn so với sinh viên chỉ thực hành duy nhất mỗi đường lướt đó.

Người đưa ra thuật ngữ “chướng ngại cần thiết”, Robert Bjork, đã từng nhận xét về những lo lắng không ngừng của Shaquille O’Neal khi ném bóng tự do rằng, thay vì tiếp tục tập từ đường ném phạt, O’Neal nên tập luyện từ khoảng cách 30 centimet ở trên và dưới đường vạch đó để học cách điều chỉnh chuyển động anh ta cần.

Cho dù là nhiệm vụ liên quan đến tinh thần hay thể chất, luyện tập xen kẽ sẽ giúp lựa chọn một chiến lược phù hợp để giải quyết một vấn đề. Nó bỗng dưng trở thành một điểm sáng cho phương án giải quyết vấn đề theo chuyên gia.

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Luyện tập xen kẽ giúp khả năng ghi nhớ tốt hơn dù việc tiến bộ có thể chậm hơn. Ảnh: SHVETS production/Pexels.

Cho dù là nhà hóa học, vật lý, hay là nhà khoa học chính trị, người giải quyết vấn đề để thành công nhất là người dành tâm sức để xác định ra loại vấn đề họ đang gặp phải trước khi chọn lựa một chiến lược để giải quyết nó, thay vì nhảy vào giải quyết vấn đề theo quy trình đã được ghi nhớ.

Theo cách đó, phương pháp của họ trái ngược hoàn toàn với các chuyên gia vốn chỉ thành thạo trong môi trường học tập thuận lợi, chẳng hạn như các kiện tướng cờ vua là những người phụ thuộc rất nhiều vào trực giác. Chuyên gia trong môi trường học tập thuận lợi chọn một chiến lược và sau đó đánh giá nó, còn các chuyên gia trong các môi trường có ít sự lặp đi lặp lại đánh giá trước và sau đó chọn lựa.

Những chướng ngại cần thiết như các bài kiểm tra và quãng nghỉ làm cho kiến thức được thu nạp sâu hơn. Nó trở nên bền lâu. Những chướng ngại cần thiết như tạo ra kết nối và luyện tập xen kẽ làm cho kiến thức trở nên linh hoạt và hữu ích cho các vấn đề chưa từng xuất hiện trong quá trình đào tạo. Tất cả đều làm chậm việc học và ảnh hưởng xấu đến thành tích trong ngắn hạn. Đó có thể là một vấn đề, vì giống như học viên của Học viện Không quân, tất cả chúng ta theo phản xạ sẽ đánh giá sự tiến bộ của chúng ta qua vị trí của mình ở trong hiện tại. Và giống như các học viên Không quân, chúng ta thường sai.

David Epstein/Alpha Books & NXB Thế Giới

luyện tập Cờ vua xen kẽ

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