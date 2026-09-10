Thói quen kỳ lạ lúc gián đoạn trận đấu của học trò Rafael Nadal

Dù lịch thi đấu bận rộn, Alexandra Eala (21 tuổi) vẫn dành thời gian cho sở thích đọc sách đã theo cô từ tuổi thiếu niên.

Tay vợt trẻ Philippines thường dành những khoảng nghỉ giữa các giải đấu để đọc sách. Ảnh: Amber Searls/Reuters.

Tháng 8, trận chung kết Mubadala DC Open 2026, giải đấu quần vợt thuộc hệ thống WTA, giữa Alexandra Eala (sinh năm 2005) và Jessica Pegula bị gián đoạn nhiều giờ vì mưa và phải kéo dài sang ngày hôm sau. Trong quãng thời gian chờ đợi, tay vợt Philippines lấy Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë ra đọc vài chương, theo WTA.

Eala, VĐV tốt nghiệp Học viện Rafael Nadal năm 2023, thừa nhận tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XIX không phải một cuốn sách dễ đọc với cô. Vốn từ tương đối khó cùng cách viết của tác phẩm đòi hỏi nhiều năng lượng và sự tập trung, song tay vợt 21 tuổi cho biết vẫn thích quá trình chinh phục cuốn sách.

Sau quãng nghỉ kéo dài, Eala trở lại sân và đánh bại Pegula với tỷ số 6-7, 6-4, 6-1, qua đó giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Đọc sách là một trong những sở thích Eala duy trì từ thời thiếu niên. Trong phần hỏi nhanh với WTA, khi được hỏi thích làm gì vào ngày mưa, tay vợt Gen Z đã trả lời ngắn gọn: đọc sách. Cô còn dành sự quan tâm cho các tác phẩm văn học kinh điển khác. Điển hình như vào tháng 4, tay vợt Gen Z từng đăng hình cuốn Sense and Sensibility (Lý trí và tình cảm) của Jane Austen lên trang cá nhân.

Eala từng nhắc đến sở thích này từ năm 2020. Khi đó mới 15 tuổi, cô chia sẻ với PhilSTAR Life rằng vừa đọc cuốn sách hồi ký Rafa: My Story (tạm dịch: Rafa: Câu chuyện của tôi), của Rafael Nadal và đặc biệt yêu thích tác phẩm này. Tay vợt Philippines cho biết đặc biệt yêu thích tác phẩm vì có thể liên hệ những trải nghiệm Nadal kể lại với chính cuộc sống của mình. Cuốn sách đề cập hành trình thi đấu, quá trình phát triển sự nghiệp, những trận đấu cụ thể và cảm xúc của Nadal ở từng thời điểm.

Alexandra Eala từng đọc sách của Rafael Nadal từ năm 15 tuổi và hiện dành nhiều sự quan tâm cho văn học kinh điển. Ảnh: @alex.eala, @rovingheights.

Khi đọc, Eala nhận ra nhiều trạng thái quen thuộc mà bản thân cũng từng trải qua trên sân. Những câu chuyện về tâm lý thi đấu, áp lực và cách Nadal đối diện với từng thời điểm trong sự nghiệp giúp cô tìm thấy sự đồng cảm với một vận động viên tiền bối.

Khi thi đấu ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm lớn hơn từ người hâm mộ, Eala càng coi trọng những khoảng thời gian được ở một mình. Đọc sách là một trong những cách giúp cô thư giãn sau các trận đấu và tạm rời khỏi những suy nghĩ về tennis.

Sau những ngày thi đấu, Eala thường trở lại với các hoạt động quen thuộc như chăm sóc da và đọc sách. “Khi đọc, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác”, cô từng chia sẻ với ESPN trước US Open 2026.

Alexandra Eala là một trong những tay vợt trẻ nổi bật nhất của quần vợt Philippines. Cô từng chuyển tới Mallorca (Tây Ban Nha) từ năm 13 tuổi để tập luyện tại học viện của Rafael Nadal, sau đó vươn lên hạng 2 trẻ thế giới và trở thành tay vợt Philippines đầu tiên vô địch đơn trẻ một giải Grand Slam khi đăng quang US Open 2022.

Bước ngoặt ở cấp độ chuyên nghiệp đến tại Miami Open 2025, khi Eala lần lượt đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi, trong đó có Iga Swiatek và Madison Keys, để trở thành tay vợt Philippines đầu tiên vào bán kết một giải WTA 1000. Cùng năm, cô tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành đại diện Philippines đầu tiên thắng một trận đơn ở vòng đấu chính Grand Slam trong kỷ nguyên Mở tại US Open.

Đà thăng tiến của Eala tiếp tục trong năm 2026. Theo Reuters, sau danh hiệu đầu tiên trên WTA Tour, cô vươn lên hạng 18 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Tay vợt 21 tuổi cũng vào vòng 4 Wimbledon 2026, thành tích Grand Slam tốt nhất của cô tính đến thời điểm đó. Tại US Open đầu tháng 9, Eala tiến đến vòng 3 trước khi dừng bước trước Iva Jovic.