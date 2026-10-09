Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Quyết định số 2681 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động và bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Lâm Thị Phương Thanh (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Đinh Hà.

Ông Lưu Đình Phúc sinh năm 1975, từng đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Báo chí; Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử. Ông là cử nhân Văn, cử nhân Hành chính học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành Chính trị học.

Tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện đã có thâm niên nhiều năm làm công tác quản lý báo chí, xuất bản và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện cho biết thời gian tới sẽ tập trung bốn nhiệm vụ. Một là, tiếp tục các nhiệm vụ với các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo kỷ cương nhưng không ngăn cản sáng tạo. Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành. Ba là, hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa. Bốn là, xây dựng xã hội đọc, văn hóa đọc hình thành từ ghế nhà trường, văn học được bảo tồn, nuôi dưỡng.

Cũng trong lễ trao quyết định, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ông Nguyễn Hà Yên, ông Nguyễn Văn Thuật giữ chức Phó cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (nay là Cục Xuất bản và Thư viện) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các cán bộ mới nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Đinh Hà.

Trước đó, từ ngày 1/10, theo Quyết định số 2565 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản và Thư viện; Cục Xuất bản và Thư viện tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Xuất bản, In và Phát hành; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về thư viện của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về văn học của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi được giao tại Quyết định này.

Cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản và Thư viện gồm Cục trưởng và các Phó cục trưởng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm Văn phòng; Phòng Quản lý Xuất bản, In và Phát hành; Phòng Quản lý Thư viện; Phòng Quản lý Văn học; Phòng Pháp chế, Chính sách.

Cục Xuất bản và Thư viện chịu trách nhiệm tiếp tục giải quyết các hồ sơ, công việc, thủ tục hành chính và thực hiện các chương trình, đề án, dự án đang triển khai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp nhận; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, bảo đảm hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Tiểu sử ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Năm 1997 - 2005: Công tác tại Phòng An ninh Báo chí - Xuất bản, Cục Bảo vệ An ninh Văn hoá Tư tưởng Bộ Công An Năm 2016 - 2020: Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2020 - 2022: Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2023 - 2026: Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ông chủ trì xây dựng Luật Báo chí 2016, Luật Báo chí 2025 và nhiều Nghị định, Thông tư, Quy hoạch, Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí, đặc biệt là chuyển đổi số báo chí. Tháng 10/2026: Cục trưởng Cục Xuất bản - Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch