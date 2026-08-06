Phát hành trong thời đại mới phải trở thành hệ thống kết nối trí thức

Đó là nhận định của ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA.

Nhà sách trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn thay đổi cách con người sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận tri thức, ngành phát hành sách cần chuyển mình để đáp ứng yêu cầu mới.

Đầu tư cho sách là đầu tư cho tương lai

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM (FAHASA) sáng 6/8, ông Nguyễn Nguyên cho rằng phát hành trong thời đại mới không chỉ dừng lại ở việc đưa sách từ nhà xuất bản đến tay bạn đọc.

"Phát hành trong thời đại mới phải trở thành một hệ thống kết nối trí thức trên mọi nền tảng, xây dựng nền sinh thái phục vụ việc học tập suốt đời; nơi hòa hợp giữa nhà sách truyền thống với môi trường số, giữa sách in với xuất bản phẩm điện tử, giữa không gian văn hóa đọc trực tiếp với không gian mạng", ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phân tích vai trò của doanh nghiệp phát hành trong phát triển văn hóa đọc.

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhìn vào văn hóa đọc của một quốc gia có thể hình dung diện mạo văn hóa của quốc gia đó. Một dân tộc biết yêu sách là dân tộc biết trân trọng tri thức, đề cao học tập và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Mỗi cuốn sách được đọc hôm nay sẽ góp phần hình thành những con người có tri thức, nhân văn, bản lĩnh và sáng tạo trong tương lai.

Ông Nguyễn Nguyên cho rằng đầu tư cho ngành sách là đầu tư cho tương lai phát triển của đất nước. Trong chuỗi giá trị của ngành xuất bản, doanh nghiệp phát hành giữ vai trò đưa tri thức đến với bạn đọc, góp phần lan tỏa văn hóa và kiến tạo nguồn nhân lực.

Phát triển TP.HCM, văn hóa đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Cùng chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn có "ý nghĩa đặc biệt quan trọng" trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, ngành xuất bản và phát hành sách đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu, sách vẫn là nền tảng của tri thức, còn văn hóa đọc là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và xã hội học tập.

Lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sẽ tiếp tục kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách với các thành tựu công nghệ hiện đại, tạo ra nhiều mô hình mới nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, đặc biệt trong giới trẻ, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.

Tập thể lãnh đạo FAHASA nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, FAHASA được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hành sách và công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển văn hóa đọc và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Cùng dịp này, Chủ tịch HĐQT FAHASA Phạm Minh Thuận được trao Huân chương Lao động hạng Nhì; các Phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị Hóa và Nguyễn Thị Phụng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Phạm Nam Thắng, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hệ thống nhà sách FAHASA, và ông Hồ Cao Trọng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM, ghi nhận những thành tích trong công tác giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.