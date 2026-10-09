Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định số 2691 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ông Nguyễn Hà Yên, ông Nguyễn Văn Thuật giữ chức Phó cục trưởng Cục Báo chí.

Bà Lâm Thị Phương Thanh (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Đinh Hà.

Tại lễ nhận quyết định, ông Lê Quang Tự Do gửi lời tri ân tới tập thể cán bộ tại Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Tân Cục trưởng Cục Báo chí cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao trong cương vị mới.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Ông Lê Quang Tự Do từng có thời gian dài trong quân ngũ.

Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.