6 phút gây ức chế tại Oscar 2025

Adrien Brody có bài phát biểu dài gần 6 phút trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Đáng buồn là đa số người nghe không hứng thú với những gì anh nói, thậm chí tỏ rõ sự khó chịu.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97, Adrien Brody đánh bại các đối thủ là Timothee Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan và Ralph Fiennes để trở thành chủ nhân giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử sinh năm 1973.

Giống những ngôi sao được xướng tên khác, Brody bước lên sân khấu sau những thủ tục quen thuộc như hôn bạn gái, Georgina Chapman, nhận những cái ôm, bắt tay chúc mừng từ đồng nghiệp. Khi bước lên bậc thang, Brody quay lại, nhả miếng cao su đang nhai dở trong miệng và ném về phía Chapman.

Adrien Brody phát biểu trên sân khấu Oscar 2025 sau khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhận tượng vàng từ người chiến thắng năm 2024, Cillian Murphy, tài tử The Brutalist bắt đầu bài phát biểu của mình. Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc sống và sự nghiệp mà anh được ban tặng.

“Diễn xuất là một nghề rất mong manh. Nó trông rất quyến rũ và ở một số thời điểm thì đúng như vậy. Nhưng điều mà tôi đạt được khi có vinh dự trở lại đây là có một số góc nhìn. Bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp của mình, bất kể bạn đạt được điều gì, tất cả đều có thể biến mất. Tôi nghĩ điều làm cho đêm nay trở nên đặc biệt nhất là nhận thức về điều đó và lòng biết ơn tôi vẫn có thể làm công việc mà tôi yêu thích”, anh nói.

Bài phát biểu cũng bao gồm lời cảm ơn đến những ai đóng góp vào thành công của Brody, bao gồm bạn gái và các con riêng của cô với chồng cũ, ông trùm bị bắt Harvey Weinstein.

Những lời tâm can của Brody kéo dài hơn mức cho phép và ban tổ chức buộc phải nhắc nhở bằng cách phát nhạc. Tuy nhiên, Brody không dừng lại, còn yêu cầu dừng nhạc.

“Tôi sắp kết thúc rồi, xin hãy tắt nhạc đi. Tôi từng làm thế này rồi, cảm ơn. Đây không phải là lần đầu tôi làm thế này, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi”, anh nói.

Tổng cộng, ngôi sao điện ảnh cần đến 5 phút 40 giây để nói hết những gì cần nói. Truyền thông gọi đây là bài phát biểu chiến thắng dài nhất lịch sử Oscar. Theo Guinness World Records, người nắm giữ kỷ lục trước đó là Greer Garson với 5 phút 30 giây sau khi giành chiến thắng trong bộ phim Mrs. Miniver vào năm 1943.

Không chỉ ban tổ chức, nhiều người tỏ ra khó chịu với sự chiếm dụng thời lượng phát sóng của Brody.

Nhà phê bình Johnny Oleksinski của tờ The New York Post châm chọc: “Giống như bộ phim dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ của anh ta, những lời do Brody nói rất dài dòng và cục súc. Đến sáng thứ Hai (lễ trao giải diễn ra vào Chủ nhật, ngày 2/3, giờ Mỹ), người xem vẫn chưa thôi tức giận vì sự dài dòng của anh ta”.

Trên mạng xã hội, ngôi sao The Pianist nhận vô số bình luận chỉ trích: “Phát biểu nhận giải của Adrien Brody giống như một danh sách bạo lực. Quá nhiều tên!”, “Adrien Brody mất trọn một phút để lên sân khấu, ném kẹo cao su xuống sàn và có bài phát biểu dài dằng dặc, trong đó anh ta yêu cầu dàn nhạc ngừng chơi để anh ta có thể tiếp tục la hét”, “Adrien Brody có bài phát biểu dài nhất trong lịch sử tại lễ trao giải Oscar nhưng lại không nói điều gì đáng nhớ. Tôi thấy thật nực cười”, “Một bài phát biểu vô nghĩa, hãy thoát khỏi màn hình đi”...

Adrien Brody ném kẹo cao su về phía bạn gái. Ảnh: Reuters.

Chưa dừng lại ở đó, Adrien Brody cũng bị lên án vì hành vi ném kẹo cao su về phía Chapman: “Anh ta thật thô lỗ khi ném kẹo cao su vào bạn gái mình như thế”, “Tôi muốn biết Adrien Brody nghĩ gì khi quyết định ném kẹo cao su về phía người khác như vậy?”, “Tôi ghét chiến thắng của Adrien Brody vì tôi phải chứng kiến cảnh anh ta móc kẹo cao su ra khỏi miệng và ném vào bạn đời của mình”, “Hãy bắt giữ Adrien Brody vì cách hành xử thiếu tôn trọng đó”, “Thật khiếm nhã và thô lỗ”...

Khi tham gia chương trình Live with Kelly and Mark ở hậu trường, Brody có đề cập đến sự cố kẹo cao su: “Tôi có thể nuốt nó, nhưng tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi phải tống nó ra bằng cách nào đó”.

Trong khi đó, Chapman tiết lộ cô không bắt được bã kẹo cao su. Nó có vẻ như rơi xuống sàn Nhà hát Dolby.