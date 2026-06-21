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Xã hội

6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

  • Chủ nhật, 21/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Va chạm liên hoàn giữa 6 ôtô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tuy không gây thương vong nhưng khiến dòng xe ùn ứ kéo dài trong thời điểm cuối tuần.

Video: 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây Chiều 21/6, vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai, khiến giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Chiều 21/6, vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ôtô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai, khiến giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30, ôtô 5 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng về TP.HCM. Khi đến đoạn qua xã Xuân Quế, phương tiện bất ngờ tông vào ôtô dịch vụ màu đỏ chạy phía trước.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Cắt từ clip

Cú va chạm khiến chiếc xe dịch vụ lao về phía trước, tiếp tục đâm vào 4 ôtô khác đang đi cùng chiều, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều ôtô hư hỏng phần đầu và đuôi. Giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các phương tiện phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Theo một tài xế, thời điểm xảy ra tai nạn là chiều cuối tuần nên lượng phương tiện từ khu vực miền Trung, đặc biệt từ Lâm Đồng đổ về TP.HCM rất đông. Khi đến gần trạm thu phí, các xe phải giảm tốc độ và nối đuôi nhau.

Lưu lượng phương tiện tăng cao cũng khiến các nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tuyến Dầu Giây - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Trước đó, ngày 2/5, tại Km88+100, đoạn qua xã Xuân Quế cũng từng xảy ra vụ va chạm giữa 5 ôtô khiến giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 6 km.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, kết nối Bình Thuận với Đồng Nai và là tuyến giao thông huyết mạch đưa phương tiện từ khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về TP.HCM. Thời gian gần đây, trên tuyến liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó nhiều vụ được xác định có nguyên nhân liên quan đến việc các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn.

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Lương Ý/VTCNews

tông liên hoàn ùn ứ cao tốc Phan Thiết Dầu Giây

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