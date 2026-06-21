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Xã hội

Ôtô va chạm xe máy dừng đèn đỏ, 2 người tử vong

  • Chủ nhật, 21/6/2026 11:43 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/6, N.V.H (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ôtô con lưu thông hướng Cần Thơ - Vĩnh Long trên Quốc lộ 1A.

Khi ôtô đến nút giao có đèn đỏ qua xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long, ôtô trên va chạm với xe máy đang dừng đèn đỏ do N.H.T (SN 2004) điều khiển, chở theo sau H.N.A.V (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Oto, Va cham xe may anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến H.N.A.V tử vong tại hiện trường, còn N.H.T tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an xã Phú Quới đã có mặt hỗ trợ công tác điều tra.

Qua test nhanh, tài xế ôtô không có ma túy và nồng độ cồn.

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https://tienphong.vn/o-to-va-cham-xe-may-dung-den-do-hai-nguoi-tu-vong-post1853152.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

Ôtô Va chạm xe máy Vĩnh Long Ôtô Va chạm xe máy

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