6 cựu binh MU lỡ nhịp tìm bến đỗ trước mùa giải mới

Trung vệ Jack Kingdon gia nhập MU từ Morecambe khi mới 15 tuổi và mùa trước được cho mượn tại Rochdale (National League), ra sân 16 trận. Hè này, Kingdon (19 tuổi) đã thử việc tại Stoke City trong màu áo đội U21 nhưng chưa có hợp đồng chính thức.