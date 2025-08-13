6 cựu binh MU lỡ nhịp tìm bến đỗ trước mùa giải mới

|
Ở tuổi 33, Christian Eriksen được liên hệ với nhiều CLB như đội bóng cũ Ajax, CLB đầy tham vọng Wrexham (hạng Nhất Anh) và tân binh Premier League, Burnley. Anh gần như chắc chắn không thiếu lời mời để tiếp tục chơi bóng tại Anh, thậm chí là Premier League.
Sau 8 năm gắn bó và giành FA Cup, Cúp Liên đoàn, Europa League, trung vệ người Thụy Điển, Victor Lindelof chia tay MU. Anh đang được đồn đoán sẽ tái hợp HLV Erik ten Hag tại Bayer Leverkusen.
Thủ môn trẻ Hubert Graczyk tham gia tập luyện cùng Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) trong chương trình huấn luyện 10 tuần dành cho cầu thủ tự do và đã thử việc tại CLB Port Vale (League One) trong hè này.
Trung vệ Jack Kingdon gia nhập MU từ Morecambe khi mới 15 tuổi và mùa trước được cho mượn tại Rochdale (National League), ra sân 16 trận. Hè này, Kingdon (19 tuổi) đã thử việc tại Stoke City trong màu áo đội U21 nhưng chưa có hợp đồng chính thức.
Thủ môn 20 tuổi Tom Wooster từng được cho mượn tại CLB Farsley Celtic (giải ngoài hệ thống chuyên nghiệp) mùa trước. Anh được bắt gặp tập luyện tại Barnsley, đội bóng mà bản thân trưởng thành trong lúc tìm kiếm CLB mới.
Hậu vệ trẻ James Nolan từng thi đấu cho MU tại EFL Trophy ở giai đoạn đầu mùa giải 2023/24 và được cho mượn tại Inverness (Scotland) mùa trước. Ở tuổi 19, anh hiện vẫn đang tìm kiếm điểm đến tiếp theo.
Khi Ruben Amorim tiếp tục dọn dẹp đội hình và thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, hành trình tìm bến đỗ của những cựu “Quỷ đỏ” này sẽ là cuộc đua với thời gian, và cũng là bài kiểm tra cho sức hút của “mác” MU trên thị trường cầu thủ tự do.
