6 bài học tạo nên đứa trẻ thành công

Reem Raouda là chuyên gia về nuôi dạy con cái và là nhà sáng lập The Safe Mom Masterclass. Bà nghiên cứu và đưa ra 6 bài học phổ biến những bậc cha mẹ nuôi dạy nên đứa trẻ kiên cường và thành công.

Theo Raouda, khi nói về việc nuôi dạy những đứa trẻ thành công, chúng ta thường đề cập đến thành tích mà chúng đạt được: điểm số, các giải thưởng, tính hòa đồng, trách nhiệm hay sự độc lập.

"Sau nhiều năm làm việc với hơn 200 gia đình, tôi nhận thấy rằng một số bài học quan trọng nhất mà trẻ cần để có cuộc đời thành công, hạnh phúc và trọn vẹn lại không liên quan nhiều đến thành tích", nữ chuyên gia nói với CNBC Make It.

Theo kinh nghiệm cá nhân, Raouda đúc kết 6 điều mà cha mẹ của những đứa trẻ thành công, tự tin thường dạy con mình.

1. Thất bại không làm thay đổi cách người khác nhìn nhận về con

Trẻ con thường để ý ánh nhìn của cha mẹ khi xảy ra chuyện không hay. Chúng quan sát thái độ của phụ huynh khi bị điểm kém. Con cái cũng cảm nhận được liệu cha mẹ có tự hào khi chúng chiến thắng, hoặc tỏ ra thất vọng khi con thất bại hay không.

Theo Raouda, đứa trẻ nên được phép thất bại mà không phải chịu ánh nhìn thất vọng từ cha mẹ.

Khi con biết cho dù kết quả không tốt cũng không thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chúng, đứa trẻ sẽ không còn quá sợ hãi khi mắc lỗi. Như vậy, con sẽ hiểu thất bại là bài học, không phải thứ cần phải che giấu.

Trong cuốn Grit: Vững tâm bền chí ắt thành công (tựa gốc: Grit: The Power of Passion and Perseverance), cuốn sách bán chạy của The New York Times, TS tâm lý học Angela Duckworth cũng có chung quan điểm dạy con về sự thất bại.

Duckworth hướng dẫn cách cha mẹ tạo môi trường để nuôi dưỡng tính kiên trì cho con, giúp con biết cách đối mặt với thất bại, coi thất bại chỉ là một bước đệm và bài học trên đường trưởng thành.

2. Khiến người khác thất vọng không có nghĩa là con sai

Nếu con được dạy "ngoan" có nghĩa là làm hài lòng người khác, thì khiến người khác thất vọng có nghĩa là đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái.

Chúng ta có thể cho con thấy một góc nhìn khác: người khác có thể thất vọng về sự lựa chọn của con, nhưng đó vẫn có thể là sự lựa chọn đúng đắn đối với con.

Con bạn cần biết rằng khi người khác không đồng tình, chúng vẫn có thể tin tưởng vào chính mình. Điều đó rất quan trọng đối với trẻ trong các mối quan hệ với bạn bè, đối tác và cấp trên sau này.

3. Thứ con giỏi không phải toàn bộ con người của con

Ngay cả những lời khen ngợi tích cực cũng có thể tạo cảm giác áp lực. Một đứa trẻ liên tục nhận lời khen có thể âm thầm nghĩ rằng: "Đây là con người mà mình phải duy trì". Khi bị điểm thấp hay bị loại khỏi cuộc thi, chúng không còn coi đó là một thất bại đơn lẻ mà thấy như đã đánh mất một phần con người mình.

Cha mẹ cần dạy con chấp nhận cả thành công lẫn thất bại. Ảnh: Pexels.

Khi chúng ta tách biệt những thành tích mà con đạt được khỏi bản chất con người của chúng, ta sẽ tạo điều kiện cho con trở thành một người xuất sắc hơn cả những gì con đang giỏi ở hiện tại.

4. Con có thể bất đồng hay giận dỗi cha mẹ mà vẫn được yêu thương

Cha mẹ nên khiến con hiểu rằng ngay cả khi bất đồng quan điểm, chúng vẫn được yêu thương. Phụ huynh có thể đặt ra ranh giới với con cái, đồng thời vẫn giữ kết nối với chúng.

Con cái không nên phải lựa chọn giữa việc được lên tiếng phản đối hoặc giữ gìn sự gần gũi với cha mẹ. Nếu ngay cả ở nhà, con cũng phải từ bỏ tiếng nói của mình thì sẽ càng khó để nói "không" ở nơi khác.

5. Không cần giải quyết cảm giác khó chịu ngay lập tức

Bản năng của cha mẹ thường là muốn làm cho con cái cảm thấy tốt hơn. Chúng ta sửa chữa, trấn an, đánh lạc hướng hoặc nói với con rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng chúng ta không cần phải giải cứu trẻ khỏi mọi cảm xúc khó chịu.

Đôi khi con chỉ cần một câu nói đơn giản hơn: "Việc này rất khó khăn. Nhưng cha/mẹ luôn ở đây với con".

Trẻ em cần học rằng cảm thấy không ổn không có nghĩa là mọi thứ đang tệ đi. Chúng có thể xấu hổ và vượt qua được. Chúng có thể lo lắng và vẫn đối diện vấn đề.

6. Nhà là nơi con không cần phải cố gây ấn tượng với ai

Trẻ em đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được đánh giá: điểm số, đội nhóm, thứ hạng, lượt thích và cuối cùng là tuyển sinh đại học, công việc.

Nhưng ở nhà, con cái không cần phải gây ấn tượng để được cha mẹ chấp nhận. Thành tích nên góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ. Nó không bao giờ nên trở thành lý do duy nhất khiến trẻ cảm thấy mình có giá trị.