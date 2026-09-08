Góc đọc sách ấn tượng của gia đình 4 con

Xây dựng thói quen đọc sách cho con từ nhỏ, vợ chồng chị Kim Oanh (sống tại Khánh Hòa) tự hào khi các con mê sách, thích đọc và tự giác học tập.

Bức ảnh nhận được hơn 17.000 lượt tương tác của mẹ con chị Oanh.

Trở về nhà sau một ngày làm việc lúc 19h, vợ chồng chị Lê Thị Kim Oanh (sinh năm 1990, Nha Trang) luôn bắt gặp khung cảnh quen thuộc: hai con lớn, Anh Tú (10 tuổi), Nhật Minh (8 tuổi), đã tự giác ngồi vào bàn học ở góc đọc sách chung; hai con nhỏ, bé Hải Đăng (3 tuổi), Bảo Khang (1 tuổi), ngoan ngoãn tự chơi bên cạnh.

Sau khi tắm rửa, hai vợ chồng ra cùng các con thủ thỉ về một ngày đã qua, hỗ trợ bài tập hay đơn giản là cùng đắm chìm vào những trang sách trước khi cả nhà đi ngủ lúc 21h30, 22h. Nếp sinh hoạt bình yên ấy cứ thế diễn ra đều đặn mỗi ngày như một thói quen tự nhiên.

Không cần đến sự hỗ trợ của tivi hay điện thoại, 4 cậu con trai của chị Oanh đều được nuôi dưỡng thói quen tự giác và tình yêu sách từ khi mới vài tháng tuổi. Mới đây, bức ảnh chụp 5 mẹ con quây quần đọc sách ở không gian chung cũng vô tình "gây bão" mạng xã hội vì nguồn năng lượng tích cực, đồng thời nhận nhiều bình luận ngưỡng mộ cách rèn con đọc sách của cặp vợ chồng.

"Tôi thấy việc làm gương quan trọng lắm. Khi bố mẹ làm tốt rồi thì các con tự khắc sẽ học theo", chị Oanh nói với Tri Thức - Znews.

"Góc tri thức" chung của cả gia đình

Gia đình chị Kim Oanh chuyển từ Hà Nội vào Khánh Hòa sinh sống khoảng một tháng nay. Căn nhà mặt đất mới mua tại phường Nha Trang có diện tích rộng rãi, song các phòng ngủ được thiết kế khá nhỏ, trong khi lối chờ cầu thang tầng 2 khá rộng, khoảng gần 10 m2.

Anh Tuấn thường cùng vợ dạy con học hoặc đọc sách chung với các bé ở không gian chung.

Nhận thấy điều này, vợ chồng chị quyết định tận dụng không gian làm khu học tập cho các con và nơi đọc sách chung cho cả nhà. Để con có tư thế ngồi chuẩn và thoải mái nhất, chị Oanh đặt thợ đóng bàn gỗ với chiều cao phù hợp và trang bị ghế cho từng bé.

Người mẹ sinh năm 1990 còn sử dụng máy đo cường độ ánh sáng để đảm bảo con có ánh sáng học tập, đọc sách chuẩn.

Toàn bộ sách, truyện tích lũy nhiều năm qua của vợ chồng chị Oanh và các con cũng được chuyển từ chung cư ở Hà Nội vào, không thiếu cuốn nào. Ngoài sách ở khu đọc chung, trong phòng ngủ của hai vợ chồng và các bé còn cũng có kệ sách chứa thêm.

"Sách đối với gia đình tôi rất quý giá và là niềm yêu thích chung", chị chia sẻ.

Nói về nếp sinh hoạt tự giác và sở thích với sách của con, chị Oanh cho biết các bé được rèn giũa, tạo thói quen từ sớm. Khi con mới vài tháng tuổi, hai vợ chồng và ông bà thường xuyên đọc thơ ca, đồng dao cho con nghe. Nhờ vậy trước cả khi biết chữ, hai bé lớn đã thuộc làu nhiều bài thơ trẻ em và sớm quen với những trang sách hơn là màn hình điện thoại, tivi.

Khi con đi học, anh Anh Tú, chồng chị Oanh, đặc biệt dành nhiều tâm huyết lựa sách đúng theo độ tuổi để con từ từ khám phá. Từ truyện tranh đến sách lịch sử, khoa học hay kiến thức thường thức, hai vợ chồng vừa tôn trọng sở thích của con, vừa định hướng để con đọc những đầu sách chất lượng.

Gia đình 6 người vừa chuyển từ Hà Nội vào Khánh Hòa sinh sống.

Đặc biệt, khi còn học tại một trường quốc tế ở Hà Nội, bé Anh Tú luôn là người nhận được giải thưởng học sinh chăm đọc của khối. Đây là danh hiệu do bạn bè và giáo viên bình chọn, dành cho các học sinh ham đọc và đọc nhiều sách nhất trong năm.

"Vợ chồng tôi rất vui khi giúp con nuôi dưỡng thành công sở thích đọc sách", chị Oanh nói.

Sự tự giác của các anh lớn cũng tạo nên tấm gương tự nhiên cho các em nhỏ học theo. Hiện, bé Hải Đăng và Bảo Khang cũng xem khu đọc chung của gia đình là nơi vui chơi, thường ngồi ngoan xem các anh học bài hay lật giở các cuốn sách tranh vui nhộn.

"Gần như tối nào 4 bạn cũng ở góc đọc này hết. Nhìn cảnh các con say mê, ngoan ngoãn, tôi rất mừng", chị Oanh bày tỏ.

Rút kinh nghiệm từ sai lầm

Để có được "quả ngọt" là nếp sống tự giác của 4 cậu con trai như hiện tại, chị Oanh thừa nhận bản thân đã phải trải qua những sai lầm và cả những nỗi đau trong quá khứ.

Chị chia sẻ thời điểm sinh bé đầu tiên vào năm 26 tuổi, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Hai năm sau, chị sinh tiếp bé thứ hai. Vì bận rộn kiếm tiền và chăm sóc cùng lúc hai con nhỏ, chị từng có thời gian cho bé lớn xem điện thoại quá nhiều. Hậu quả, bé Anh Tú bị mắc hội chứng Tic nhẹ, thường chớp mắt liên tục.

"Sau khi đưa con đi khám và được bác sĩ cảnh báo về hệ lụy của thiết bị điện tử, tôi ngay lập tức rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại thói quen này", chị kể, cho biết thêm đây là bài học khi sinh các bé sau.

Chị Oanh và các con đọc sách khi còn ở nhà cũ tại Hà Nội.

Tuy nhiên, vợ chồng chị hiện không cấm hoàn toàn việc các con xem tivi hay sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại. Gia đình thống nhất để hai bé lớn được chơi game phù hợp khoảng 30 phút mỗi cuối tuần, các chương trình trên YouTube cũng được giới hạn, chủ yếu ở các nội dung khoa học, giải trí lành mạnh.

"Gia đình tôi cũng hiếm khi sử dụng tivi, hai vợ chồng hạn chế dùng điện thoại trước mặt các con. Chúng tôi tâm niệm bố mẹ làm gương tốt thì các con mới nghe theo và hiểu điều được dạy là đúng đắn", chị Oanh nói.

Người mẹ 4 con cũng tự nhận bản thân và chồng là những người mê sách chính hiệu. Thời sinh viên, anh Tuấn còn vì quá thích sách đã cùng bạn bè hùn vốn mở một hiệu sách nhỏ. Vì thiếu kinh nghiệm, dự án không thể hoạt động lâu, song đó vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi trẻ của anh.

Quen nhau từ nhỏ, là bạn bè nhiều năm trước khi trở thành vợ chồng, chị Oanh và anh Tuấn xem sở thích đọc sách là một trong những cầu nối, điều gắn kết cả hai và sau này là các con.

"Với chúng tôi, việc chăm sóc, định hướng cho cả 4 con là điều không đơn giản. Nhưng nhìn thành quả hiện tại, chúng tôi tự hào khi cảm thấy bản thân đã thành công phần nào. Mong các con sẽ luôn duy trì sự ham học, ham đọc như bây giờ", chị Oanh bày tỏ.