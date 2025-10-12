500.000 người Palestine trở về TP Gaza, Hamas lo xung đột tái diễn

Trong 2 ngày qua, hơn 500.000 người Palestine đã trở lại thành phố Gaza, đô thị lớn nhất dải Gaza và là tâm điểm chiến dịch tấn công mở rộng của quân đội Israel tại Gaza thời gian qua.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin Palestine và khu vực, khoảng 800.000 người Palestine, tương đương 80% dân số thành phố Gaza, đã rời khỏi đô thị này theo cảnh báo của quân đội Israel, khi lực lượng chiếm đóng chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn để kiểm soát thành phố Gaza hồi tháng 9. Hầu hết trong số này di chuyển về khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía Nam Gaza.

Hoạt động hồi hương trở về thành phố Gaza và các khu vực thuộc phía Bắc Gaza, chính thức diễn ra từ đầu giờ chiều ngày 10/10, sau khi quân đội Israel thông báo hoàn tất việc rút quân đợt thứ nhất theo cam kết ngừng bắn đạt được với Phong trào Hamas tại Ai Cập một ngày trước đó.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm qua cho thấy, nhiều người Palestine đã vẫy cờ Palestine và cờ Ai Cập, trên đường trở về thành phố Gaza.

Về tình hình ngừng bắn, truyền thông khu vực xác nhận các bên đang tuân thủ tương đối nghiêm túc thỏa thuận và chưa ghi nhận hành vi vi phạm ở mức đáng lo ngại.

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin Israel cho biết, Hamas có thể thực hiện phóng thích con tin vào sáng sớm ngày mai (13/10), thậm chí ngay trong đêm nay (12/10).

Các nguồn tin cũng nhận định Hamas nhiều khả năng đã tập hợp các con tin còn sống, vào khoảng 20 người, về một địa điểm duy nhất ở Gaza để tiến hành trao trả một đợt duy nhất.

Tuy nhiên, kịch bản phóng thích con tin chi tiết cuối cùng vẫn chưa được công bố và nhiều khả năng chỉ có thể được thông báo vài giờ trước khi chính thức diễn ra.

Hiện tại, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cơ quan phụ trách việc tiếp nhận con tin từ Hamas để chuyển giao cho phía Israel, vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận với các bên liên quan về nội dung này.

Về tiến trình đàm phán giai đoạn sau của thỏa thuận ngừng bắn, quan chức cấp cao Hamas Hossam Badran hôm qua cho rằng các cuộc thảo luận tới đây tại Ai Cập sẽ là rất khó khăn và phức tạp. Ông Badran thậm chí cảnh báo Hamas cần chuẩn bị cho kịch bản chiến sự Gaza có thể tái diễn, vì đàm phán không đạt được kết quả.

Trước đó, một số nhà phân tích khu vực cũng nhận định các cuộc đàm phán phán về triển khai giai đoạn 2 của sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, là rất thách thức.

Các chuyên gia không loại trừ nguy cơ các bên không thể đạt được thỏa thuận, đàm phán đổ vỡ và xung đột một lần nữa bùng phát trở lại, tương tự như kịch bản đã xảy ra với thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu năm nay.