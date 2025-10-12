Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
500.000 người Palestine trở về TP Gaza, Hamas lo xung đột tái diễn

  • Chủ nhật, 12/10/2025 08:48 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trong 2 ngày qua, hơn 500.000 người Palestine đã trở lại thành phố Gaza, đô thị lớn nhất dải Gaza và là tâm điểm chiến dịch tấn công mở rộng của quân đội Israel tại Gaza thời gian qua.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin Palestine và khu vực, khoảng 800.000 người Palestine, tương đương 80% dân số thành phố Gaza, đã rời khỏi đô thị này theo cảnh báo của quân đội Israel, khi lực lượng chiếm đóng chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn để kiểm soát thành phố Gaza hồi tháng 9. Hầu hết trong số này di chuyển về khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía Nam Gaza.

Hoạt động hồi hương trở về thành phố Gaza và các khu vực thuộc phía Bắc Gaza, chính thức diễn ra từ đầu giờ chiều ngày 10/10, sau khi quân đội Israel thông báo hoàn tất việc rút quân đợt thứ nhất theo cam kết ngừng bắn đạt được với Phong trào Hamas tại Ai Cập một ngày trước đó.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm qua cho thấy, nhiều người Palestine đã vẫy cờ Palestine và cờ Ai Cập, trên đường trở về thành phố Gaza.

Về tình hình ngừng bắn, truyền thông khu vực xác nhận các bên đang tuân thủ tương đối nghiêm túc thỏa thuận và chưa ghi nhận hành vi vi phạm ở mức đáng lo ngại.

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin Israel cho biết, Hamas có thể thực hiện phóng thích con tin vào sáng sớm ngày mai (13/10), thậm chí ngay trong đêm nay (12/10).

Các nguồn tin cũng nhận định Hamas nhiều khả năng đã tập hợp các con tin còn sống, vào khoảng 20 người, về một địa điểm duy nhất ở Gaza để tiến hành trao trả một đợt duy nhất.

Tuy nhiên, kịch bản phóng thích con tin chi tiết cuối cùng vẫn chưa được công bố và nhiều khả năng chỉ có thể được thông báo vài giờ trước khi chính thức diễn ra.

Hiện tại, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cơ quan phụ trách việc tiếp nhận con tin từ Hamas để chuyển giao cho phía Israel, vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận với các bên liên quan về nội dung này.

Về tiến trình đàm phán giai đoạn sau của thỏa thuận ngừng bắn, quan chức cấp cao Hamas Hossam Badran hôm qua cho rằng các cuộc thảo luận tới đây tại Ai Cập sẽ là rất khó khăn và phức tạp. Ông Badran thậm chí cảnh báo Hamas cần chuẩn bị cho kịch bản chiến sự Gaza có thể tái diễn, vì đàm phán không đạt được kết quả.

Trước đó, một số nhà phân tích khu vực cũng nhận định các cuộc đàm phán phán về triển khai giai đoạn 2 của sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, là rất thách thức.

Các chuyên gia không loại trừ nguy cơ các bên không thể đạt được thỏa thuận, đàm phán đổ vỡ và xung đột một lần nữa bùng phát trở lại, tương tự như kịch bản đã xảy ra với thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu năm nay.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/500000-nguoi-palestine-tro-ve-thanh-pho-gaza-hamas-lo-xung-dot-tai-dien-post1237234.vov

Bá Thi/VOV.VN

ngừng bắn Gaza Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông trở về Gaza dải Gaza con tin Gaza đàm phán Hamas tình hình Trung Đông tái diễn xung đột

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

