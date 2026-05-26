50.000 người đòi gỡ bỏ phim của 'em gái quốc dân' IU

Những ngày qua, "Perfect Crown" bị tẩy chay với lý do xuyên tạc lịch sử. Phim của IU, Byeon Woo Seok đang đối mặt với nguy cơ bị gỡ bỏ.

Tờ Sports Khan đưa tin làn sóng phản đối bộ phim truyền hình Perfect Crown do IU, Byeon Woo Seok đóng chính đang tiếp tục leo thang tại Hàn Quốc. Bản kiến nghị yêu cầu dừng phát sóng và gỡ bỏ toàn bộ nội dung phim khỏi các nền tảng trực tuyến đã chính thức đủ điều kiện để được Quốc hội xem xét.

Theo truyền thông Hàn Quốc, bản kiến nghị công khai mang tên “Yêu cầu tạm dừng phát sóng các bộ phim gây tranh cãi về xuyên tạc lịch sử, đồng thời gỡ bỏ nội dung khỏi các nền tảng truyền thông” đã vượt mốc 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày đăng tải. Đây là điều kiện cần để kiến nghị được chuyển tới các ủy ban liên quan của Quốc hội theo quy trình chính thức tại Hàn Quốc.

Phim của IU, Byeon Woo Seok bị tẩy chay. Ảnh: SBS.

Người khởi xướng kiến nghị cho rằng bộ phim của IU dù lấy bối cảnh tại một đất nước Hàn Quốc hư cấu nhưng lại “vay mượn một cách bừa bãi” trang phục, nghi thức và cách sử dụng ngôn ngữ mang màu sắc nước ngoài. Theo họ, điều này không chỉ cấu thành hành vi xuyên tạc lịch sử mà còn bị xem là chiếm đoạt văn hóa.

Phía kiến nghị nhấn mạnh: “Đây là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng tới tình cảm công chúng, đồng thời làm méo mó bản sắc văn hóa Hàn Quốc khi phim được phát tán ra toàn cầu”. Nhóm kiến nghị yêu cầu đài phát sóng lập tức dừng chiếu, đồng thời xóa hoàn toàn bộ phim khỏi các nền tảng VOD và OTT. Bên cạnh đó, họ còn đề nghị xây dựng cơ chế thể chế nhằm ngăn chặn vĩnh viễn các nội dung bị cho là “xâm phạm văn hóa” trong tương lai.

Vụ việc khiến dư luận liên tưởng tới trường hợp của Joseon Exorcist vào năm 2021. Bộ phim từng gây tranh cãi dữ dội vì bị cáo buộc xuyên tạc lịch sử. Khi đó, bản kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng đã thu hút khoảng 70.000 chữ ký chỉ trong một ngày.

Sau áp lực dư luận, hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt rút quảng cáo khỏi Joseon Exorcist. Cuối cùng, đài SBS quyết định hủy phát sóng và chấm dứt hợp đồng bản quyền chỉ sau 2 tập.

Trở lại trường hợp Perfect Crown, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) đã khởi động một cuộc điều tra về đơn khiếu nại yêu cầu giám sát việc hỗ trợ chi phí sản xuất của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) liên quan đến bộ phim này.

Perfect Crown là tác phẩm được chọn cuối cùng trong hạng mục phim truyền hình dài tập của chương trình "Hỗ trợ sản xuất nội dung chuyên biệt OTT (Loại hình mua bản quyền sở hữu trí tuệ) năm 2025" của Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc. Dự án trị giá 7,5 tỷ won và bao gồm 7 tác phẩm.

Ngay từ trước khi phát sóng, Perfect Crown đã nhận kỳ vọng rất lớn nhờ màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok. Trong đó, IU vốn đã thành công qua rất nhiều dự án, thậm chí được mệnh danh “em gái quốc dân”. Byeon Woo Seok cũng được chú ý sau cú bứt phá với Cõng anh mà chạy.

Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, phim liên tục gây tranh cãi về nội dung, diễn xuất dàn diễn viên và hiện tại là vấn đề xuyên tạc lịch sử.